Время намазов по Москве и МО в Рамадан 2024

Календарь Рамадана 2024 помогает мусульманам узнать точное время всех намазов во время священного месяца, а также во сколько можно совершать сухур и ифтар. Месяц Рамадан заканчивается в 2024 году 9 апреля.

Рамадан – это священный месяц в мусульманском календаре, на протяжении которого исповедующие ислам держат пост.

В месяц Рамадан разрешено употреблять пищу и воду только в темное время суток, до рассвета и после заката. Утренний прием пищи называется сухур, вечерний – ифтар. Сухур должен быть максимально приближен к рассвету, но закончиться до его первых признаков, а также до намаза Фаджр. Ифтар начинается после завершения вечернего намаза (Магриб) сразу после заката.

Рамадан 2024 начался 11 марта. Конец месяца придется на 9 апреля. На следующий день, 10 апреля, мусульмане отметят Ураза-байрам 2024.

Представляем календарь на все 30 дней Рамадана, с точным временем всех намазов, а также открытия и закрытия поста.

© Фото: Ольга Андронова/ "Вестник Кавказа"