Приена: как посетить древний город с храмом Афины в Турции

Хотя первоначальный город Приена, основанный 3 тысячи лет назад, пока не найден, на Эгейском побережье Турции туристы могут посетить эллинистический город, обязанный своим вторым рождением Александру Македонскому. Расскажем, где находится Приена, когда город был основан, как до него добраться и что там посмотреть.

Где находится Приена?

Приена расположена в Эгейском регионе Турции около современного селения Гюллюбахче в провинции Айдын. Эта территория исторически считается ионическим побережьем полуострова Малой Азии. Самый крупный курорт поблизости - Кушадасы, который находится в 40 км, в основном древний город посещают из него. Приена лежит на примерно равном расстоянии между Измиром и Бодрумом (в 120 км).

Руины древнего Эфеса находятся в 50 км от Приены, а другие, менее популярные, но очень важные для истории города Милет и Дидима расположены поблизости, поэтому те, у кого ограничено время, предпочитают посещать за их один день. Милет находится в 19 км от Приены, а храм Аполлона в Дидимах - в 40 км. Около этих городов находится горный хребет Самсун, который в древности называли Микале.

Когда был основана Приена?

Приену основали в 1000 году до н.э. у устья реки Меандр, вместе с шестью другими городами она вошла в первоначальный состав Ионийского союза. Город особенно процветал в эллинистический период, тогда Приена была важным культурным и политическим центром Ионии. После того как пришлось несколько раз поменять месторасположение, город был построен уже на склонах холма. Одна из главных особенностей Приены состоит в хорошо продуманной планировке, так называемой Гипподамовой системе, эти руины IV века до н.э. и видят современные туристы. Первоначальное место, где основали Приену, пока не было найдено археологами.

Как и Эфес, Приена когда-то была крупным портовым городом на Эгейском море с двумя гаванями, со временем воды воря отступили, а река Меандр заилилась. Приена лишилась порта примерно в I веке до н. э. Все это повлекло за собой постепенный упадок, но заброшен город был только к XIII веку. Раскопки в Приене начались в XVIII веке.

Как добраться до Приены?

До Приены нет прямого общественного транспорта, добраться можно с пересадкой через город Сёке. Самостоятельные путешественники могут добраться из Сёке до Гюллюбахче на долмуше за примерно 20 минут (13,5 км), а остальной путь проделать пешком или взять такси до Приены. От Гюллюбахче идти до кассы Приены примерно полчаса. В Сёке ходят долмуши из Кушадасы и многие других городов региона.

Для тех, кто не любит заморачиваться с транспортом, в Приену устраивают экскурсии. Плюс в том, что за один день таким образом можно посетить сразу 3 античных города: Дидимы, Милет и Приену. Обычно поездка занимает 6-8 часов и стоит от $100. Билеты для входа на археологические площадки и в музеи включены не всегда. Особенно много предложений из Кушадасы, так как ехать недалеко. Из Измира до Приены ехать около 2 часов.

Сколько стоит посещение Приены?

Билет на посещение археологической площадки города Приена стоит 4 евро. Туристы допускаются каждый день с 08:30 до 19:00. Касса закрывается в 18:30. На посещение Приены стоит заложить 1-2 часа.

Посещение руин этого города входит в музейную карту Эгейского региона, она стоит 95 евро и действует неделю. Если успеть посетить большую часть городов и музеев региона, то она быстро окупится.

Что посмотреть в Приене и окрестностях?

Оставшиеся от былого величия руины включают в себя хорошо сохранившийся эллинистический театр, храм Афины, правительственные здания Булевтерий и Пританиум, стою и храмы, посвященные другим богам (Серапис, Исида, Анубис), а также то, что осталось от улиц и жилых домов. Гимнасий и стадион находились на нижних склонах холма, а акрополь - выше по склону горы Микале.

Одной из главных достопримечательностей Приены остается храм Афины, построенный примерно в 350 г. до н.э. Пифеем, который считается архитектором Галикарнасского мавзолея - одного из семи чудес древнего мира. Храм был украшен скульптурами и рельефами, а его колонны были выполнены из мрамора. Строительство храма велось на средства Александра Македонского.

Театр в Приене на 6500 человек - один из наиболее хорошо сохранившихся и ранних эллинистических театров, построенных в Турции.

В Гюллюбахче можно увидеть недействующую греческую церковь Святителя Николая начала XIX века с костницей.

Недалеко от Приены есть курортный город Гюзельчамлы, около него есть национальный парк-заповедник Дилек, расположенный на одноименном полуострове. Около входа в парк расположена пещера Зевса.