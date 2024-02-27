Политика властей Армении замедляет достижение мира на Южном Кавказе

Роза Аскерова, Центр анализа международных отношений, Баку

Ереван пытается создать видимость того, что восстановление территориальной целостности Азербайджана прошло в рамках реализации российского плана наказания Армении за ее прозападную позицию. Расскажем, почему такая позиция Еревана отдаляет возможность установления мира в регионе.

Армения и ОДКБ

На днях, касаясь вопроса заморозки участия Армении в ОДКБ, во время правительственного часа в парламенте премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что деятельность Армении в организации была де-факто заморожена по причине отсутствия у правительства страны ответа на вопрос относительно зоны ответственности ОДКБ в Армении. Премьер-министр отметил, что если он не получит ответ на заданный им вопрос, то деятельность Армении в ОДКБ будет заморожена де-юре.

В интервью France 24 в ходе визита во Францию премьер-министр заявил, что Армения "фактически заморозила свое участие в ОДКБ".

В ответ на это заявление пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что армянская сторона не предпринимала каких-либо официальных действий в связи с заморозкой своего участия в организации.

Но комментируя свое же заявление, Никол Пашинян отметил, что Армения уже год как "не имеет постоянного представителя в ОДКБ", помимо этого армянская сторона уже долгое время не принимает участия в мероприятиях организации на высоком и высшем уровне.

По словам Пашиняна, армянская сторона не намеревалась вовлекать ОДКБ в военный конфликт, лишь старалась добиться от организации выражения "политической позиции". Правда, премьер-министр умолчал о том, что организация не была вовлечена в военные действия по причине того, что суверенные границы Армении не были нарушены.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Лавров о позиции Армении

Сейчас в Армении также обсуждается проблема целесообразности присутствия российских пограничников в Ереванском аэропорту. Комментируя этот вопрос на пресс-конференции по итогам III Дипломатического форума в Анталье глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не может подтвердить это сообщение, но оно "вполне вписывается в логику заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна и спикера парламента Армении Алена Симоняна".

Лавров также отметил, что некоторые представители армянской власти называют отношения, выстраиваемые с Россией с 1991 года, ошибкой. По словам Лаврова, некоторые силы целенаправленно стараются "удалить Россию из региона Южного Кавказа", хотя власти Армении заявляют, что Россия сама покидает регион.

Глава МИД РФ сказал , что власти РФ сожалеют о политике, проводимой Арменией, с целью ухудшения отношений с Москвой. Касаясь обвинений армянских властей относительно того, что именно Россия подтолкнула Азербайджан к войне в 2020 году, Лавров заявил, что это не соответствует действительности, подчеркнув, что именно благодаря России война завершилась.

Что же касается сотрудничества Москвы и Еревана в рамках ОДКБ и других интеграционных структур, глава МИД РФ заявил, что Москва хотела бы знать, как Армения собирается выполнять совместные обязательства.

Армения ищет поддержки во Франции

На фоне ухудшения отношений с Москвой Армения углубляет сотрудничество с Западом. Так, во время визита Пашиняна во Францию между армянскими и французскими спецслужбами было заключено соглашение, в котором содержится пункт о передаче Арменией секретных данных об Азербайджане, Иране, Турции и России французской стороне, хотя формально договор предполагает лишь обмен данными между спецслужбами.

Вскоре министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекарню посетил Ереван, где обсудил со своим армянским коллегой Суреном Папикяном возможность передачи Армении ракетных комплексов "Мистраль". Лекарню заявил, что в ближайшем будущем в Армению будут доставлены радары GM200, а еще Франция может предложить Армении средства противовоздушной обороны средней и большой дальности.

В конце февраля 2024 года спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что Армения готова углублять сотрудничество с Евросоюзом и стать кандидатом на членство в организации. По словам спикера, Армения движется в направлении, которое обеспечит ей большую "безопасность".

В то же время вице-спикер парламента Рубен Рубинян заявил, что Армения не намерена покидать ЕАЭС.

Как политику Еревана видят в Баку

Кажется, что армянская сторона в целях сближения с Западом специально нагнетает ситуацию. Очевидно, что заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном выходит за рамки интересов Франции. Цель Парижа - замена российской военной базы в Армении на французскую. Франция не скрывает своих попыток продолжения неоколониальной политики, теперь - в регионе Южного Кавказа.

Как отметил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, существуют силы, желающие перенести свои политические игры на Южный Кавказ, превратив армяно-азербайджанскую границу в "некую линию конфронтации".

Гаджиев призвал армянскую сторону придерживаться мирной повестки и не повторять ошибок.

То, что Азербайджан не намерен нападать на Армению было отмечено множество раз и подтверждено президентом Ильхамом Алиевым в ходе беседы с председателем Восточного комитета немецкой экономики Михаэлем Хармсом в феврале. Азербайджанская сторона активно ведет работу над нормализацией отношений в Арменией с января 2021 года, выступая сторонником заключения мирного соглашения с целью установления долгосрочного мира в регионе.

Мирный договор не должен заключаться только ради договора. Должно быть реальное и неподдельное намерение достичь мира. В этой связи Азербайджан также подчеркивает двусторонний аспект мирного договора

- Гаджиев.

Учитывая, что встреча глав МИД Азербайджана и Армении в Берлине прошла в позитивном ключе и, в целом, появилась надежда на достижение устойчивого мира на Южном Кавказе, последние действия властей Армении вызывают множество вопросов. Армении стоит оставить политику дестабилизации и вовлечения внерегиональных игроков в решение региональных вопросов.