Дагестанский урбеч - один из лучших продуктов на Всемирном молодежном фестивале

Дагестанский урбеч вошел в список самых популярных продуктов на Всемирном молодежном фестивале. Продукт был представлен на гастрофесте "Пир на весь мир".

Дагестанский урбеч представили на гастрофесте "Пир на весь мир" в рамках Всемирного молодежного фестиваля в Сочи, пишет пресс-служба Минсельхоза Дагестана.

Продукт оказался в списке пяти самых популярных продуктов. Мероприятие приковало внимание участников к уникальности и вкусу урбеча из республики.

Напомним, участниками фестиваля стали свыше 20 тыс молодых лидеров из более чем 100 стран. Мероприятие стало одним из масштабных молодежных событий года.