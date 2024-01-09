Какой хлеб едят в Турции и как его приготовить?

Базлама
Название этого вида хлеба связано с одной из турецких провинций. Сама базлама представляет собой круглую воздушную лепешку, средняя толщина которой составляет два сантиметра, а диаметр – двадцать. Для ее приготовления требуются:
- пшеничная мука
- вода
- соль
- дрожжи.
При выпечке базламу обжаривают с двух сторон. Хлеб подают на стол сразу после приготовления и едят со сливочным маслом.
Лаваш
Лаваш внесен международной в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. По инициативе Азербайджана, несколько стран подготовили документ под названием "Культура приготовления и преломления хлебной лепешки - лаваша, катырмы, жупки, юфки", который был рассмотрен на заседании ЮНЕСКО. При составлении документа к Азербайджану присоединились Турция, Казахстан, Иран и Киргизия.
Лаваш – самый распространенный вид хлеба на территории Турции. Его выпекают в специальный печи, которая называется тандыр. В отличие от базламы дрожжи при приготовлении лаваша не используются.
Юфка
Юфка представляет собой тонкое тесто, из которого готовят выпечку разного рода. Так, из юфки можно сделать не только тончайший хлеб, но и традиционные лепешки с начинкой гёзлеме или даже пахлаву. Юфка хранится от двух до четырех дней. Также в магазинах можно найти листы теста в замороженном виде, их срок хранения чуть дольше. В состав юфки входят:
- мука
- соль
- вода.
Юфку можно есть не только как обычный хлеб, но также и в сочетании с разными начинками. Этот продукт пришел в современную тюркскую кухню благодаря османам.
Вакфыкебир
Хлеб вакфыкебир готовят в турецкой провинции Трабзон. Это большой хлеб. В разных источниках максимальные показатели варьируются: некоторые говорят, что вес такого хлеба может достигать 7,5 кг, есть также версии и про 25 кг. Делают вакфыкебир в дровяной каменной печи. Срок годности такого хлеба достаточно долгий.
Човен
Этот хлеб изготавливают в провинции Бартын. Название связано с формой, на которой пекут човен. Выпекают этот прямоугольный хлеб в печи, сделанной из камня. Для приготовления используют:
- закваску
- пшеничную муку
- отруби
- кукурузную муку.
У човена также достаточно долгий срок хранения.
Кукурузный хлеб
Многие в Турции едят кукурузный хлеб с каждым приемом пищи. Для его приготовления используются
- кукурузная мука
- соевая мука
- вода
- соль.
Готовят его в специальной форме в каменной печи в течение более 10 часов. Хранится он долго.
Рамадан Пиде
Рамадан Пиде представляет собой круглый плоский хлеб из дрожжевого теста. Его обычно пекут в период священного месяца Рамадан. Хлеб получается мягким и воздушным. Сверху его посыпают кунжутом и наносят рисунок.