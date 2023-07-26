Селим III: турецкий правитель, опередивший свое время

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Имя султана Селима III мало известно российскому читателю. Как правило, его упоминают в связи с завершением одной русско-турецкой войны (1791) и началом следующей (1806). Между тем, это интересная и значимая фигура в истории Османской империи, сыгравшая заметную роль в модернизации страны на новых началах.

Сын турка и грузинки

К моменту вступления на престол это был один из наиболее образованных молодых правителей страны. В этом плане Селиму повезло – его отец, а затем и дядя сделали все возможное для приобщения будущего султана к знаниям, включая достижения европейской культуры и науки конца XVIII столетия. Его мать была родом из Грузии и, став валиде-султан, участвовала в реформировании государственных школ. Его отец, Мустафа III, был очень хорошо образован и являлся сторонником постепенной модернизации системы управления и войска. Он издал новые воинские уставы и открыл морские и артиллерийские академии. Но этого было явно недостаточно.

Тайная переписка с Людовиком XVI

Военные неудачи и внутренняя социальная нестабильность дополнялись постоянной угрозой бунтов со стороны янычар, которые к этому времени утратили значительную долю свое прежней боеспособности и превратились в серьезный фактор внутренней дестабилизации.

До вступления на османский престол Селим III ведет тайную переписку с французским королем Людовиком XVI, именно тогда в нем укореняется мысль о необходимости реформирования Османской империи по образцу европейских монархий.

Читаем по-турецки

Заняв престол в 1789 году, Селим III сконцентрировался на двух наиболее назревших преобразованиях – реформах образовательной сферы и армии. По его распоряжению на турецкий язык переводились научные труды ведущих европейских авторов, а в 1792 году была возобновлена работа первой в Османской империи типографии.

Еще в 1727 году султан Ахмед III подписал фирман, разрешающий построить типографию и печатать книги на турецком языке по всем вопросам, кроме религиозных изданий. 31 января 1729 года в типографии была отпечатана первая книга - словарь Ванкулу. Эта дата принята за день начала книгопечатания в Османской империи. Но к началу правления Селима, типография не функционировала, и новый импульс в ее деятельности способствовал развитию книжного дела в стране. На турецкий язык был переведен ряд работ европейских, прежде всего французских, авторов по военному делу, математике, географии.

План государственного образования

Селим III составил план государственного образования, предусматривавший целостную систему начальных школ, средних школ и университетов. Еще один проект, реализация которого была начата в 1789 году, предусматривал бесплатное и обязательное начальное образование. Надо признать, что эта амбициозная задумка фактически не удалась – казна была пуста, бесконечные войны подрывали стабильность финансовой системы страны, повышать налоги в сложной социальной ситуации было крайне опасно. И все же, по подсчетам турецких историков, тридцать тысяч новых школ стали весомым вкладом султана-реформатора в развитие образовательной системы страны.

Военная реформа

И все же основной целью реформ, получивших общее название "низам-и джедид" (новая организация, обновленный порядок), было укрепление центральной власти за счет воссоздания боеспособной и сильной армии. В каком-то смысле Селим пошел по пути, пройденному Петром I, формировавшему в противовес стрелецким полкам будущую русскую гвардию.

Султан и его доверенные лица в тайне планировали создание войск нового строя - элитного пехотного корпуса, по образцу и подобию европейских армий. В дальнейшем этот корпус (Низам-и Джедид) должен был стать ядром реформированной армии. Для его финансирования было создано специальное казначейство. Параллельно была сделана попытка обновить корпус янычар – реорганизовать офицерский состав, сократить штатную численность подразделений, закупить современное оружие.

В более широком контексте военная реформа включала: создание призывной системы и мобилизационного резерва, замену территориальных ополчений армейско-дивизионным делением, создание оборонной промышленности. В частности, к концу правления Селима III удалось решить проблему "порохового голода".

На султана произвел огромное впечатление уровень подготовки французской армии во время похода Бонапарта в Египет, поэтому к реформированию войска были привлечены офицеры из этой европейской страны. Еще в октябре 1792 года республиканское правительство направило в Стамбул инженера и группу ремесленников. В 1796 году французский посол доставил 100 мастеров-ремесленников, а также отряд канониров. В дальнейшем значительную роль в качестве советника султана играл посол Наполеона в Блистательной Порте – генерал Себастьяни.

К 1804 году численность нового элитного корпуса достигала 12 тыс. солдат, еще 800 человек составляли части артиллеристов. Но этого было явно недостаточно. База поддержки реформ все еще было крайне узкой. Дело было не только в недовольстве со стороны янычар, нужно учитывать, что консервативно настроенные слои турецкого общества в целом не принимали курс на модернизацию. Султан был вынужден действовать с оглядкой на религиозный фактор.

Курс на модернизацию

Рассчитывать на внешнюю поддержку ему тем более было невозможно. Та же Франция цинично использовала Стамбул как фактор противостояния России и Англии и вряд ли всерьез была заинтересована в конечном успехе преобразований. Париж фактически спровоцировал вхождение Стамбула в систему континентальной блокады Англии и войну с Россией в 1806 году, которая роковым образом сказалась на судьбе Селима III.

Слой местной элиты, поддержавшей Селима, был еще крайне незначителен. Наиболее сильным союзником султана в деле реформ был румелийский аян Мустафа-паша Байрактар. Но и он не смог помочь, когда в 1807 году улемы и янычары организовали мятеж, положивший конец реформам. Султан был свергнут, а затем убит.

И все же курс на модернизацию, спустя несколько лет, был продолжен Махмудом II, который в 1826 году издал указ о создании регулярной армии и решительно ликвидировал корпус янычар. На их место приходит новый охранный корпус — "Победоносная армия Мухаммеда".

Современные историки дискутируют о реальных перспективах и возможностях осуществления преобразований, намеченных Селимом III, но, безусловно, личность этого султана, его настрой на модернизацию страны заслуживают более глубокого и системного изучения.