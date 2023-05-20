Что можно сделать только в Индии

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Индия – огромная страна с населением 1,4 миллиарда человек. Здесь так много всего можно сделать и увидеть, что невозможно уместить это даже в несколько посещений. Вот лишь некоторые вещи, которые можно сделать только в Индии.

Отправьтесь на тигровое сафари

Расположенный недалеко от города Савай-Мадхопур в штате Раджастан национальный парк Северной Индии предлагает получить уникальный опыт участия в тигровом сафари. Здесь можно посмотреть на тигров в их естественной среде обитания из безопасного туристического автомобиля с профессиональным гидом. В парке также можно увидеть крокодилов и леопардов. Достопримечательности парка включают храм Тринетра Ганеша и форт Рантхамбор.

Попрактикуйте йогу на ее родине

В предгорьях Гималаев расположен город Ришикеш известный как малая родина йоги. Эта древняя практика зародилась более 5000 лет назад именно в этих краях. Ришикеш предлагает путешественникам уникальную возможность заняться йогой с наставником или отправиться на ретрит тужа, где она появилась.

Станьте свидетелем знаменитой пограничной церемонии

Понаблюдать за ней можно и в Пакистане, но это уникальный опыт для обеих сторон. Пограничная церемония Вагах-Аттари происходит ежедневно на границе Индии и Пакистана и представляет собой торжественное представление, которое зародилось в 1959 году: солдаты обеих стран выполняют движения с высоким подъемом ног, и демонстрируют как соперничество, так и дружбу между двумя странами.

Побывайте в шести сезонах

В Индии можно ощутить на себе перемену шести времен года. Такое необычное сочетание существует в нескольких странах Южной Азии, включая Индию, Бангладеш, Непал и Шри-Ланку. Шесть сезонов включают в себя:

Васант Риту (весна)

Гришма Риту (лето)

Варша Риту (муссон)

Шарад Риту (осень)

Хемант Риту (предзимье)

Шишир Риту (зима)

Отправьтесь в круиз по Гангу

Ганг - священная река, протекающая через Индию, остается важной частью индуистской религии. При посещении Индии можно отправиться в круиз по реке Ганг. Либо закажите многодневный круиз, либо просто отправляйтесь рано утром на местной весельной лодке, чтобы увидеть незабываемый оранжевый восход солнца над водой.

Станьте свидетелем кремации в Варанаси

Варанаси расположен в штате Уттар-Прадеш и известен как место, где проводятся религиозные ритуалы кремации в горящих гхатах на берегу реки Ганг. Согласно индуизму, кремация в Варанаси освобождает умершего от перерождения в другую жизнь, чтобы он мог достичь нирваны.

Испытайте торжество света

Дивали — фестиваль огней, праздник победы добра над злом и победы света над тьмой. Празднование Дивали в Индии — это невероятно красивое событие. Празднования длятся пять дней и включают в себя фейерверки, горящие свечи и много еды. В этом году Дивали приходится на 12 ноября.

Понаблюдайте за поклонением крысам

Храм Карни Мата в Дешноке расположен к югу от Биканера, в Раджастхане. Там живет более 20000 крыс, и прихожане поклоняются им и заботятся о них как о части индуистской религии. Любой желающий может посетить храм и увидеть, как высоко там ценятся крысы.