Как танцуют армяне?

Традиции танцевать лезгинку у армян никогда не было, но тот, кто хотя бы раз побывал на армянской свадьбе или дне рождения подтвердит, что армяне пляшут с душой. Расскажем о самых популярных танцах, в которых можно принять участие, если оказаться среди армян.

Что такое танец «Кочари»?

Раньше «Кочари» исполняли только мужчины. Считалось, что природа его происхождения сугубо армейская. Перед военными походами, мужчины исполняли танец, который был призван сплоить дружину, тем самым совершая определенный сакральный ритуал. В наши дни армяне ассоциируют «Кочари» с единением и консолидацией. Его исполнение часто можно увидеть на всевозможных праздниках и народных гуляниях в исполнении молодежных танцевальных ансамблей. Армяне танцуют «Кочари» и на значимых семейных торжествах.

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Исполнители танца держатся за руки или кладут руки друг другу на плечи и танцуют сомкнутым рядом по кругу. Танец состоит из резких выпадов вперед и назад, шагов с приплясом, переходящих в динамические прыжки с поворотами. Динамика танца меняется в зависимости от команды ведущего танцора. Строгих возрастных или гендерных рамок нет, поэтому в танце можно увидеть мужчин и женщин разных возрастов.

Наиболее известная интеграция народного танца в сценическое искусство была отражена в балете «Спартак» композитора Арама Хачатуряна.

Что такое танец «Шалахо»?

«Шалахо» танцуют по всему Южному Кавказу. Армянская версия танца одновременно ритмична и утонченна. Исполнять танец может как один, так и несколько человек, причем для современной версии предпочтительно парное исполнение мужчины и женщины.

Танцоры двигаются в быстром темпе, добавляют сложные прыжки и крутящиеся элементы. Основа танца – быстрое движение ног и плавные, но уверенные жесты рук. В пошлом «Шалахо» исполняли двое и более мужчин, чья ритмика отличалась друг от друга. У зрителей складывалось впечатление, что у каждого танцора свой стиль исполнения.

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«Шалахо» наиболее популярный бытовой танец, так как ему не нужно долго и усердно учится. Его с разной долей мастерства танцуют на застольях, поэтому увидев подвыпивших армян, вставших из-за стола и принявшихся энергично двигать руками и ногами в одном только им понятном ритме, будьте уверенны, они исполняют подобие «Шалахо».

Увидеть сценическое исполнение танца можно в балетах «Счастье» (1938), «Гаянэ» (1942) и «Девичья башня» (1940).

Что такое танец «Эчмиадзин»?

Во советские времена танцы с религиозным содержанием были не востребованы. Сейчас, когда в школах наравне со светским воспитанием армянским детям прививают основы христианской религии, среди молодых армян стал популярен танец «Эчмиадзин». Корни танца языческие, он посвящен восхвалению культа солнца.

Рисунок танца повторяет форму небесного светила, танцоры становятся в круг. Когда танцующие двигаются вперед и сужают круг, это означает закат солнца, когда двигаются обратно – восход. Делают 12 шагов, по шесть в разные стороны.

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Несмотря на то, что танец языческий, армянская церковь допускает его исполнение во время празднования христианских дат, поскольку усматривает в нем определенный символизм. 12 - количество шагов, исполняемое танцующими, - почитаемо в христианской религии по числу апостолов Христа. «Эчмиадзин» редко исполняют в домашней обстановке. Сегодня это, скорее, танец весны и молодости.

Что такое танец «Лорке»?

«Лорке» относится к классическим коллективным танцам и представляет собой всем известный хоровод. Танец не требует сложной хореографии. Корни его языческие. Раньше танцевали только женщины в период празднования Вардавара (ныне Преображения Иисуса Христа). Также танец исполнялся на свадьбах и символизировал переход невесты из дома отца в дом мужа.

Сегодня по причине возросшей популярности Вардавара (праздника цветов), отмечаемого через 14 дней после армянской Пасхи, молодые люди танцуют на улицах во время водного буйства. Особенность танца заключается в том, что исполнители держатся за мизинцы, даже когда ритм хоровода может заметно ускоряться.