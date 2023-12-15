Калининград – не только янтарь и марципан: что попробовать и что привезти в подарок?

Калининградская область знаменита рекордными запасами янтаря и богатой кухней. Что можно привезти из Калининграда, кроме янтаря, и что обязательно нужно попробовать?

Калининградская область притягивает самых разных туристов. Кому-то интересна древняя история этого места, многие туристы стремятся отдохнуть на берегу Балтийского моря или же с надеждой ищут куски янтаря.

Но бывший Кенигсберг – это еще удивительная еда: марципан, клопсы, сыры и холодный борщ. Ее можно отведать на отдыхе в Калининградской области, а можно и купить в подарок близким.

Что привезти из Калининграда?

Хотя Калининградская область богата не только янтарем, уехать домой без него равносильно преступлению. Драгоценную смолу лучше всего покупать в проверенных местах, например, в Музее янтаря, а не в лавочках, которые открыты на каждом шагу, так меньше шансов наткнуться на подделку.

© Фото: Мурад Устаров/"Вестник Кавказа"

Регион известен своими сладостями – шоколадом и марципаном. Область богата и сырными дарами – в сыроварне «Шаакен Дорф» путешественникам не только проведут экскурсию, но и дадут продегустировать сыры. Тут же можно купить конфеты, шоколад и различные виды сыров.

Ну, а про рыбные деликатесы можно сказать только одно: «Это надо попробовать!».

Сувениры из янтаря

Когда речь заходит о Калининграде, то сразу на ум приходит именно янтарь. И немудрено: именно в области расположено крупнейшее в мире месторождение ископаемой смолы – порядка 90% всех мировых запасов находится возле поселка Янтарный. Поэтому уехать из Калининградской области без солнечного камня или же его частицы просто не получится.

Интересно, что местные производители делают из янтаря не только украшения – бусы, ожерелья или браслеты, но и косметику. Из янтарных масел и пыли получают шампуни, кремы, бальзамы, способствующие нормализации тонуса кожи, росту и укреплению волос.

© Фото: Silar, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

На самом деле, в Калининграде из янтаря можно найти все что угодно – от зажигалок до картин. Но особенно ценятся изделия с инклюзами – застывшими в камне частями растений и насекомых. Свойства смолы позволяют сохранять организмы в неизменном виде. Сегодня их стоимость очень высока, так как найти такой артефакт очень сложно. И, конечно, главное – не приобрести поддельный сувенир.

Сыроварня «Шаакен Дорф»

Любителям сыра обязательно нужно посетить сыроварню «Шаакен Дорф», где туристам не только покажут процесс изготовления, но и дадут возможность продегустировать все сорта.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

При этом продукция из сыроварни не поступает в местные торговые сети, поэтому сыры надо покупать прямо на месте. Там же можно приобрести шоколад и марципан, который будет стоить намного дешевле, чем в магазине или сувенирной лавке.

Марципан и кофе

Еще одна визитная карточка региона – марципан. Его готовят здесь уже больше 300 лет. Сегодня в Калининградской области сладость продается так же, как и янтарь – на каждом шагу. И ей тоже посвящен целый музей, в котором можно найти даже марципановые скульптуры.

Там же можно приобрести сладкий сувенир на любой вкус: запеченный марципан, марципан в шоколаде, с фруктовыми или ягодными начинками. Десерт в красивой коробке с изображением Иммануила Канта будет отличным подарком из поездки для родных и близких.

© Фото: Fridolin freudenfett, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Но марципан можно не только есть, но и пить. В Калининграде из него делают отличный кофе, удивляя таким напитком путешественников.

Что поесть в Калининграде?

Калининградская кухня объединяет не только немецкие и русские, но и польские и литовские кулинарные традиции. Регион сохранил рецептуру блюд со времен их создания. Здесь стоит попробовать не только кофе с десертами, но и рыбу, клопсы и многое другое.

Рыбные деликатесы

Так как Калининград – город у моря, то рыба будет основным деликатесом. Она здесь и жареная, и копченая, и вареная. Из нее готовится множество блюд.

В заведениях городов Калининградской области туристам всегда предложат отведать стейки из тунца, жареную камбалу с гарниром, скумбрию, судака, лосося и другие блюда из рыб.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Особое внимание стоит обратить на балтийского копченого угря, которого не попробуешь ни в одном городе страны – причем в ресторанах его даже обжарят на гриле.

Литовский холодный борщ

Холодник есть не только у восточных славян, но и у поляков, латышей и литовцев. У последних это литовский холодный борщ «шалтибарщай» – национальное блюдо, которое очень популярно в Калининграде.

© Фото: Мурад Устаров/"Вестник Кавказа"

Борщ продается практически в каждом ресторане городов Калининградской области. Он поможет утолить жажду и насытиться в жаркие дни лета. А еще его легко приготовить дома.

Кенигсбергские клопсы

Клопсы – любимое блюдо Иммануила Канта и Ангелы Меркель. Это небольшие мясные тефтельки. Но в клопсы они превращаются благодаря белому соусу с каперсами.

Кенигсбергские клопсы – один из главных пунктов меню в ресторанах Калининградской области. Помимо соуса, их принято есть с отварным картофелем.

Рыбная деревня в Калининграде

Находясь в Калининграде, все путешественники обычно отправляются в главное туристическое место города – Рыбную деревню на Октябрьском острове. Она соединена мостом с островом Канта.

© Фото: Мурад Устаров/"Вестник Кавказа"

Здесь можно не только погулять, прокатиться на катере или сделать красивые фотографии, но также купить памятные сувениры или отведать местную кухню, наслаждаясь видом на реку Преголя.