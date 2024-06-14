Нарциссизм: что это такое, какие признаки, как избавиться?

Что такое нарциссизм?
Обычно нарциссизм трактуют как завышенное самомнение о себе, когда вера в собственную значимость гипертрофировано высока. У такого человека нет как таковой эмпатии, он может желать признания настолько, что готов идти по головам. Однако этот термин гораздо сложнее: психологи разработали множество классификаций, которые отражают многогранность нарциссизма.
Сам термин был введен в психологию Зигмундом Фрейдом в начале XX века и получил название от греческого мифа о Нарциссе – молодом человеке, который был очарован собственным отражением в воде и в итоге погиб из-за любви к себе.
Здоровый нарциссизм вполне полезен для человека, поскольку дает возможность не просто ставить перед собой более цели, но и достигать их. Однако нарциссическое расстройство личности (НРЛ) – уже психическое расстройство.
Как распознать нарцисса?
Признаки нарциссизма могут наблюдаться как у мужчин, так и у женщин. Нарциссизм может проявляться через:
- Чрезмерное самомнение. Человек незаслуженно преувеличивает свои таланты, требует, чтобы окружающие признавали его превосходство, считает себя уникальным.
- Высокую потребность быть в центре внимания и восхищения. Такой персонаж часто играет на публику, любит, чтобы им восхищались. То, как выглядит в глазах окружающих, для него чрезвычайно важно.
- Агрессию или пренебрежение к тем, кто, по их мнению, не оценил их по достоинству. Человек может воспринимать обычное замечание (даже в шутливой форме), как жестокое оскорбление и вспылить из-за этого.
- Склонность к манипуляциям для достижения своих целей. Такой человек часто врет ради собственной выгоды, может играть на чувстве вины.
- Отсутствие интереса к вам и вашим чувствам. Такой нарцисс считает себя центром Вселенной. Другие важны лишь тогда, когда нужно реализовать свои потребности. Если вас задел такой человек и вы сказали ему об этом, в ответ вы можете услышать шквал критики.
Виды нарциссизма
Психологи выделяют несколько видов нарциссизма, которые помогают классифицировать этот феномен:
- Грандиозный нарциссизм. Характеризуется высокой самооценкой и стремлением быть в центре внимания, поэтому склонен к некоторой театральности. Такие люди могут очаровывать окружающих. Они прекрасные манипуляторы и склонны проявлять агрессию, если кто-то нарушает их планы.
- Скрытый нарциссизм. Люди с уязвимым нарциссизмом могут выглядеть крайне застенчивыми. Они любят похвалу и мечтают об успехе. Могут принижать себя в глазах окружающих, чтобы их убедили в обратном и похвалили.
- Перверзный нарциссизм. Такой человек - искусный манипулятор и патологический лжец. У него отсутствует эмпатия, поэтому ему не важны ваши чувства. Он может сильно исказить факты, очернить других людей ради собственной выгоды. В своих неудачах обвиняет других.
Некоторые психологи считают, что эти типы могут проявляться в зависимости от жизненных обстоятельств.
Причины нарциссизма
Исследователи выделяют несколько факторов, способствующих развитию нарциссизма:
- Воспитание. Чрезмерная похвала или, наоборот, пренебрежение со стороны родителей может сформировать нарциссические черты в личности ребенка. Например, дети, которых чрезмерно хвалят, могут развить завышенное чувство собственного "Я", в то время как те, кто постоянно подвергаются критике, могут стремиться компенсировать свою неполноценность через нарциссизм.
- Психологические травмы. Негативный опыт может приводить к возможности формирования нарциссизма как механизма защиты.
Как избавиться от нарциссизма?
Если нарциссические черты характера вредят окружающим, речь может идти о психотерапии. С ее помощью можно скорректировать проявление нарциссизма, помочь человеку осознать особенности своей личности и адаптироваться к ним. Однако эффективность такой терапии зависит от заинтересованности самого нарцисса.