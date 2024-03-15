Урбеч: что это, польза, вред, как и с чем есть?

Урбеч — густая маслянистая паста из перетертых семян, орехов или косточек. Этот традиционный продукт народов Дагестана сегодня часто называют «дагестанским шоколадом» или суперфудом. Он питательный, долго хранится и дает ощутимый заряд энергии.

Как появился урбеч?

Урбеч родился в горах Дагестана. Пастухам, охотникам и путникам нужен был компактный, калорийный и не портящийся продукт, который поддерживал силы в суровых условиях высокогорья. Небольшая порция давала сытость надолго.

Название связано со словом «урба» (или похожими формами в языках народов Дагестана), которое часто связывают со льном — изначально пасту делали именно из льняных семян. В русском языке закрепилось «урбеч», вероятно, от кумыкского варианта. Упоминания встречаются в источниках XVII–XVIII веков, а сам рецепт считается примерно четырёхсотлетним. Позже пасту воспевали, в том числе в произведениях Расула Гамзатова.

Интересно, что в Дагестане подобную пасту готовили раньше, чем в Америке появилась арахисовая. Здесь она была повседневной и целебной пищей горцев.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Традиции изготовления урбеча

Классическая технология проста и бережна. Семена или косточки отбирают, иногда замачивают, подсушивают (в некоторых традициях слегка обжаривают). Затем их медленно перетирают на каменных жерновах — не до муки, а до густой однородной массы, чтобы выделилось собственное масло. Так сохраняются полезные вещества: продукт почти не нагревается.

Раньше использовали водяные мельницы у горных рек. Сегодня аутентичные производители стараются сохранять каменные жернова и контроль температуры. В классическом варианте — только семена или орехи, без сахара и консервантов. Для сладкого блюда добавляют мёд и сливочное (или топленое) масло.

Настоящий урбеч тягучий, жирный, с характерным вкусом сырья. Промышленные аналоги иногда делают на другом оборудовании, что может снижать качество.

Польза урбеча

Состав зависит от основы, но в целом урбеч богат:

полезными жирами (в том числе омега-3 и омега-6);

растительным белком;

витаминами группы B, E, A и другими;

минералами — кальцием, магнием, цинком, железом, фосфором

Он дает быструю и длительную энергию, поддерживает сердце и сосуды, иммунитет, нервную систему, состояние кожи, волос и ногтей. Льняной особенно ценят за омега-3 и фитоэстрогены, кунжутный — за кальций, тыквенный — за цинк и аминокислоты, ореховые — за поддержку мозга. Благодаря отсутствию сильной термообработки сохраняется максимум нутриентов. Многие отмечают его как средство для поддержания сил и восстановления.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вред урбеча

Урбеч очень калориен — обычно 500–650 ккал и больше на 100 г. При переедании легко набрать вес. Рекомендуемая порция для взрослого — 1–3 чайные ложки в день.

Противопоказания и осторожность:

аллергия на орехи или семена;

обострения заболеваний ЖКТ, панкреатита, желчного пузыря;

проблемы с печенью или почками в острой фазе;

необходимость строго контролировать калории.

Детям и людям с особенностями здоровья лучше начинать с малых порций и советоваться с врачом. После вскрытия банку обычно хранят в холодильнике ограниченное время.

Разновидности урбеча

Классика — льняной (белый или тёмный) и из абрикосовых косточек (с лёгкой миндальной ноткой и горчинкой).

Популярны также:

кунжутный;

тыквенный;

подсолнечный;

конопляный;

из грецких орехов, миндаля, фундука, фисташек, кешью;

кокосовый.

Бывают смеси и варианты с добавлением мёда или масла. Вкус и текстура сильно отличаются: льняной — более вязкий и характерный, ореховые — ближе к привычным пастам, кокосовый часто рыхлее.

Как подают и с чем едят урбеч?

В Дагестане урбеч часто едят на завтрак — намазывают на лепёшки или хлеб, смешивают с мёдом и маслом, добавляют в каши (в том числе абрикосовую), творог, сырники. Его берут в дорогу и используют во время Рамадана для поддержания сил.

Современные варианты употребления:

просто ложкой;

на тостах, блинах, хлебе;

в йогурте, кашах, смузи, твороге;

как замена масла или сладкого намаза;

в выпечке или десертах (умеренно).

Лучше есть в первой половине дня. Классическое сочетание — с медом: получается сладкое, сытное лакомство.

Урбеч — пример того, как простая горская еда стала популярной далеко за пределами Кавказа. При выборе обращайте внимание на состав (чем чище — тем лучше) и способ производства. В умеренных количествах это действительно ценный и вкусный продукт с историей.