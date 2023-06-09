Лионель Месси подвел Саудовскую Аравию?

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Аргентинская супер-звезда Лионель Месси, которого многие называют самым великим футболистом за всю историю, отказался от невероятно щедрого предложения со стороны Саудовской Аравии в пользу американского профессионального клуба ”Интер Майами”. Что произошло и как решение Месси повлияет на королевство в Персидском заливе?

Что произошло?

На этой неделе официально подтвердилось, что Лионель Месси покидает французский футбольный ”Пари Сен-Жермен”, чтобы играть за американский клуб ”Интер Майами”. Тем самым он положил конец бесчисленным слухам о том, что, как и Роналду, а также другие звезды спорта, отправиться в ближневосточное королевство. На протяжении многих месяцев было множество спекуляций в частности и о том, что Лионель Месси вернется в родную ”Барсу”, однако и этому тоже не суждено было случиться.

Что сказал Месси?

После победы на Чемпионате мира, не имея возможности вернуться в ”Барселону”, я решил присоединиться к американской лиге, чтобы жить футболом в другом ключе

- сказал Месси в среду, объявив, что уходит в ”Интер Майами”.

Что касается родной ”Барселоны” футболист отметил:

Слышал, они вынуждены продавать футболистов и понижать им оплату, а мне не хочется через все это проходить.

”Интер Майми”

Американским клубом, к которому присоединяется Месси, владеет еще один известный футболист - Дэвид Бекхэм. Тем не менее выбор Месси ”Интер Майами” в качестве нового места работы удивил многих, поскольку футбол в целом не очень популярный вид спорта в Америке, а клуб ”Интер Майами”, хоть и выступает в высшей футбольной лиге США, на сегодняшний день занимает последнюю строчку в Восточно-Американской конференции - в одной из конференций Национальной ассоциации студенческого спорта США. Кроме того, совсем недавно, клуб уволил тренера, которого Бекхэм лично назначил два года назад.

Месси не едет в Саудовскую Аравию

Решение Месси вызвало замешательство еще и потому, что большинство экспертов и футбольных фанатов были уверены, что футболист, которому через две недели исполнится 36 лет, сделает выбор в пользу победоносного саудовского клуба ”Аль-Хиляль”. Еще в прошлом месяце французская пресса писала о том, что ”все уже решено” и Месси поедет в Саудовскую Аравию. Одновременно парижский клуб ”Пари Сен-Жермен” принял решение отстранить Лионеля Месси от тренировок на две недели после того, как аргентинец без разрешения побывал в Саудовской Аравии в туристических целях.

В ходе путешествия в одной из соцсетей Месси выложил фото, которое подписал:

Я и не ожидал, что Саудовская Аравия такая зеленая. Обожаю открывать для себя неожиданные чудеса этой страны при любой возможности.

Месси - амбассадор Саудовской Аравии

Та самая поездка, из-за которой Месси был отстранен парижским клубом и потерял примерно $2,7 млн, касалась его роли в качестве амбассадора туризма Саудовской Аравии. 1 мая министр туризма Саудовской Аравии, Ахмед Аль-Хатыб, написал в своем Твиттере, что рад приветствовать туристического амбассадора Саудовской Аравии Лионеля Месси и его семью, которые уже второй раз отдыхают в королевстве. По сообщениям, выполняя функцию амбассадора Саудовской Аравии, Месси зарабатывает $30 млн в год.

Сколько Саудовская Аравия предложила Месси?

По имеющейся информации, королевство предлагало обладателю семи "золотых мечей" $500 млн в рамках ежегодного контракта за переход в клуб ”Аль-Хиляль”, что стало абсолютным рекордом в мире футбола. Так, Криштиану Роналду, играя в саудовском ”Ан-Насре”, получает $100 млн в год. Такой интерес к аргентинскому нападающему обусловлен его невероятной мировой популярностью: в одной из соцсетей у Месси почти 470 млн подписчиков, а Саудовская Аравия в настоящее время открывается миру как новое привлекательное туристическое направление, а также мировая площадка для различных спортивных мероприятий.

Саудовская Аравия упустила Месси?

Лионель Месси хоть и мог стать достаточно ценным активом для саудовского футбола и важным приобретением для Саудовской Аравии в плане имиджа, тем не менее не единственный, на кого делает ставку ближневосточное королевство. В последние годы государство в Персидском заливе вкладывает миллиарды долларов в развитие спорта в целом в рамках диверсификации своей экономики.

Очевидно, что отказ Месси не сильно ударит по Саудовской Аравии, которая вместе с Грецией (изначально Египет тоже должен был участвовать), собирается побороться за возможность проведения Чемпионата мира по футболу 2030 года. Кроме того, буквально на днях французский нападающий из ”Реал Мадрида” Карим Бензема подписал трехлетний контракт с саудовским клубом ”Аль-Иттихад”.