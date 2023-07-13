Приена: как посетить древний город с храмом Афины в Турции

Где находится Приена?
Приена расположена в Эгейском регионе Турции около современного селения Гюллюбахче в провинции Айдын. Эта территория исторически считается ионическим побережьем полуострова Малой Азии. Самый крупный курорт поблизости - Кушадасы, который находится в 40 км, в основном древний город посещают из него. Приена лежит на примерно равном расстоянии между Измиром и Бодрумом (в 120 км).
Руины древнего Эфеса находятся в 50 км от Приены, а другие, менее популярные, но очень важные для истории города Милет и Дидима расположены поблизости, поэтому те, у кого ограничено время, предпочитают посещать за их один день. Милет находится в 19 км от Приены, а храм Аполлона в Дидимах - в 40 км. Около этих городов находится горный хребет Самсун, который в древности называли Микале.
Когда был основана Приена?
Приену основали в 1000 году до н.э. у устья реки Меандр, вместе с шестью другими городами она вошла в первоначальный состав Ионийского союза. Город особенно процветал в эллинистический период, тогда Приена была важным культурным и политическим центром Ионии. После того как пришлось несколько раз поменять месторасположение, город был построен уже на склонах холма. Одна из главных особенностей Приены состоит в хорошо продуманной планировке, так называемой Гипподамовой системе, эти руины IV века до н.э. и видят современные туристы. Первоначальное место, где основали Приену, пока не было найдено археологами.
Как и Эфес, Приена когда-то была крупным портовым городом на Эгейском море с двумя гаванями, со временем воды воря отступили, а река Меандр заилилась. Приена лишилась порта примерно в I веке до н. э. Все это повлекло за собой постепенный упадок, но заброшен город был только к XIII веку. Раскопки в Приене начались в XVIII веке.
Как добраться до Приены?
До Приены нет прямого общественного транспорта, добраться можно с пересадкой через город Сёке. Самостоятельные путешественники могут добраться из Сёке до Гюллюбахче на долмуше за примерно 20 минут (13,5 км), а остальной путь проделать пешком или взять такси до Приены. От Гюллюбахче идти до кассы Приены примерно полчаса. В Сёке ходят долмуши из Кушадасы и многие других городов региона.
Для тех, кто не любит заморачиваться с транспортом, в Приену устраивают экскурсии. Плюс в том, что за один день таким образом можно посетить сразу 3 античных города: Дидимы, Милет и Приену. Обычно поездка занимает 6-8 часов и стоит от $100. Билеты для входа на археологические площадки и в музеи включены не всегда. Особенно много предложений из Кушадасы, так как ехать недалеко. Из Измира до Приены ехать около 2 часов.
Сколько стоит посещение Приены?
Билет на посещение археологической площадки города Приена стоит 4 евро. Туристы допускаются каждый день с 08:30 до 19:00. Касса закрывается в 18:30. На посещение Приены стоит заложить 1-2 часа.
Посещение руин этого города входит в музейную карту Эгейского региона, она стоит 95 евро и действует неделю. Если успеть посетить большую часть городов и музеев региона, то она быстро окупится.
Что посмотреть в Приене и окрестностях?
Оставшиеся от былого величия руины включают в себя хорошо сохранившийся эллинистический театр, храм Афины, правительственные здания Булевтерий и Пританиум, стою и храмы, посвященные другим богам (Серапис, Исида, Анубис), а также то, что осталось от улиц и жилых домов. Гимнасий и стадион находились на нижних склонах холма, а акрополь - выше по склону горы Микале.
Одной из главных достопримечательностей Приены остается храм Афины, построенный примерно в 350 г. до н.э. Пифеем, который считается архитектором Галикарнасского мавзолея - одного из семи чудес древнего мира. Храм был украшен скульптурами и рельефами, а его колонны были выполнены из мрамора. Строительство храма велось на средства Александра Македонского.
Театр в Приене на 6500 человек - один из наиболее хорошо сохранившихся и ранних эллинистических театров, построенных в Турции.
В Гюллюбахче можно увидеть недействующую греческую церковь Святителя Николая начала XIX века с костницей.
Недалеко от Приены есть курортный город Гюзельчамлы, около него есть национальный парк-заповедник Дилек, расположенный на одноименном полуострове. Около входа в парк расположена пещера Зевса.