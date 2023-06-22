Сакральные места Казахстана: как увидеть подземную мечеть Бекет-ата около Актау

Скрытая в степях и скалах Мангистауской области подземная мечеть Бекет-Ата - свидетельство человеческой стойкости и духовности. Это место паломничества и центр притяжения туристов. Расскажем, где находится мечеть Бекет-ата, когда она была построена и чем известна, кто такой Бекет-ата, как добраться до мечети из Актау и что там посмотреть.

Теперь местным жителям и туристам будет проще добираться до одной из главных суфийских святынь Мангистауской области Казахстана. Раньше некоторых туристов останавливала удаленность мечети от Актау, поэтому сюда добирались в основном паломники. Но на этой неделе до мечети Бекет-ата открылся туристический маршрут с ежедневным автобусным сообщением.

© Фото: Yakov Fedorov/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Где находится Мечеть Бекет-ата?

Мечеть Бекет-ата расположена на склоне холма в урочище Огланды на территории одноименного некрополя. Мечеть находится на территории Каракиянского района Мангистауской области на западе Казахстана. Ближайший к мечети курортный город - Актау, их разделяют 280 км (4 часа 10 минут на автомобиле), другой крупный город рядом - Жанаозен (130 км). Расстояние до ближайшего населенного пункта, села Сенек, составляет 113 км. Неподалеку от мечети находится Устюртский заповедник с суровой, но удивительной природной красотой.

Когда была построена мечеть Бекет-ата?

Мечеть Бекет-ата была построена в XVIII веке, это одна из четырех подземных мечетей, возведенных по легенде суфийским богословом по имени Бекет-ата. Первая такая подземная мечеть была выдолблена в скале в Атырауской области (Акмечеть), другие две находятся в Мангистауской области - на территории некрополя Старый Бейнеу и в Тобыкты. Точные годы строительства мечети в Огланды неизвестны.

© Фото: Yakov Fedorov/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Кто такой Бекет-ата?

Бекет-ата был суфийским проповедником и просветителем, его до сих пор очень почитают в Казахстане. Он родился в Атырауской области в XVIII веке и уже в возрасте 24 лет построил свою первую подземную мечеть. В некрополе этой мечети покоятся его родные, включая родителей, деда и сына. Точные годы жизни Бекета-аты неизвестны, но условно считается, что он родился в 1750 году, а умер в 1813-1814 году. Все построенные Бекетом мечети стали местами паломничества. Похоронен Бекет-ата в мечети в Огланды, поэтому она считается наиболее знаменитой.

Как добраться до мечети Бекет-ата из Актау?

Самым удобным и дешевым способом добраться для тех, кто не располагает собственным или арендованным автомобилем, теперь будет ежедневный утренний автобус из Актау. Отправляется рейс в 7 утра от центральной мечети “Бекет-ата”, расположенной в 26 микрорайоне Актау. Взрослый билет стоит 1,5 тысячи тенге (почти 300 рублей), детский - в два раза меньше (150 рублей, с 7 до 18 лет). Обратно в Актау автобус отправляется в 17:00.

Обладатели водительских прав могут доехать до паломнического места на автомобиле самостоятельно за более чем 4 часа по асфальтированной дороге. Кроме того, к подземным мечетям и другим достопримечательностям Мангистауской области возят дневные туристические экскурсии, которые, однако, обойдутся недешево. Также есть и организованные паломничества. Для паломников около верхней мечети есть бесплатное место для размещения, но на его поддержание принято пожертвовать посильную сумму.

© Фото: culturemap.kz

Что посмотреть в мечети Бекет-ата?

До посещения мечети Бекет-ата можно заехать в другую скальную мечеть, построенную его наставником Шопан-Ата, который, в свою очередь, был учеником исламского проповедника и суфийского поэта Ходжи Ахмеда Ясави. Кроме главной мечети из 12 комнат, есть мечеть поменьше, а также надгробные памятники, мавзолеи стелы.

По пути к подземной мечети встречаются мавзолеи некрополя Огланды, захоронения здесь относятся к периоду с XVII до начала XVIII веков. Дальше на краю обрыва расположился паломнический центр и верхняя мечеть Бекет-ата, кирпичная с синими куполами.

К подземной мечети нужно спускаться в ущелье вниз по длинной лестнице с выкрашенной в синий цвет оградой (почти 700 ступенек), а на обратном пути предстоит подниматься. Это не слишком простой путь, особенно сложно делать это летним днем. Проход осуществляется через ворота, которые, к слову, открыты не круглосуточно. По пути есть источники с сероводородной водой и место для отдыха в тени.

Высеченная суфийским отшельником в скале мечеть состоит из четырех комнат с выкрашенными в белый цвет стенами. В центральном помещении хранится посох, который, как полагают, Бекет-Ата использовал для исцеления паломников. В другом помещении был похоронен Бекет-ата, в третьей - его сестра (в эту комнату входить можно только женщинам), а в четвертом находится молитвенный зал.