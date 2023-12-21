К работе после праздников: начинаем год правильно

Как быстрее восстановиться после новогодних каникул? Мы собрали простые, но эффективные рекомендации для того, чтобы возвращение на работу после праздников проходило максимально легко, а настроение и внешний вид радовали.

Как бы ни проходили новогодние каникулы - дома с салатами, в горах на лыжах или на даче за городом - втянуться в новый рабочий год обычно бывает непросто. Новогодние каникулы - это отпуск в масштабах страны. Как вернуться к работе после праздников?

Наладить режим

Режим дня и питания - это то, что страдает в Новый год сильнее всего. К концу новогодних праздников следует "подтянуть" режим, иначе рабочая неделя начнется тяжело. Как восстановить сон? Поможет гигиена сна:

спальня должна быть хорошо проветрена;

постель - свежей и удобной;

минимум за 2 часа до сна отказаться от еды и чая;

минимум за 1 час - от "синих" экранов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ночной сон лучше всего начинать до полуночи, а его продолжительность не должна быть меньше шести часов. Просыпаться по утрам будет легче, если освещение в ванне и на кухне будет ярким.

Меню после праздников

Режим питания также стоит вернуть в привычное русло, полночные трапезы с несколькими переменами блюд - новогоднее исключение, а не норма.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Рацион после нового года должен включать больше свежих и легких продуктов. Важно сократить потребление высококалорийной пищи, вроде салатов на майонезе и шоколадных конфет, и заменить их на легкие и богатые клетчаткой продукты. Включите в меню свежие салаты, например капустный или салат "щетка", супы на курином бульоне, тушеные блюда.

Питьевой режим не менее важен, пейте больше чистой воды, по вечерам - мятный или ромашковый чай, исключите сладкие газировки.

Как похудеть после Нового года?

Если кажется, что организм нужно очистить от токсинов после праздников или появились лишние килограммы, можно устроить разгрузку. В разгрузочные дни можно употреблять кефир и йогурты, зеленые салаты, яблоки и груши. Другой вариант - сделать упор на белковые продукты, исключив углеводы и жиры. После одного разгрузочного дня должны следовать три дня со стандартным питанием.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Не лишним будет несколько дней подержать гипоаллергенную диету. Соленое, копченое, шоколад и цитрусы в новогодние каникулы часто не лучшим образом сказываются на внешности.

Лишний вес может быть связан и с отеками, в борьбе с ними поможет движение.

Тренировки после каникул

Возвращать спорт в жизнь после Нового года нужно аккуратно. Лучше всего начать с минимальной физкультуры дома - через день, потом каждый день.

Любая физическая активность пойдет на пользу, это могут быть прогулки на свежем воздухе, йога, суставная гимнастика, дыхательные упражнения.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В зале в первые после праздников тренировки важно внимательно следить за пульсом и не перенапрягаться. К привычному режиму можно прийти ко второй-третьей тренировке.

Советы психолога

Начало рабочего года может быть более приятным, если начинать его постепенно. В первые рабочие дни можно общаться с коллегами о прошедших каникулах, обмениваться шутками и забавными картинками. Важно не бросаться в работу с головой в первый же рабочий день года, иначе полученный стресс перечеркнет недавний отдых.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Праздники прошли, но на календаре только середина долгой зимы, часто это является причиной подавленного настроения после Нового года. Хорошим решением будет сохранить часть новогоднего убранства дома до Китайского нового года. Яркий декор и уютные огни на гирляндах могут поднимать настроение не только в праздники.

Начинайте год как новую страницу: перенесите в нее лучшее из прошлого и добавляйте новые приятные моменты.