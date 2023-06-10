Опубликовано: 23:56, 10 июн 2023 (UTC+3 MSK)

"Манчестер Сити" впервые стал обладателем Лиги чемпионов. В финальном матче клуб из Англии обыграл миланский "Интер" со счетом 1:0. Единственный мяч забил Родри.

На Олимпийском стадионе Ататюрка в турецком Стамбуле завершился финальный матч Лиги чемпионов между английским "Манчестер Сити" и миланским "Интером".

Минимальную победу со счетом 1:0 в решающей встрече одержал клуб из Манчестера. Единственный гол в составе победителей забил полузащитник Родри.

Подопечные Хосепа Гвардиолы впервые стали обладателем Лиги чемпионов. До триумфа они доходили до финала в 2021 году, но проиграли лондонскому "Челси" со счетом 0:1.