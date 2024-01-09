Какой хлеб едят в Турции и как его приготовить?

Хлеб занимает важное место не только в кухне многих народов мира, но и в культуре. О способах приготовления и подачи хлеба в Турции, расскажем в этом материале.

Базлама

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Название этого вида хлеба связано с одной из турецких провинций. Сама базлама представляет собой круглую воздушную лепешку, средняя толщина которой составляет два сантиметра, а диаметр – двадцать. Для ее приготовления требуются:

пшеничная мука

вода

соль

дрожжи.

При выпечке базламу обжаривают с двух сторон. Хлеб подают на стол сразу после приготовления и едят со сливочным маслом.

Лаваш

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Лаваш внесен международной в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. По инициативе Азербайджана, несколько стран подготовили документ под названием "Культура приготовления и преломления хлебной лепешки - лаваша, катырмы, жупки, юфки", который был рассмотрен на заседании ЮНЕСКО. При составлении документа к Азербайджану присоединились Турция, Казахстан, Иран и Киргизия.

Лаваш – самый распространенный вид хлеба на территории Турции. Его выпекают в специальный печи, которая называется тандыр. В отличие от базламы дрожжи при приготовлении лаваша не используются.

Юфка

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Юфка представляет собой тонкое тесто, из которого готовят выпечку разного рода. Так, из юфки можно сделать не только тончайший хлеб, но и традиционные лепешки с начинкой гёзлеме или даже пахлаву. Юфка хранится от двух до четырех дней. Также в магазинах можно найти листы теста в замороженном виде, их срок хранения чуть дольше. В состав юфки входят:

мука

соль

вода.

Юфку можно есть не только как обычный хлеб, но также и в сочетании с разными начинками. Этот продукт пришел в современную тюркскую кухню благодаря османам.

Вакфыкебир

Хлеб вакфыкебир готовят в турецкой провинции Трабзон. Это большой хлеб. В разных источниках максимальные показатели варьируются: некоторые говорят, что вес такого хлеба может достигать 7,5 кг, есть также версии и про 25 кг. Делают вакфыкебир в дровяной каменной печи. Срок годности такого хлеба достаточно долгий.

Човен

Этот хлеб изготавливают в провинции Бартын. Название связано с формой, на которой пекут човен. Выпекают этот прямоугольный хлеб в печи, сделанной из камня. Для приготовления используют:

закваску

пшеничную муку

отруби

кукурузную муку.

У човена также достаточно долгий срок хранения.

Кукурузный хлеб

Многие в Турции едят кукурузный хлеб с каждым приемом пищи. Для его приготовления используются

кукурузная мука

соевая мука

вода

соль.

Готовят его в специальной форме в каменной печи в течение более 10 часов. Хранится он долго.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Рамадан Пиде

Рамадан Пиде представляет собой круглый плоский хлеб из дрожжевого теста. Его обычно пекут в период священного месяца Рамадан. Хлеб получается мягким и воздушным. Сверху его посыпают кунжутом и наносят рисунок.