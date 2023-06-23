Судьба Мехди Тареми: куда перейдет иранский футболист "Порту"?

© Фото: Соцсети Мехди Тареми

За иранского нападающего Мехди Тареми предложили по $35 млн саудовские клубы "Аль-Наср" и "Аль-Хиляль", сообщают саудовские и португальские СМИ. Португальская O Jogo настаивает, что 30-летний нападающий "Порту", в отличие от Криштиану Роналду и Карима Бензема, намерен продолжить карьеру в Европе.

Мехди Тареми – 30-летний форвард "Порту" и сборной Ирана по футболу. Многочисленные поклонники нападающего с нетерпением ждут развязки: где футболист продолжит карьеру? Возможно, уже этим летом Тареми сменит команду.

Куда переходит Мехди Тареми?

Сразу два клуба из Саудовской Аравии – "Аль-Наср" и "Аль-Хиляль" – претендуют на иранского форварда "Порту". Португальское издание O Jogo подтверждает эту информацию, впервые появившуюся в саудовских СМИ, а также дополняет, что "Аль-Хиляль" уже несколько раз повышал свое изначальное предложение в $35 млн.

Португальский клуб пока не комментирует ситуацию. Текущий контракт Тареми с "Порту" действует до 30 июня 2024 года. По данным O Jogo, футболист хотел бы продолжить карьеру в Европе, в отличие от Криштиану Роналду, Карима Бензема и Лионеля Месси, перебравшихся на Ближний Восток и в Северную Америку.

Соцсети Мехди Тареми

Карьера футболиста

Становление Мехди Тареми как профессионального футболиста прошло в родном для него городе Бушере, на берегу Персидского залива. За клубы "Шахин" и "Иранджаван" (переводится с персидского как "Молодой Иран") он выступал четыре года на заре карьеры с 2010 по 2014 годы и буквально влюбил в себя местных болельщиков.

Карьера Тареми продолжает идти по восходящей. После четырех сезонов в тегеранском "Персеполисе" нападающий перебрался на сезон в Катар, где играл за "Аль-Гарафу", а в 2019 году отправился покорять Европу. И это ему удалось. За португальские "Риу Аве" и "Порту" форвард сборной Ирана провел свыше 150 матчей.

Соцсети Мехди Тареми

Статистика Мехди Тареми

За это время во всех турнирах за португальские клубы футболист забил 83 гола. Параллельно выступая за сборную Ирана, в 61 игре он отличился 30 раз. В составе иранской сборной Тареми выступил в финальных турнирах чемпионатов мира 2018 года в России и 2022 года в Катаре. Всего за карьеру он вышел на поле в 335 встречах и огорчал вратарей соперника 172 раза, то есть делал это чаще, чем в каждой второй игре! Также на его счету 81 голевая передача.

Соцсети Мехди Тареми

Высокая результативность и серьезный уровень клубов, за которые выступал Тареми, принесла ему два титула в Иране:

чемпион страны,

обладатель Суперкубка.

Еще четыре титула футболист завоевал в Португалии:

чемпион страны,

дважды обладатель Кубка,

обладатель Суперкубка.

Стоимость Тареми на Трансфермаркт

Авторитетный спортивный сайт transfermarkt.com оценивает рыночную стоимость футболиста сборной Ирана почти в $20 млн (последнее обновление 16 июня), что делает его самым дорогим иранским футболистом на сегодняшний день.

Мехди Тареми также входит в пятерку самых дорогих игроков "Порту" и в топ-50 самых дорогих центральных нападающих мира, расположившись на 46-й позиции.