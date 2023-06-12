Кубок Лиги Чемпионов впервые у "Манчестер Сити"

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7 лет понадобилось Пепу Гвардиоле в "Манчестер Сити", чтобы совершить то, что в мировом футболе считается высшим достижением и то, чего он достиг в первый же свой тренерский сезон в Барселоне.

"Требл" или золотой хет-трик, выигрыш в этом сезоне титула в первенстве Англии (в пятый раз), обладание Кубком Англии 2022-2023 (во второй раз), ну и как вишенка на торте - победа "горожан" в финале Лиги Чемпионов 10 июня на Олимпийском стадионе в Стамбуле. Отточенный Гвардиолой за эти 7 лет "Манчестер Сити" добился всего, к чему стремился.

Что за клуб "Манчестер Сити"

Футбольный клуб "Манчестер Сити" основан в 1880 году прихожанами церкви Святого Марка в пригороде Уэст-Гортон, Манчестер. В 1887 году клуб переехал в Ардвик и был переименован в Ardwick Assosiation. Свое нынешнее название он получил 16 апреля 1894 года.

Первый успешный период "Сити" пришелся на конец 1960-х - начало 1970-х годов, когда они выиграли подряд Премьер Лигу (Чемпионат Англии 1968), Кубок Англии (1969), Кубок Лиги (1970) и Кубок Англии (1970) под руководством Джо Мерсера.

В 1970 клуб становится победителем Кубка Кубков, одержав победу в финальном матче над польским клубом Горник.

После 1981 года и проигрыша в Кубке Англии команду ждал долгий, как сейчас говорят, "отрицательный рост", приведший в 1998 году когда-то успешный клуб в Третий дивизион Англии. Это оказалось беспрецедентным событием в его истории - впервые английский клуб, обладатель европейского Кубка опустился на столь низкий уровень в национальной табеле о рангах.

Судьба клуба изменилась в 2008 году, когда собственниками "Сити" стали арабские инвесторы из Абу-Даби. Нефтедолларовый поток позволил клубу покупать самых лучших и талантливых, а менеджеров клуба работать с особым рвением. С 2010 года началась розовая полоса в истории достижений: 10 национальных титулов, но ни одного европейского в XXI веке. И это стало следующей целью в планах владельцев клуба, которую необходимо было преодолеть.

Эпоха Гвардиолы

С 2016 года в клубе начинается эпоха Пепа Гвардиолы. Тренер, возглавивший Барселону в 2008 году и в первый же сезон приведший родной клуб к титулу Чемпиона Испании, победе в Кубке Испании и триумфу в Лиге Чемпионов, в 2023 году добивается такого же точно успеха с одним из самых богатых футбольных клубов мира. Шейх Мансур, чье состояние оценивается в 20 млрд. долларов, может быть доволен своими вложениями. Как и владелец миланского "Интера", соперника "Сити" в финале, китайский предприниматель, владелец компании Sunning Commerce Group Стивен Чжан несмотря на поражение в финальном матче высоко оценил игру своего клуба и полон надежд на будущие победы.

Город Манчестер имеет счастье принимать на своей земле двух важных представителей современного футбола. Но в течение нескольких десятилетий здесь царил большой диссонанс. В то время, как одна часть города, "красная" ("Манчестер Юнайтед") за 27 лет руководства клубом сэром Алексом Фергюссоном, купалась в волнах триумфальных побед, другая - "синяя" - его часть огорчалась и страдала. Причем самых больших успехов "дьяволы" достигали именно в то время, когда "горожане" были вынуждены мириться со своим существованием на почти что дне английского первенства, в его третьем дивизионе.

Современный "Манчестер Сити", благодаря таланту своего тренера и усердию игроков, наконец, избавил своих многочисленных болельщиков (а их в городе больше, чем болельщиков "красных дьяволов") от всех печалей прошлых лет и по праву носит звание Чемпиона Европы 2023 года. Команда играет в футбол XXI века с его филигранной техникой, отличной физической подготовкой и большим желанием доминировать на поле. И это в полной мере отражает тренерский почерк Пепа Гвардиолы.

Сегодня, 12 июня, по возвращении в родной Манчестер клуб отпразднует свой самый успешный сезон за все годы существования, а ему в этом году 129 лет. И это будет большая фиеста, на которую "горожане" через социальные сети пригласили всех своих болельщиков.