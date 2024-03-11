Вестник Кавказа

Дагестанский урбеч - один из лучших продуктов на Всемирном молодежном фестивале

Дагестанский урбеч - один из лучших продуктов на Всемирном молодежном фестивале
© Фото: телеграм-канал министерства сельского хозяйства Дагестана
Дагестанский урбеч вошел в список самых популярных продуктов на Всемирном молодежном фестивале. Продукт был представлен на гастрофесте "Пир на весь мир".

Дагестанский урбеч представили на гастрофесте "Пир на весь мир" в рамках Всемирного молодежного фестиваля в Сочи, пишет пресс-служба Минсельхоза Дагестана.

Продукт оказался в списке пяти самых популярных продуктов. Мероприятие приковало внимание участников к уникальности и вкусу урбеча из республики.

Напомним, участниками фестиваля стали свыше 20 тыс молодых лидеров из более чем 100 стран. Мероприятие стало одним из масштабных молодежных событий года.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1155 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Рис из Дагестана пользуется спросом в России

Рис из Дагестана пользуется спросом в России

Борьбу с боевиками отработали в Буйнакске

Борьбу с боевиками отработали в Буйнакске

Московские археологи будут проводить раскопки в Дербенте

Московские археологи будут проводить раскопки в Дербенте

Самая высокая продолжительность жизни выявлена в Дагестане

Самая высокая продолжительность жизни выявлена в Дагестане

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы