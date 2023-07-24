Как приготовить лучшие турецкие соусы?

Турецкая кухня, с ее сезонными овощами и различными местными травами, вобрала в себя лучшие традиции региона. Расположение страны между Кавказом и Ближним Востоком оказало значительное влияние на состав традиционных вкусов соусов. Расскажем об ингредиентах и происхождении соусов, подаваемых к традиционному турецкому завтраку.

Турция славится широким разнообразием трав и овощей, используемых для приготовления традиционных соусов, спредов, подлив и смесей специй, а также комбинаций пряностей, которые иногда подаются как часть турецкого завтрака, а также являются идеальными продуктами для простого перекуса с хлебом.

Чаман (Çemen)

Так называются не только семена растения, используемого в кулинарии, но и густая, пряная пастообразная смесь с сильным дымно-пряным вкусом. Молотые семена пажитника используются в качестве компонента, которым покрываются края мясной закуски под названием пастырма. При этом соус состоит из большого количества специй в дополнение к молотому порошку из семян пажитника, вкус которого превалирует в смеси. В состав чамана (который в некоторых источниках называют чемен) могут входить чеснок, измельченные грецкие орехи, тимьян, душистый перец, тмин, гвоздика и даже корица, которые смешиваются с пастой из красного перца и оливковым маслом, образуя острую на вкус смесь.

Пой (Poy)

Это растение, используемое в кулинарии, относится к семейству бобовых, а его плоды измельчают в порошок, который также иногда используют для покрытия пастырмы. Название чаще всего связывают с сухой смесью специй, которая состоит из поя, паприки, кориандра, мяты, тимьяна, хлопьев красного перца чили, пажитника и морской соли. Эту смесь специй можно смешать с оливковым маслом или соусом из томатов и красного перца.

Аджука (Acuka)

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Ближайший родственник этого густого соуса, называемого по-турецки "аджука", - знакомая многим "аджика", характерная для грузинской и абхазской кухни. В Грузии вкус и приготовление этого соуса входят в список нематериального культурного наследия страны. Название соуса в переводе означает "соль", что вполне логично, поскольку этот густой соус достаточно соленый. Его готовят из смеси трав, чеснока, измельченных грецких орехов и соуса из красного перца. В турецкой версии в смесь из перца добавляют помидоры и более мягкие специи, среди которых может быть фиолетовый базилик. Варианты приготовления соуса могут отличаться в зависимости от региона, поэтому для придания аромата иногда могут использовать такие специи, как мята, пажитник, тимьян, сумах и семена кориандра. Самый популярный вариант аджуки можно найти в турецком городе Дюздже. Этот вариант соуса запатентован. В него входят местное натуральное масло и молотый фундук.

Захтер (Zahter)

Еще один вариант названия этой специи, встречающийся в источниках – заатер. Так называется не только дикая трава, но смесь специй, которую, как правило, смешивают с оливковым маслом, а едят, макая в нее хлеб. Это блюдо левантийской кухни, которая популярна в восточном Средиземноморье. Соус заатер состоит из измельченных кулинарных трав, которые смешивают с кунжутными семенами, сумахом и морской солью. В других версиях соуса среди ингредиентов могут встречаться тимьян, тмин, хлопья красного перца и даже корень солодки. Сама же трава (которую часто называют и kara kekik) часто используется как ингредиент салатов и мезе.