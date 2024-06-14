Нарциссизм: что это такое, какие признаки, как избавиться?

Нарциссизм - сложное психическое расстройство, которое может проявляться в разных формах и по-разному влиять на межличностные отношения и психическое здоровье. Расскажем, кто такой нарцисс, каковы признак нарциссизма и причины его появления.

Что такое нарциссизм?

Обычно нарциссизм трактуют как завышенное самомнение о себе, когда вера в собственную значимость гипертрофировано высока. У такого человека нет как таковой эмпатии, он может желать признания настолько, что готов идти по головам. Однако этот термин гораздо сложнее: психологи разработали множество классификаций, которые отражают многогранность нарциссизма.

Сам термин был введен в психологию Зигмундом Фрейдом в начале XX века и получил название от греческого мифа о Нарциссе – молодом человеке, который был очарован собственным отражением в воде и в итоге погиб из-за любви к себе.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Здоровый нарциссизм вполне полезен для человека, поскольку дает возможность не просто ставить перед собой более цели, но и достигать их. Однако нарциссическое расстройство личности (НРЛ) – уже психическое расстройство.

Как распознать нарцисса?

Признаки нарциссизма могут наблюдаться как у мужчин, так и у женщин. Нарциссизм может проявляться через:

Чрезмерное самомнение. Человек незаслуженно преувеличивает свои таланты, требует, чтобы окружающие признавали его превосходство, считает себя уникальным.

Человек незаслуженно преувеличивает свои таланты, требует, чтобы окружающие признавали его превосходство, считает себя уникальным. Высокую потребность быть в центре внимания и восхищения. Такой персонаж часто играет на публику, любит, чтобы им восхищались. То, как выглядит в глазах окружающих, для него чрезвычайно важно.

Такой персонаж часто играет на публику, любит, чтобы им восхищались. То, как выглядит в глазах окружающих, для него чрезвычайно важно. Агрессию или пренебрежение к тем, кто, по их мнению, не оценил их по достоинству. Человек может воспринимать обычное замечание (даже в шутливой форме), как жестокое оскорбление и вспылить из-за этого.

Человек может воспринимать обычное замечание (даже в шутливой форме), как жестокое оскорбление и вспылить из-за этого. Склонность к манипуляциям для достижения своих целей . Такой человек часто врет ради собственной выгоды, может играть на чувстве вины.

. Такой человек часто врет ради собственной выгоды, может играть на чувстве вины. Отсутствие интереса к вам и вашим чувствам. Такой нарцисс считает себя центром Вселенной. Другие важны лишь тогда, когда нужно реализовать свои потребности. Если вас задел такой человек и вы сказали ему об этом, в ответ вы можете услышать шквал критики.

Виды нарциссизма

Психологи выделяют несколько видов нарциссизма, которые помогают классифицировать этот феномен:

Грандиозный нарциссизм. Характеризуется высокой самооценкой и стремлением быть в центре внимания, поэтому склонен к некоторой театральности. Такие люди могут очаровывать окружающих. Они прекрасные манипуляторы и склонны проявлять агрессию, если кто-то нарушает их планы. Скрытый нарциссизм. Люди с уязвимым нарциссизмом могут выглядеть крайне застенчивыми. Они любят похвалу и мечтают об успехе. Могут принижать себя в глазах окружающих, чтобы их убедили в обратном и похвалили. Перверзный нарциссизм. Такой человек - искусный манипулятор и патологический лжец. У него отсутствует эмпатия, поэтому ему не важны ваши чувства. Он может сильно исказить факты, очернить других людей ради собственной выгоды. В своих неудачах обвиняет других.

Некоторые психологи считают, что эти типы могут проявляться в зависимости от жизненных обстоятельств.

Причины нарциссизма

Исследователи выделяют несколько факторов, способствующих развитию нарциссизма:

Воспитание . Чрезмерная похвала или, наоборот, пренебрежение со стороны родителей может сформировать нарциссические черты в личности ребенка. Например, дети, которых чрезмерно хвалят, могут развить завышенное чувство собственного "Я", в то время как те, кто постоянно подвергаются критике, могут стремиться компенсировать свою неполноценность через нарциссизм.

. Чрезмерная похвала или, наоборот, пренебрежение со стороны родителей может сформировать нарциссические черты в личности ребенка. Например, дети, которых чрезмерно хвалят, могут развить завышенное чувство собственного "Я", в то время как те, кто постоянно подвергаются критике, могут стремиться компенсировать свою неполноценность через нарциссизм. Психологические травмы. Негативный опыт может приводить к возможности формирования нарциссизма как механизма защиты.

Как избавиться от нарциссизма?

Если нарциссические черты характера вредят окружающим, речь может идти о психотерапии. С ее помощью можно скорректировать проявление нарциссизма, помочь человеку осознать особенности своей личности и адаптироваться к ним. Однако эффективность такой терапии зависит от заинтересованности самого нарцисса.