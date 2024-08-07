Железное дерево в Азербайджане: что это и где увидеть парротию персидскую?

В реликтовых лесах Азербайджана растет дерево-загадка, чья древесина тонет в воде, выдерживает сильные морозы и обладает исключительной прочностью. Это парротия персидская - живой символ силы и выносливости, заслуживший народное имя "демир-агач" (железное дерево). Расскажем, что такое парротия персидская, почему ее называют железным деревом?

Что такое парротия персидская?

Парротия персидская (Parrotia persica) - это редкое и удивительное растение, произрастающее на территории Азербайджана и Ирана. Это листопадное дерево представляет собой единственный вид семейства гамамелисовых. Парротия растет медленно, но может ветвиться от самого основания, а его ветви часто срастаются между собой и с соседними деревьями, образуя живописные переплетения. Свое название дерево получило в честь врача и естествоиспытателя Иоганна Паррота.

© Фото: Photo by and (c)2014 Derek Ramsey (Ram-Man)/GNU Free Documentation License 1.2

Ботанический портрет дерева с железным характером

Высота и форма: достигает 15-30 метров, ствол диаметром до 1,5 метров в диаметре с раскидистой кроной до 15 м шириной;

Кора: серого цвета с красновато-бурыми оттенками, отслаивается пластами;

Листья: овальные (6-15 см). Летом - изумрудно-зеленые, осенью - огненная палитра желтого, красного, пурпурного и фиолетового;

Цветение: в феврале-марте, до появления листьев. Мелкие цветки без лепестков с красными тычинками собраны в небольшие головчатые соцветия, что делает цветение особенно заметным;

Плоды: появляются к сентябрю и представляют собой двустворчатые коробочки.

Чем уникальна парротия персидская?

Это реликтовое растение, сохранившееся со времен третичного периода (миоцена), поражает своей прочной древесиной, яркой осенней листвой и уникальной историей. Дерево занесено в Международную Красную книгу, и ее охрана имеет важное значение для сохранения биоразнообразия региона. Парротия персидская - это один из символов природного богатства Азербайджана.

Ее уникальные характеристики делают парротию интересной не только для ботаников, но и для всех любителей природы. Ее численность в прошлом сократилась из-за вырубки лесов, но в Азербайджане предпринимаются меры по охране этого уникального дерева, включая создание заповедных территорий и национальных парков.

© Фото: Jean-Pol GRANDMONT/Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

Почему парротию персидскую называют железным деревом?

Древесина парротии чрезвычайно тяжелая, плотная, однородная и твердая, из-за чего дерево получило название "железное". Древесина имеет розоватый цвет с коричневым оттенком, хорошо полируется и обладает исключительной устойчивостью к износу и гниению, что делает ее очень ценным материалом. Горит древесина парротии персидской медленно и долго сохраняет тепло.

Говорили, что в древности с копьями из этого дерева воины противостояли стальным саблям. В прошлых веках из нее делали челноки ткацких станков, использовали в машиностроении. Теперь из нее могут делать художественные и столярные изделия, элитный паркет, мебель, художественные изделия.

Где растет парротия персидская?

Регионы: Талышские горы на юге Азербайджана (Лянкаран, Астара, Масаллы) и иранский Эльбурс у Каспия.

Условия: субтропики на высотах до 700 м, предпочитает влажные ущелья рек (Виляшчай, Башарю), но растет и на сухих склонах.

Климат: средняя летняя температура +29°C, зимняя +7°C, но выдерживает морозы до -25°C.

© Фото: Photo (c)2007 Derek Ramsey (Ram-Man)/Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5

Где увидеть железное дерево в Азербайджане?

В Азербайджане парротия встречается в реликтовых лесах Талышских гор и является частью уникальных Гирканских лесов, внесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Гирканский национальный парк - крупнейший массив реликтовых лесов, переживший ледниковый период, расположен в юго-восточной части страны, в Талышских горах;

Национальный парк Алтыагач - находится в Хызинском и Сиазаньском районах, примерно в 120 км от Баку. Парк покрыт лиственными лесами, где парротия растет вместе с другими деревьями, такими как кавказский дуб и граб.

Окрестности озера Ханбулан (Лянкаран) - живописное водохранилище в предгорьях. Парротии растут на склонах, можно увидеть во время экскурсий;

Масаллинский район.

Для тех, кто пока не может приехать в Азербайджан, могу посмотреть на парротию персидскую в сочинском дендрарии. Она высажена у главного входа, напротив Мавританской беседки. Осенью ее крона превращается в желто-красный "факел". В Казахстане парротию персидскую можно увидеть в Главном ботаническом саду Алматы.