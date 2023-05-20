Что можно сделать только в Индии

Отправьтесь на тигровое сафари
Расположенный недалеко от города Савай-Мадхопур в штате Раджастан национальный парк Северной Индии предлагает получить уникальный опыт участия в тигровом сафари. Здесь можно посмотреть на тигров в их естественной среде обитания из безопасного туристического автомобиля с профессиональным гидом. В парке также можно увидеть крокодилов и леопардов. Достопримечательности парка включают храм Тринетра Ганеша и форт Рантхамбор.
Попрактикуйте йогу на ее родине
В предгорьях Гималаев расположен город Ришикеш известный как малая родина йоги. Эта древняя практика зародилась более 5000 лет назад именно в этих краях. Ришикеш предлагает путешественникам уникальную возможность заняться йогой с наставником или отправиться на ретрит тужа, где она появилась.
Станьте свидетелем знаменитой пограничной церемонии
Понаблюдать за ней можно и в Пакистане, но это уникальный опыт для обеих сторон. Пограничная церемония Вагах-Аттари происходит ежедневно на границе Индии и Пакистана и представляет собой торжественное представление, которое зародилось в 1959 году: солдаты обеих стран выполняют движения с высоким подъемом ног, и демонстрируют как соперничество, так и дружбу между двумя странами.
Побывайте в шести сезонах
В Индии можно ощутить на себе перемену шести времен года. Такое необычное сочетание существует в нескольких странах Южной Азии, включая Индию, Бангладеш, Непал и Шри-Ланку. Шесть сезонов включают в себя:
- Васант Риту (весна)
- Гришма Риту (лето)
- Варша Риту (муссон)
- Шарад Риту (осень)
- Хемант Риту (предзимье)
- Шишир Риту (зима)
Отправьтесь в круиз по Гангу
Ганг - священная река, протекающая через Индию, остается важной частью индуистской религии. При посещении Индии можно отправиться в круиз по реке Ганг. Либо закажите многодневный круиз, либо просто отправляйтесь рано утром на местной весельной лодке, чтобы увидеть незабываемый оранжевый восход солнца над водой.
Станьте свидетелем кремации в Варанаси
Варанаси расположен в штате Уттар-Прадеш и известен как место, где проводятся религиозные ритуалы кремации в горящих гхатах на берегу реки Ганг. Согласно индуизму, кремация в Варанаси освобождает умершего от перерождения в другую жизнь, чтобы он мог достичь нирваны.
Испытайте торжество света
Дивали — фестиваль огней, праздник победы добра над злом и победы света над тьмой. Празднование Дивали в Индии — это невероятно красивое событие. Празднования длятся пять дней и включают в себя фейерверки, горящие свечи и много еды. В этом году Дивали приходится на 12 ноября.
Понаблюдайте за поклонением крысам
Храм Карни Мата в Дешноке расположен к югу от Биканера, в Раджастхане. Там живет более 20000 крыс, и прихожане поклоняются им и заботятся о них как о части индуистской религии. Любой желающий может посетить храм и увидеть, как высоко там ценятся крысы.