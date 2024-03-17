Весеннее путешествие выходного дня: Большие Вязёмы

Что посмотреть в Больших Вязёмах, почему армия Наполеона, простоявшая в усадьбе почти полтора месяца, не разграбила ее, связаны ли владельцы Больших Вязём, князья Голицыны, с масонами – расскажем в этом материале.

В 30 км от Москвы по Можайскому шоссе, на территории села Вязёмы расположена усадьба Большие Вязёмы. Этот часть Историко-литературного музея-заповедника А.С. Пушкина, а также историко-архитектурный ансамбль XVI-XIX веков.

Историки расходятся во мнении по поводу времени возникновения села. Одни относят его к 1340 году, ссылаясь на упоминание о нем в духовной грамоте Ивана Калиты. Другие уверены, что оно появилось в XVI веке и связано с именем Бориса Годунова, которому это село в конце 1584 года было подарено царём Федором Иоанновичем.

Памятники деревянного зодчества того времени, такие как боярский дом и флигели, не сохранились. Зато остался храм Преображения Господня, возведенный здесь в конце XVI века. Пятиглавая церковь одним своим видом утверждала власть и могущество Годуновых.

Рядом с храмом тогда же была воздвигнута звонница, состоящая из двух ярусов и стоящая на высоком основании. Изяществом архитектуры и легкостью форм она отличалась от своих тяжеловесных прообразов и больше напоминала лучшие примеры псковского храмового зодчества.

В последующие две сотни лет имением владели князья Голицыны. С их именем связан дворец, который в наше время посещают тысячи гостей ежегодно. Эта двухэтажная постройка в стиле раннего французского классицизма богата не столько архитектурными изысками, сколько историей и именами военачальников, дипломатов, поэтов и других видных деятелей той эпохи.

Здесь останавливались Кутузов, отступавший со своей армией от Москвы, и следовавший за ним Наполеон.

Здесь бывали в разные годы Гоголь и Толстой, Пушкин, в детстве посещавший Вяземскую церковь и проводивший лето в соседнем имении. Впоследствии именно здесь Александр Сергеевич встретит свою будущую жену — Наталью Гончарову.

А хозяйка имения, Наталья Петровна Голицына, страстная поклонница игры в карты, станет прообразом "Пиковой дамы" — знаменитой повести Пушкина. Кстати, в интерьере одной из комнат дворца, на полке хранится прижизненное издание бессмертного творения поэта. Местные жители усадьбу так и называют "домом пиковой дамы".

Голицыны были масонами?

Армия Наполеона, простоявшая здесь почти полтора месяца, не разграбила дом. Остались нетронутыми интерьеры и предметы внутреннего убранства. Одно из объяснений: братья Голицыны считались членами масонского братства. Во дворце есть комната, которую иногда называют мистической, потому что, в отличие от остальных, где потолки плоские, имеет сводчатый потолок. Именно сводчатый потолок у масонов ассоциировался с храмом Соломона в Иерусалиме.

На принадлежность братьев Голицыных к движению вольных каменщиков указывают и печные изразцы в комнатах, которые украшены масонскими символами, такими как разрезанное яблоко, лист капусты и ветка акации. В центре пола одной из гостиных выложен символ тайного братства. Вот такие подробности могут раскрыть перед посетителями множество секретов хозяев имения Голицыных в Вязёмах.

Особый интерес привлекает к себе кабинет генерал-губернатора Москвы Дмитрия Владимировича Голицына. За годы своего правления (1820-1843) им были заложены такие памятники, относящиеся к Отечественной войне 1812 года, как Александровский сад, Триумфальная арка, первый Храм Христа Спасителя.

В послереволюционный период, с 1917 по 1948, в усадьбе располагались различные учреждения — от колонии для беспризорников и парашютной школы до военного госпиталя. И только в 1948 году усадьбу внесли в список памятников союзного значения.

Музей-заповедник Большие Вязёмы открыт для посещения в субботу и воскресенье с 10-00 до 17-00.

В помещениях дворца регулярно проводятся разные культурные мероприятия. В ближайшее воскресенье, 24 марта, в 15:00 здесь пройдет концерт памяти профессора Московской консерватории Зинаиды Алексеевны Игнатьевой, выдающейся пианистки и талантливого педагога. Цена билетов — от 250 рублей.

Добраться до усадьбы можно электропоездом с Белорусского вокзала до станции "Голицыно" и далее на автобусе №38 или №39 до остановки "Институт".

На автомобиле — усадьба расположена на 44 км Можайского шоссе.