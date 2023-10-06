Как посетить Ясос - античный город на Эгейском побережье Турции

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В Турции от древних цивилизаций осталось множество памятников, только в юго-западной провинции Мугла древних городов больше сотни, среди них карийский Ясос. Он находился под властью персов, римлян и византийцев, и каждая империя оставила свой след в архитектуре города.

На побережье Эгейского моря можно съездить в Ассос, Трою и заселенный еще в раннем бронзовом веке Ясос. Ясос имеет богатую историю: от поддержки Делосского союза во время Пелопоннесской войны до перехода под контроль Александра Великого и Римской республики.

Сегодня здесь можно увидеть оставшиеся от прошлого величия Ясоса древний театр, некрополь, агору и храм Артемиды, наслаждаясь при этом потрясающими видами на побережье Эгейского моря. Расскажем, где находится Ясос, как его посетить и что там можно увидеть.

Чем интересен Ясос?

Судя по всему, Ясос был заселен постоянно, начиная с раннего бронзового века, причем самые ранние находки на этом месте датируются эпохой энеолита и, возможно, даже эпохой неолита. Очень много было найдено артефактов, оставшихся от Микенской цивилизации (XVI-XI век до н. э). Во время Пелопоннесской войны, которая велась между союзниками Афин и Спарты, Ясос встал на сторону Делосского союза и Афин. Позже город захвачен спартанцами.

Александр Македонский завоевал Ясос в IV веке до н. э., и в течение следующих ста пятидесяти лет Ясос находился под контролем череды греческих империй. В конце концов, Ясос перешел под контроль Римской республики в 167 г. до н.э. Ясос пришел в упадок в XV-XVI веках, когда регион был завоеван османами.

Персидский период Ясоса: около 547–330 гг. до н.э.

Эллинский период: около 330–167 гг. до н.э.

Римско-византийский период: с 167 г. до н.э. по XIV-XV век, когда начался Оттоманский период.

Где находится Ясос?

Ясос расположен у села Кийыкишладжик, недалеко от города Миляс в провинции Мугла. В Ясос легко добраться из большинства курортов Эгейского побережья Турции, поэтому он подходит для однодневной поездки. Аэропорт Бодрум-Милас расположен всего в 25 км (полчаса на автомобиле). От города Бодрум до Ясоса час пути.

Сейчас Ясос, омываемый водами залива Гюллюк, находится на материке, но в древние времена это был остров. Когда-то этот островной город процветал благодаря своей гавани, богатым рыболовным угодьям и мрамору красного и белого оттенков, добываемому в близлежащих горах.

Как добраться до Ясоса?

Ясос примыкает к деревне Кийыкишладжик, от города Милас до нее можно добраться на долмуше, летом они ходят примерно раз в час, в остальное время - реже. Из расположенного напротив порта Гюллюк можно доехать на водном такси. Кораблик придет в порт Ясоса.

Что посмотреть в Ясосе?

Археологический музей под открытым небом работает каждый день с 08:30 до 17:30. Официально вход свободный, но в туристический сезон может взиматься небольшая плата.

Акрополь - самая высокая точка города с руинами византийской крепости и прекрасным видом на окрестности;

Некрополь - обширная территория захоронений с гробницами и саркофагами;

Агора - центральная рыночная площадь и место сбора горожан, окруженная колоннами;

Булевтерий - место, где заседал городской совет;

Древний театр - одна из наиболее сохранившихся руин Ясоса;

Акведук, стоя Артемиды, несколько святилищ и Коры и остатки городских стен.