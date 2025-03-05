Как приготовить настоящий кавказский шашлык: проверенные рецепты

Простые способы приготовить вкусный шашлык из свинины, говядины, баранины и курицы. Для настоящего кавказского блюда потребуется минимальный набор продуктов.

Главное блюдо всех майских пикников – это шашлык. Правильно приготовленное мясо не только вкусное, но и сохраняет все питательные свойства.

Чаще всего для приготовления мяса на углях выбирают свинины, но не менее вкусный шашлык из курицы, говядины, баранины и индейки. Сочность мяса напрямую зависит от маринада и выбора мяса. Например, кулинары рекомендуют заменять уксус туковым соком, а мясо выбирать такое, чтобы было меньше мышечной массы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как выбрать мясо для шашлыка?

Чтобы шашлык получился по-настоящему вкусным нужно тщательно подойти к выбору мяса.

Внешний вид

Прежде всего, стоит обратить внимание на его внешний вид. Мясо должно быть упругим, яркого цвета при разрезе. Не стоит брать кусок, на котором есть слизь или мутная жидкость. Лучше всего, чтобы мясо было розоватого цвета и в нем присутствовало небольшое количество жира.

Запах

Запах у будущего шашлыка должен приятным мясным или же нейтральным. Кислый и отталкивающий запах говорит о том, что кусок мог долгое время пролежать на прилавке.

Консистенция

На ощупь мясо должно быть упругим. Можно попробовать пальцем вдавить участок и посмотреть, как быстро след исчезнет. Если мясо быстро восстановится, значит, продукт свежий.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Рецепт маринованного лука для шашлыка

Есть несколько способов приготовления маринованного лука для шашлыка. Один из самых простых и вкусных – это горячий метод. Для него потребуется:

300 граммов лука,

20 граммов соли

одна чайная ложка сахара,

2-3 столовые ложки уксуса,

100 мл воды.

Воду предварительно необходимо вскипятить и добавить в нее соль и сахар. Влить в маринад уксус и залить готовой смесью порезанный полукольцами лук.

Уксус можно заменить на лимонный сок. Для этого потребуется половинка цитруса.

Также уже в готовый лук можно добавить по своему вкусу зелень или специи.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Шашлык из свинины

Настоящий кавказский шашлык пришел к нам из Грузии и Армении. Там его обычно готовят из свиной шеи. Именно эта часть считается наиболее подходящей для сочного и вкусного шашлыка.

Для того, чтобы приготовить настоящий кавказский шашлык из свиной шеи необходимо взять:

1 кг свиной шеи,

пол-литра гранатового сока,

1 кг репчатого лука,

6 граммов молотого кориандра,

6 граммов молотой паприки,

4 грамма черного молотого перца,

10 граммов соли.

Первый этап. Необходимо промыть мясо, обсушить и порезать на равные части.

Второй этап. Поместить мясо в емкость и добавить специи и соль.

Третий этап. Почистить лук и нарезать его полукольцами. Добавить лук к свинине, при этом его необходимо разминать, чтобы он пустил сок.

Четвертый этап. Порционно влить к мясу гранатовый сок. Нужно, чтобы жидкость полностью покрывала мясо.

Пятый этап. Накрыть емкость и оставить на ночь.

Шестой этап. Обжарить кусочки мяса на мангале до готовности.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Шашлык из говядины

Для того, чтобы приготовить классический кавказский шашлык из говядины потребуется всего четыре ингредиента:

1 кг говяжьей вырезки (лучше выбирать менее жилистое мясо),

300 граммов лука,

12 граммов соли,

щепотка черного молотого перца.

Первый этап. Вырезку промываем, обсушиваем и нарезаем на небольшие кусочки. Лучше всего, чтобы они были не больше 5 см. Такой размер позволит мясу хорошо прожариться и при этом не остаться сухим.

Второй этап. Лук необходимо порезать полукольцами и добавить к мясу.

