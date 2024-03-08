Рис из Дагестана пользуется спросом в России

В Дагестане сообщили, что предприятия региона поставляют местный рис в другие субъекты страны. Ранее рис пользовался спросом в Турции, Азербайджане и Таджикистане.

Дагестанский рис активно пользуется спросом в других российских регионах, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Дагестана.

В ведомстве заявили, что республиканские предприятия продают рис в Санкт-Петербург, Астраханскую область, Ингушетии, Кубань и в другие регионы страны.

Ранее, как отметили в министерстве, Дагестан осуществлял экспорт товаров в Азербайджан, Турцию и Таджикистан. Но с 1 июля 2022 продажа за рубеж прекратилась из-за временных ограничений от Минсельхоза РФ.