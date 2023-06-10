"Манчестер Сити" впервые стал обладателем Лиги чемпионов. В финальном матче клуб из Англии обыграл миланский "Интер" со счетом 1:0. Единственный мяч забил Родри.
На Олимпийском стадионе Ататюрка в турецком Стамбуле завершился финальный матч Лиги чемпионов между английским "Манчестер Сити" и миланским "Интером".
Минимальную победу со счетом 1:0 в решающей встрече одержал клуб из Манчестера. Единственный гол в составе победителей забил полузащитник Родри.
Подопечные Хосепа Гвардиолы впервые стали обладателем Лиги чемпионов. До триумфа они доходили до финала в 2021 году, но проиграли лондонскому "Челси" со счетом 0:1.