На какие летние фестивали и праздники сходить в Грузии в 2024 году?

Наступил сезон отпусков. В Тбилиси, Батуми и другие города этой южнокавказской страны устремились туристы, в том числе и российские. Расскажем о национальных праздниках, самых интересных фестивалях и других значимых культурных событиях в Грузии с июня по август 2024 года.

Культурная жизнь Грузии всегда наполнена яркими событиями, будь то гастрономические фестивали или национальные праздники. Особенно насыщенным культурными мероприятиями становится летний период.

Куда пойти в Грузии в июне?

День защиты детей в Мтацминде - 1 июня

В этом году главном парке столицы снова пройдут праздничные мероприятия для детей и их родителей. В программе игры, занятия с аниматорами, ярмарка, розыгрыши подарков, концерты и другие активности.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Фестиваль вина Мерано - 2 июня

Фестиваль, организованный Грузинской винной ассоциацией, снова пройдет в винодельне Шато Мухрани в Мцхетском районе. Кроме выставки вина, дегустации и семинаров на территории усадьбы пройдут кулинарные мастер-классы.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

WinExpo Georgia - с 7 по 9 июня

WinExpo, которая проводится уже в 16 раз, пока что остается единственной крупной международной выставкой вина и других спиртных напитков на Кавказе. В этом году в мероприятии примут участие около сотни участников, включая как известных производителей, так и небольшие семейные винодельни. Как и в 2022 и 2023 годах, мероприятие пройдет в Тбилиси на открытом воздухе в выставочном центре "Экспо Грузия".

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Открытие походного сезона в горах Грузии - середина июня

В июне стартует туристический сезон в высокогорных регионах Грузии, когда наконец открываются для транспорта все горные перевалы. А значит туристы смогут попасть в такие красивые места, как Сванетия, Джута, Трусо, Хевсурети и Рача. Отдельно стоит упомянуть открытие перевала Абано в Тушетии.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Показ матчей Грузии на Евро-2024 - 18, 22, 26 июня

В Тбилиси на стадионе имени Михаила Месхи в Ваке пройдут открытые показы прямых трансляций игр грузинской сборной: против команд Турции, Чехии и Португалии. Также в рамках показов запланированы и другие мероприятия.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Tbilisi Open Air - с 21 по 23 июня

Крупнейший музыкальный фестиваль страны будет идти в Тбилиси 3 дня. Гостей фестиваля ждут выступления M.I.A, Lebanon Hanover, Archive и других исполнителей. Цена билетов начинается от 2500 рублей.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Фестиваль сторителлинга ZEG - с 21 по 23 июня

Этим летом в Тбилиси снова состоится фестиваль сторителлинга ZEG, объединяющий писателей, журналистов, режиссеров, художников и предпринимателей. В программе фестиваля дискуссии, показы фильмов, мастер-классы, выступления и перформансы.

Куда пойти в Грузии в июле?

"Арт-Гени" - 19-20, 26-28 июля

Фестиваль народного творчества "Арт-Гени" вернется в июле 2024 года с новой программой. Как и раньше, тбилисская часть фестиваля пройдет этнографическом музее под открытым небом. Фестиваль, который пройдет уже в 21 раз, посвящен народной музыке и танцам, ремеслам и современному искусству. В Тбилиси съедутся мастера со всех уголков Грузии, пройдут выставки, ярмарки и мастер-классы. Стоимость билетов начинается от 1800 рублей.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Международный фестиваль блюза - с 20 июля по 10 августа

Этот музыкальный фестиваль привезет в Лагодехи (Кахетинский регион) звезд мирового блюза, в том числе Сэр Уолдо Уэзерс, Труди Линн, Big Daddy Wilson и Деметрия Тейлор, запланированы выступления и местных музыкантов. В 2024 году фестиваль блюза продлится три недели.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Фестиваль электронной музыки Summer Set - 26-27 июля

Фестиваль электронной музыки Summer Set когда-то проводился в Тбилиси, но потом его перенесли в горнолыжный курорт Гудаури, где они и прижился. Этим летом фестиваль продлится 45 часов. Стоимость билетов от 1900 рублей.

Black Sea Jazz Festival - с 26 по 28 июля

Black Sea Jazz в этом году пройдет в середине лета. Выступления снова будут проходить на теннисном корте отеля Batumi Tennis Club. Это уже 16 раз, когда фестиваль объединит любителей джаза, блюза, соула и R&B на черноморском курорте Грузии.

Квирикоба - 28 июля

Квирикоба - один из крупнейших народных праздников Сванетии - проводится каждый год 28 июля, когда вспоминают святых Квирике и Ивлиту. Празднества проходят в церкви в селе Кала, расположенном между Местией и Ушгули. Кроме участия в молебнах жители деревни пекут хлеб, пьют вино, поют и соревнуются в силе.

Куда пойти в Грузии в августе?

Шуамтоба - 7-8 августа

В первые выходные августа в селе Бешуми в Верхней Аджарии пройдет ежегодный фестиваль Шуамтоба, отдающий дань уважения наследию региона. Во время фестиваля будут проводиться конные и силовые состязания, выступления народных ансамблей и демонстрация традиционных костюмов, можно будет попробовать блюда местной кухни.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Атнигеноба - середина августа

Атнигеноба - это собирательное название празднеств, которые проходят в селах Тушетии и Хевсурети. Они начинаются через 100 дней Пасхи, в 2024 году это будет 13 августа, но даты празднований будут объявлены ближе к августу.

Кубок по скачкам в Бахмаро - 19 августа

Соревнования по скачкам "Кубок Бахмаро" проводятся в высокогорном грузинском селе Бахмаро. В Гурию в августе приезжают любители конного спорта, что поучаствовать или понаблюдать за соревнованием. Кроме самих скачек на климатическом курорте проходят шествия и концерты.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Фестиваль кефали - 24 августа

Этот семейный летний фестиваль проводится на пляже Мактаква и около Золотого озера недалеко от приморского города Поти. Посещение фестиваля бесплатное, в том числе участие в мастер-классах, играх, лекциях и других активностях. На экскурсии, в том числе водные, нужно будет купить билет. Также будут соревнования по рыбной ловле, ярмарка и блюда мегрельской кухни.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Фестиваль музыки Цинандали - с 31 августа по 8 сентября

Один из самых главных фестивалей классической музыки в Грузии снова пройдет в поместье князей Чавчавадзе, расположенном недалеко от Телави. В течение 9 дней в залах усадьбы будут проходить концерты классических музыкантов мирового уровня с участием дирижеров Мартина Фрёста, Андраша Шиффа и Джанандреа Нозедаи. Стоимость билетов начинается от 900 рублей.

Летом в Тбилиси также выступят Тарья Турунен (17 июня), Black Eyed Peas (7 июля), а в Шекветили пройдут концерты Massive Attack (28 июля) и Jungle (18 августа).