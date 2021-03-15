Золотая осень на Чегете: как добраться, чем заняться, что посмотреть?

В октябре в горах Кавказа наступает золотая осень. Гору и поляну Чегет в Кабардино-Балкарии называют курортом среди потрясающих пейзажей. Расскажем, где можно порадовать глаз осенней палитрой красок и подышать прохладным горным воздухом.

Что такое Чегет?

Чегет — вершина Приэльбрусья высотой 3769 метров, расположенная южнее Эльбруса. Название переводят как "северная" или "находящаяся в тени". С мая по конец осени пешие прогулки и восхождения на Чегет особенно популярны. Поляна Чегет — отличное место для старта путешествия по Приэльбрусью. Здесь много кафе, столовых, сувенирных и продуктовых магазинов, отелей и турбаз.

Где находится Чегетская поляна?

Трасса к поляне была проложена в XX веке по дну Баксанской долины, названной по реке Баксан, берущей свое начало из ледников Эльбруса. В 1963 году, увидев в потрясающих горных пейзажах большой туристический потенциал, здесь запустили первую на Приэльбрусье канатно-кресельная дорогу, а через три года еще одна. Там проводились зимние спартакиады и другие горнолыжные соревнования.

С тех пор неповторимые горные пейзажи притягивают сюда туристов. Именно это место в свое время облюбовали Визбор и Высоцкий, сделав поляну Чегета культовым местом для всех любителей горной эстетики. Достаточно вспомнить фильм, созданный по сценарию Визбора "Завтрак с видом на Эльбрус". В 1960-х там появилось и кафе "Ай" (в переводе "Луна"), куда часто захаживал Высоцкий. Из кафе, построенном на высоте 2719 метров, при ясной погоде открывается прекрасный вид на Эльбрус.

Недалеко от Чегетской поляны находятся:

южный склон Эльбруса

долина реки Черек и Голубые озера

долина нарзанов

Чегемские водопады.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что такое Донгуз-Орун-Кёль?

Особый интерес у туристов вызывает озеро Донгуз-Орун-Кёль (в переводе "озеро рядом со свиным загоном"). Название сохранилось с тех времен, когда, жившие за перевалом сваны разводили свиней. Небольшое ледниковое озеро находится на высоте 2800 метров над уровнем моря. Озеро Донгуз-Орун-Кёль проточное. Воды, стекающие в него с гор, несут множество разноцветных минералов, которые создают на дне озера колорит, из-за которого это озеро иногда называют семицветным.

Как добраться до озера Донгуз-Орун-Кёль?

Есть два маршрута:

С верхней станции канатной дороги, куда в свою очередь можно добраться или пешком или в кресле канатной дороги с Чегетской поляны. Этот маршрут займет 40-50 минут пешего хода. Пешком с поляны Чегет. Этот маршрут намного дольше по времени (примерно 5 часов туда-обратно) и больше подходит для хорошо подготовленных физически туристов.

Оба маршрута живописны, проходят вдоль альпийских лугов, известных разнотравьем. Вид на озеро открывается с высоты 100 метров. К озеру можно спуститься по тропе. Искупаться там не получится, так как температура воды не выше +4 градусов. Зато на валунах вдоль берега можно устроиться на привал и отдохнуть, глядя на это чудо природы.