Вестник Кавказа

У иудеев начался Суккот

"Вестник Кавказа"
Захарьяев Герман
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иудейский праздник Суккот в 2024 году начался вечером 16 октября и будет продолжаться до 23 октября. О празднике Суккот «Вестнику Кавказа» рассказал президент Международного благотворительного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев.

На осенний месяц Тишрей в еврейском календаре выпадает больше всего праздников — семь нерабочих дней. Открывается месяц Новым годом, за ним следует Судный день (Йом Кипур), через четыре дня после которого наступает Суккот.

Накануне Суккота еврейские семьи строят сукку — временное жилище, напоминающее о шалашах, в которых предки жили, скитаясь по пустыне 40 лет. Сукка должна быть достаточно просторной: в ней должна разместиться семья, чтобы принимать пищу и  отдыхать. Обычно ее стены делают из дерева, а крышу накрывают ветками, через которые можно видеть небо и звезды. Все трапезы праздника проводят именно в этой сукке.

Суккот также совпадает с временем сбора урожая на земле Израиля, и в дни праздника читаются особенные молитвы. В руках держат четыре вида растений: пальмовую ветвь (лулав), две ветви ивы, три ветки мирта и этрог — цитрусовый плод, напоминающий удлиненный лимон. Этрог должен быть безупречно чистым, ровным, без пятен. Хотя в Израиле тоже выращивают этроги, самые лучшие поступают из Южной Италии. Перед Суккотом в Израиле и крупных городах с еврейскими общинами открываются особые базары, где можно приобрести эти растения. Иногда за идеальный этрог готовы заплатить более 100 долларов. В горско-еврейской традиции этот обряд с четырьмя видами растений не всегда соблюдался, потому что на Кавказе их просто не было.

Праздник завершается восьмым днем — Шмини Ацерет, когда евреи молятся о дожде. Это очень символично, ведь праздник приходится на начало дождливого сезона в Израиле. Даже если в местах проживания еврейской диаспоры в это время и так идет дождь, молитвы о дожде в Израиле подчеркивают глубокую, неразрывную связь с родной землей.

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