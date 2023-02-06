Гарибашвили прояснил ситуацию с портом Анаклия

6 фев. 23:48

Строительство глубоководного порта Анаклия в Грузии застопорилось из-за поисков инвестора.

Власти Грузии возобновят строительство глубоководного порта Анаклия в 2023 году, если найдется достойный инвестор, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на очередном заседании грузинского правительства.

Власти Грузии активно занимаются поисками такого инвестора, - заявил премьер, а министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили добавил, что ведомство делает все для того, чтобы начать процесс строительства уже в текущем году. передает Sputnik Грузия.

Пока, хотя все документы уже давно готовы, Минэкономики ненадолго отложило процесс, но это не скажется на времени реализации проекта - чем больше будет проведена подготовительная работа, тем эффективнее будет процесс отбора, подчеркнул министр, отметив, что растущий грузопотока через Грузию требует скорейшего развития портов.

Напомним, строительство нового порта началось в декабре 2017 года, но было приостановлено из-за разрыва контракта с "Консорциумом развития Анаклия", который не смог выполнить свои финансовые обязательства.

Кака писал "Вестник Кавказа", ранее Гарибашвили озвучил пропускную способность первого этапа амбициозного грузинского логистического проекта – глубоководного порта Анаклия, которая составит 7,8 млн т грузов в год.