Вестник Кавказа

Рис из Дагестана пользуется спросом в России

Рис из Дагестана пользуется спросом в России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане сообщили, что предприятия региона поставляют местный рис в другие субъекты страны. Ранее рис пользовался спросом в Турции, Азербайджане и Таджикистане.

Дагестанский рис активно пользуется спросом в других российских регионах, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Дагестана.  

В ведомстве заявили, что республиканские предприятия продают рис в Санкт-Петербург, Астраханскую область, Ингушетии, Кубань и в другие регионы страны.

Ранее, как отметили в министерстве, Дагестан осуществлял экспорт товаров в Азербайджан, Турцию и Таджикистан. Но с 1 июля 2022 продажа за рубеж прекратилась из-за временных ограничений от Минсельхоза РФ.

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