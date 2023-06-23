Судьба Мехди Тареми: куда перейдет иранский футболист "Порту"?

Мехди Тареми – 30-летний форвард "Порту" и сборной Ирана по футболу. Многочисленные поклонники нападающего с нетерпением ждут развязки: где футболист продолжит карьеру? Возможно, уже этим летом Тареми сменит команду.
Куда переходит Мехди Тареми?
Сразу два клуба из Саудовской Аравии – "Аль-Наср" и "Аль-Хиляль" – претендуют на иранского форварда "Порту". Португальское издание O Jogo подтверждает эту информацию, впервые появившуюся в саудовских СМИ, а также дополняет, что "Аль-Хиляль" уже несколько раз повышал свое изначальное предложение в $35 млн.
Португальский клуб пока не комментирует ситуацию. Текущий контракт Тареми с "Порту" действует до 30 июня 2024 года. По данным O Jogo, футболист хотел бы продолжить карьеру в Европе, в отличие от Криштиану Роналду, Карима Бензема и Лионеля Месси, перебравшихся на Ближний Восток и в Северную Америку.
Карьера футболиста
Становление Мехди Тареми как профессионального футболиста прошло в родном для него городе Бушере, на берегу Персидского залива. За клубы "Шахин" и "Иранджаван" (переводится с персидского как "Молодой Иран") он выступал четыре года на заре карьеры с 2010 по 2014 годы и буквально влюбил в себя местных болельщиков.
Карьера Тареми продолжает идти по восходящей. После четырех сезонов в тегеранском "Персеполисе" нападающий перебрался на сезон в Катар, где играл за "Аль-Гарафу", а в 2019 году отправился покорять Европу. И это ему удалось. За португальские "Риу Аве" и "Порту" форвард сборной Ирана провел свыше 150 матчей.
Статистика Мехди Тареми
За это время во всех турнирах за португальские клубы футболист забил 83 гола. Параллельно выступая за сборную Ирана, в 61 игре он отличился 30 раз. В составе иранской сборной Тареми выступил в финальных турнирах чемпионатов мира 2018 года в России и 2022 года в Катаре. Всего за карьеру он вышел на поле в 335 встречах и огорчал вратарей соперника 172 раза, то есть делал это чаще, чем в каждой второй игре! Также на его счету 81 голевая передача.
Высокая результативность и серьезный уровень клубов, за которые выступал Тареми, принесла ему два титула в Иране:
- чемпион страны,
- обладатель Суперкубка.
Еще четыре титула футболист завоевал в Португалии:
- чемпион страны,
- дважды обладатель Кубка,
- обладатель Суперкубка.
Стоимость Тареми на Трансфермаркт
Авторитетный спортивный сайт transfermarkt.com оценивает рыночную стоимость футболиста сборной Ирана почти в $20 млн (последнее обновление 16 июня), что делает его самым дорогим иранским футболистом на сегодняшний день.
Мехди Тареми также входит в пятерку самых дорогих игроков "Порту" и в топ-50 самых дорогих центральных нападающих мира, расположившись на 46-й позиции.