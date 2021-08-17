В Ставрополе развернулась борьба с амброзией

В Ставрополе начали борьбу с цветением амброзии – главным аллергеном августа и сентября, информирует администрация города.

Сообщается, что на борьбу с амброзией были мобилизованы все административные ресурсы. "Уже обработано более 85 гектаров. Покос сорной и карантинной травы прошел на территориях, прилегающих к складам, магазинам, школам, больницам, детским дошкольным учреждениям, местам возможного массового пребывания жителей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за расчистку прилегающих участков отвечают руководители предприятий и организаций. Неисполнение требований администрации города предусматривает административную ответственность.