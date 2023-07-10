История Индии в 7 музеях

Индийские музеи - отличное место, где можно ознакомиться с наследием прошлого, узнать о богатой истории страны и знаковых событиях, которые повлияли на становление государства. Расскажем о музеях, где хранятся различные артефакты, а также посвященных особым историческим событиям Индии.

Национальный музей, Нью-Дели

Национальный музей Индии – крупнейший и самый известный музей страны. Он был основан в 1949 году, коллекция насчитывает более 200 тысяч экспонатов. Возраст некоторых произведений искусства, хранящихся здесь, достигает 5000 лет, но есть там и современные экземпляры. В коллекции музея: живопись, оружие и доспехи, археологические находки, декоративно-прикладное искусство и многое другое.

Правительственный музей, Ченнаи

Музей, основанный в 1851 году, посвящен всемирной истории и культуре: археология, естествознание, геология, образование и ботаника. Там находится самая большая коллекция римских древностей за пределами Европы.

Национальный железнодорожный музей, Нью-Дели

Музей рассказывает историю становления индийского железнодорожного транспорта. На 40 тыс. квадратных метров разместились открытая территория и несколько галерей. Среди экспонатов - старейший в мире паровоз.

Музей Альберт-холл, Джайпур

В Музее, названном в честь короля Великобритании Эдуарда VII, хранятся коллекции, принадлежащие королевской семье Джайпура: египетская мумия, украшения, изделия из слоновой кости, драгоценные камни, картины и изделия из хрусталя. Многие из этих предметов были подарком королевской семье.

Музей раздела Индии, Амритсар

Музей раздела Индии расположен в здании бывшего суда Амритсара, которое, по некоторым данным, использовалось в качестве приюта для беженцев во время разделения страны. Это первый в мире музей, в котором собраны экспонаты, документы и коллекции, отражающие разделение Британской Индии на Индийский Союз и Пакистан, что привело к самой высокой миграции в истории человечества, затронувшей 20 миллионов человек. В музее представлены артефакты, связанные с беженцами. Здесь, например, можно увидеть письма, личные вещи людей, документы.

Музей Патны, Бихар

Этот музей в штате Бихар был основан в 1917 году британцами для сохранения и демонстрации артефактов, добытых в столице штата. В музее представлено несколько коллекций, среди экспонатов - картины, ткани, монеты, предметы искусства различных эпох, среди которых, например, предметы времен Империи Маурьев, а также Великих Моголов. Всего 50 тысяч экспонатов, не все из которых представлены в залах. В музее также есть несколько галерей, в которых представлены каменные скульптуры, терракота, оружие и артефакты из бронзы.

Индийский музей, Калькутта

Одним из старейших музеев мира был основан в 1814 году. Его экспозиция разделена на несколько тем, например, зоология, археология, геология, искусство. Музей может похвастаться огромным количеством уникальных экспонатов, среди которых 4000-летняя египетская мумия, колонна Ашоки (монумент был возведен в середине III века до нашей эры).