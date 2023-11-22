Старый Новый год 2024: сколько россиян отметят праздник?

Продолжить череду новогодних праздников старым Новым годом собираются 38% жителей России, причем большинство из них старше 55 лет. Такие результаты дал опрос, проведенный "Работа.ру".
По его данным, треть отметит этот праздник в кругу семьи, "староновогоднюю" вечеринку выбрали всего 5%, пишет РИА Новости.
Половина не считает старый Новый год чем-то особенным, 9% никогда не отмечают его. Наконец, 3% опрошенных не смогли ответить, что это за дата.
Как россияне будут отмечать старый Новый год?
Чуть более половины респондентов, а именно 54%, устроят застолье. Более 40% создадут новогоднюю атмосферу с помощью фильмов. Почти 30% загадают желание, четверть отправятся в гости к родственникам.
"10% поддержат традиции - готовятся колядовать, 8% устроят обмен подарками с друзьями, 5% запустят петарды и фейерверки. 6% респондентов выбрали ответ "Другое"
– опрос
Станет ли старый Новый год официальным праздником?
В ходе опроса также задавался вопрос, стоит ли сделать Старый Новый год официальным праздником и, соответственно, выходным. Почти 50% согласились с этим мнением. Оставить вопрос на решение работодателя предложили 40% респондентов. Еще 12% опрошенных сказали, что дополнительных выходных им не нужно.
Когда старый Новый год отмечают в России?
Россияне празднуют старый Новый год с 13 на 14 января. В 2024 году праздник выпадает на выходные.