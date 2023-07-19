Иранские футболисты в России: от Азмуна до Мохеби

Впервые за два года в российской премьер-лиге появился легионер из Ирана. Состав «Ростова» пополнил полузащитник сборной ИРИ Мохаммад Мохеби. Как выступит Мохеби в России и как проявили себя в российском чемпионате другие иранские футболисты?

Иранский полузащитник Мохаммад Мохеби подписал контракт с футбольным клубом «Ростов» перед началом чемпионата России. Новый сезон Российской футбольной премьер-лиги стартует в пятницу, 21 июля.

Что известно о футболисте Мохаммаде Мохеби?

Как и лучший на сегодня иранский форвард Мехди Тареми, Мохаммад Мохеби – уроженец Бушера, что на юге Ирана. К 24 годам он успел поездить в поисках реализации своего таланта по нескольким клубам. По-настоящему проявить себя Мохеби удалось в «Сепахане» из Эсфахана: 53 матча и 9 голов.

Вскоре после этого Мохеби испытал свои силы в Европе. Однако за португальскую «Санта-Клару» из высшего дивизиона он в основном выходил на замену и в итоге вернулся в родной чемпионат, где стал игроком стартового состава одного из лидеров – «Эстегляля». С тегеранцами Мохаммад Мохеби завоевал Суперкубок Ирана и бронзовые медали чемпионата.

Мохаммада Мохеби нет в соцсетях, о его личной жизни ничего неизвестно, а в свободное от спорта время он занимается учебой. Иранские СМИ сообщали, что Мохеби учился в Университете Персидского залива на инженера-нефтяника, но получил ли он диплом - неизвестно.

Своим кумиром Мохеби считает Килиана Мбаппе. Правда, в отличие от великого француза, Мохаммад Мохеби играет на фланге полузащиты. Специалисты отмечают хорошо поставленный дальний удар иранца, можно без труда найти нарезку его голов с дальней дистанции. Его мечта – сыграть на чемпионате мира.

Мохеби стабильно вызывается в сборную Ирана. В дебютном же матче к отбору к ЧМ-2022 он отметился дублем в ворота сборной Камбоджи (14:0). В марте 2023 года в товарищеской игре против сборной России Мохаммад Мохеби заработал пенальти. Есть мнение, что именно тогда он произвел впечатление своей игрой на главного тренера россиян Валерия Карпина, который по совместительству возглавляет «Ростов».

Курбан Бердыев и иранские футболисты

Роль тренера в судьбе любого игрока чрезвычайно важна. Касается это и иранских футболистов, которые переходили в российские клубы. Особенно ярок пример Сердара Азмуна. Приехав в Россию в юном возрасте, он попал под руководство опытнейшего Курбана Бердыева. Именно под чутким руководством Бердыева Азмун состоялся как футболист в «Рубине», а позже блистал в «Ростове».

соцсети Сердара Азмуна

«Бердыев – мой футбольный отец. Он меня много чему научил в футболе. И не только в нем – в других аспектах жизни тоже»

– Азмун в интервью «Спорт-экспрессу»

Через руки Бердыева прошли и почти все остальные иранские футболисты, когда-либо игравшие в России.

сайт Динамо Махачкала

Сам Курбан Бекиевич тоже недавно поработал в Иране. Около года он занимал должности главного тренера и технического директора в тебризском «Тракторе». Понимание иранского футбольного рынка и талант наставника, по замыслу руководства клуба, должны были принести «Трактору» прогресс. Однако карьера Бердыева в Иране ограничилась всего лишь 11 матчами.

Иранские футболисты в России

Мохеби станет шестым представителем Исламской Республики Иран в высшем дивизионе российского футбола. В разные годы за клубы из Казани, Грозного, Махачкалы, Санкт-Петербурга, Перми и того же Ростова-на-Дону играли:

Алиреза Хагиги,

Сердар Азмун,

Милад Мохаммади,

Реза Шекари,

Саид Эззатоллахи.

Однако спортивные достижения у иранских футболистов в России оказались все же разными.

Сердар Азмун

История успеха – это однозначно про Сердара Азмуна. За 8 лет в «Рубине», «Ростове» и «Зените» форвард провел свыше 200 матчей и забил 85 мячей в разных турнирах. В футболке «Зенита» и «Ростова» он сыграл, в том числе, в Лиге Чемпионов УЕФА.

Пожалуй, Азмун – самый узнаваемый иранский футболист, когда-либо игравший в России. На сегодняшний день портал Трансфермаркт оценивает его рыночную стоимость в 12 млн евро.

соцсети Сердара Азмуна

Милад Мохаммади

Болельщики грозненского «Ахмата» вспоминают неуступчивость и трудолюбие крайнего защитника Милада Мохаммади. За три сезона в Чеченской республике Мохаммади стал крепким игроком стартового состава, регулярно вызывался в сборную Ирана и в общей сложности провел за клуб 78 матчей в разных турнирах, в которых отметился тремя голами.

Саид Эззатоллахи

Куда скромнее показатели Саида Эззатоллахи. За четыре года в России он сменил три клуба: «Ростов», «Анжи» и «Амкар», но не провел за них в сумме и четырех десятков игр. Показательно, что за время, проведенное в России, Эззатоллахи ни разу не вызывался в национальную сборную Ирана.

Все трое, покинув Россию, продолжили карьеру в европейских чемпионатах.

Реза Шекари и Алиреза Хагиги

А вот охота Резы Шекари (shekar – в переводе с персидского «охота») и Алирезы Хагиги за достижениями в российском футбольном чемпионате практически ни к чему не привела: 5 и 0 матчей за свои клубы соответственно.

Какая футбольная судьба в России уготована Мохаммаду Мохеби, скоро узнаем.