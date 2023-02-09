Россия не отказывается от идеи трехсторонних переговоров Лаврова, Байрамова и Мирзояна

9 фев. 13:51

Как заявили в МИД РФ, вопрос об организации новой трехсторонней встречи дипломатов из Москвы, Баку и Еревана прорабатывается. Речи об отказе от этого формата не идет.

Россия не оставляет надежды провести встречу глав МИД Азербайджана, Армении и РФ, этот вопрос прорабатывается, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он подчеркнул, что речи об отказе от трехстороннего формата не идет.

По словам дипломата, российская сторона заинтересована в том, чтобы в полной мере применить имеющиеся ресурсы по площадкам и формату.

Рябков уточнил, что основная цель - продвижение на базе достигнутых ранее договоренностей к стабилизации ситуации.

Предыдущая встреча глав МИД России, Азербайджана и Армении

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", в предыдущий раз Сергей Лавров, Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян встречались 14 октября прошлого года в Астане. 23 декабря в Москве должны были пройти следующие переговоры, на которых должен был обсуждаться текст мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Однако в последний момент Ереван отменил визит своего министра, и в итоге беседа состоялась лишь между главами МИД Азербайджана и России.