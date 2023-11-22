Старый Новый год 2024: сколько россиян отметят праздник?

Праздновать старый Новый год намерены менее половины россиян, следует из данных соцопроса. При этом почти половина респондентов захотели, чтобы он стал официальным выходным.

Продолжить череду новогодних праздников старым Новым годом собираются 38% жителей России, причем большинство из них старше 55 лет. Такие результаты дал опрос, проведенный "Работа.ру".

По его данным, треть отметит этот праздник в кругу семьи, "староновогоднюю" вечеринку выбрали всего 5%, пишет РИА Новости.

Половина не считает старый Новый год чем-то особенным, 9% никогда не отмечают его. Наконец, 3% опрошенных не смогли ответить, что это за дата.

Как россияне будут отмечать старый Новый год?

Чуть более половины респондентов, а именно 54%, устроят застолье. Более 40% создадут новогоднюю атмосферу с помощью фильмов. Почти 30% загадают желание, четверть отправятся в гости к родственникам.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"10% поддержат традиции - готовятся колядовать, 8% устроят обмен подарками с друзьями, 5% запустят петарды и фейерверки. 6% респондентов выбрали ответ "Другое"

– опрос

Станет ли старый Новый год официальным праздником?

В ходе опроса также задавался вопрос, стоит ли сделать Старый Новый год официальным праздником и, соответственно, выходным. Почти 50% согласились с этим мнением. Оставить вопрос на решение работодателя предложили 40% респондентов. Еще 12% опрошенных сказали, что дополнительных выходных им не нужно.

Когда старый Новый год отмечают в России?

Россияне празднуют старый Новый год с 13 на 14 января. В 2024 году праздник выпадает на выходные.