Третий этап. К мясу и луку добавить соль и специи. При этом необходимо активно перемешивать, чтобы из лука выделился сок и пропитал мясо.

Четвертый этап. Необходимо, чтобы говядина мариновалась не менее часа. Далее обжариваем на углях привычным способом.

Чтобы вкус шашлыка из говядины получился по-настоящему кавказским к нему стоит добавить соус сацибели. Для него потребуется:

200 граммов томатов,

70 мл воды,

половина чайной ложки сухой аджики,

1 зубчик чеснока,

соль и сахар по вкусу

кинза

щепотка хмели-сунели, уцхо-сунели, кориандр

Первый этап. Для начала необходимо томаты обдать кипятком, чтобы с них можно было снять кожицу.

Второй этап. Очищенные томаты измельчить с помощью блендера и добавляем все специи, соль, сахар, чеснок.

Третий этап. Соус необходимо проварить в течение 20 минут. Затем добавить нарезанную кинзу.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Шашлык из курицы

Нередко в грузинских ресторанах можно попробовать шашлык из курицы с добавлением томатной пасты, барбариса, шалфея и кориандра. Получается невероятно сочный и вкусный куриный шашлык.

Для шашлыка из курицы потребуется:

1 кг куриного филе,

1 зубчик чеснока,

2 столовые ложки томатной пасты,

2 столовые ложки сахара,

2 столовые ложки специй (шалфей, барбарис, кориандр),

1 литр воды,

соль и перец добавить по вкусу.

Первый этап. Куриное филе необходимо нарезать на крупные части и смешать с чесноком и специями.

Второй этап. Залит водой и оставить на ночь в холодильнике.

Третий этап. На следующий день обжариваем мясо привычным способом на шампурах.

Подавать такой шашлык лучше всего со свежими овощами и лавашем.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Шашлык из баранины

Для того, чтобы приготовить настоящий кавказский шашлык из баранины лучше всего выбирать филейную часть туши. Она самая дорогая, но с ней блюдо получится действительно сочным и вкусным.

Для шашлыка из баранины потребуется:

1 кг баранины,

2 крупные луковицы,

1 столовая ложка приправы для шашлыка,

1 чайная ложка молотой паприки,

2 щепотки соли,

6 столовых ложек уксуса.

Первый этап. Мясо нужно отделить от костей и пленок. Нарезать на небольшие куски и отправить в емкость.

Второй этап. Добавить к мясу уксус, нарезанный кольцами лук и специи. Все перемешать.

Третий этап. Мариновать шашлык из баранины не стоит долгое время, достаточно 2-3 часов.

Четвертый этап. Обжаривать шашлык из баранины на раскаленных углях нужно в течение 20 минут. При полном приготовлении блюда из мяса должен вытекать прозрачный сок.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Шашлык в духовке

Настоящий кавказский шашлык можно приготовить не выходя из дома. Для этого можно воспользоваться духовкой. При этом мясо можно взять любое. Например, выбрать свиную лопатку без кости с небольшим количеством жира.

Для шашлыка в духовке понадобится:

1 кг свинины,

2 луковицы,

чайная ложка соли,

молотый перец по вкусу.

Первый этап. Лук необходимо нарезать полукольцами и размять, чтобы из него выделился сок.

Второй этап. Мясо нарезать привычным способом. Добавить к нему соль, перец и лук.

Третий этап. Готовое мясо необходимо выложить на противень, предварительно застеленный пергаментом. Чтобы сок сохранился в мясе, необходимо сверху также закрыть пергаментом.

Четвертый этап. Разогреть духовку до 180 градусов и отправить противень с мясом на 25 минут.

Пятый этап. Затем открыть пергамент и вновь отправить мясо в духовку на 10 минут, чтобы шашлык приобрел золотистый цвет.

Шестой этап. К готовому мясу можно добавить маринованный лук и салат из свежих овощей.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"