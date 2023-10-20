Как посетить Тараз - древнейший город Казахстана

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Казахстан - страна с богатой историей и разнообразным культурным наследием - остается доступным туристическим направлением для россиян. Тараз - это не только самый древний город Казахстана, но один из главных торговых пунктов Великого Шелкового пути на территории Казахстана. Расскажем, как посетить Тараз и что там посмотреть.

В Казахстане каждый найдет что-то на свой вкус: будь то пейзажи окрестностей Алматы, футуристическая архитектура Астаны, пляжи Актау и многочисленных озер или наследие Великого Шелкового пути в таких городах как Туркестан и Шымкент.

Чем интересен Тараз?

Тараз остается в тени более известных туристических локаций Казахстана, однако это место хранит множество тайн прошлого и заслуживает внимания любителей исторических достопримечательностей. Приехав в Тараз, туристы могут побродить по оживленным улицам в поисках древних мавзолеев и мечетей, которые демонстрируют наследие Великого Шелкового пути. Побольше узнать об истории города и региона можно в Таразском краеведческом музее. А на шумных базарах можно попробовать традиционные казахские деликатесы и приобрести изделия ручной работы.

Тараз был основан более 2000 лет назад, это один из старейших городов Казахстана, в 2001 году ЮНЕСКО признал историческую часть города объектом Всемирного наследия. Еще до основания города в 36 году до н. э. где-то там прошла Таласская битва между войсками ханьского Китая и западными хунну крепость, а в середине VIII века уже нашей эры состоялась еще одна битва при Таласе - между китайской династией Тан и халифатом Аббасидов. Во время этой битвы арабы захватили китайских военных, знавших секрет производства бумаги, в плен, что стало одной из причин распространения этой технологии на западе.

Где находится Тараз?

Тараз - это наиболее крупный город Жамбылской области, который расположен на юге Казахстана, совсем рядом с Киргизией. Через город протекает река Талас, берущая начало в Киргизии. Тараз - центральный город Таласской долины, окруженной с трех сторон Таласским и Киргизским горными хребтами, а также Сырдарьинским Каратау. До X века город вслед за рекой именовался Талас. А после завоевания саманидами в начале X века город стали называть Тараз. Впервые в летописях город был упомянут византийцами в VI веке.

Как добраться до Тараза?

В Таразе есть аэропорт Аулие-Ата, расположенный в 15 км от города. Это бывший военный аэродром, но сейчас принимает внутренние пассажирские рейсы из Астаны, Алматы и Атырау;

Между Алматы и Таразом курсируют несколько автобусных компаний, дорога занимает примерно 5-6 часов;

Из Алматы до Тараза на автомобиле ехать 6 часов;

Из Алматы в Тараз ежедневно ходят поезда, поездка занимает примерно 6-9 часов в зависимости от поезда;

Из Астаны на поезде до Тараза ехать от 15 до 22 часов.

Когда лучше ехать в Тараз?

Лучшее время для поездки в Тараз - весна (апрель-июнь) или осень (сентябрь-ноябрь), поскольку обычно в это время погода наиболее комфортная. В эти месяцы температура в Таразе не такая высокая, в среднем около 15-20°C. Лето в Таразе может быть жарким и сухим, температура достигает 40°C, а зима может быть холодной и снежной с температурой ниже нуля.

Где остановиться в Таразе?

Лучшее место для поиска ночлега в Таразе - это центр города. Здесь есть наиболее широкий выбор вариантов размещения от недорогих гостиниц до пятизвездочных отелей. В непосредственной близости от центра находятся основные городские достопримечательности, включая исторические памятники и музеи, а также торговые центры и рестораны.

Что посмотреть в Таразе?

Археологический парк и музей “Древний Тараз”, включающий городище Тараз и другие историко-археологические достопримечательности, входной билет стоит 200 тенге (около 40 рублей);

Мавзолей Карахана, построенный в XI веке над могилой представителя династии Караханидов;

Мавзолей Тектурмас XIV-XV века, расположенный на холме на окраине Тараза - отсюда открывается красивый вид на реку и город. Рядом находится отреставрированный этно-исторический комплекс. Из центра города можно доехать на автобусе;

В историко-краеведческом музее Тараза можно увидеть разнообразную коллекцию экспонатов и интерактивных экспозиций, демонстрирующих археологическое и культурное наследие Тараза и его окрестностей;

Мавзолей Даутбека XIII века и Баня Кали-Жунуса XIX века;

Мечеть Аулие-ата, построенная в начале XX века и мечеть Хибатулла ат-Тарази - главная городская мечеть;

Реконструированный караван-сарай Торткуль XI-XIII веков, который находится в 6 км от центра города;

Мавзолеи Айша-Биби и Бабаджи хатун XII века, расположенные в 18 км от Тараза, на машине можно доехать за полчаса.

Дворцовый комплекс Акыртас - это археологический памятник, построенный в VIII-IX веках. Из Тараза на машине до древнего городища добираться менее часа (45 км). Это место из всей Жамбылской области окружает больше всего легенд и теорий.

Погулять среди зелени в Таразе можно в центральном городском парке, парке аттракционов, президентском парке, майской роще и на берегах водохранилища Зербулак.