Женщины в Иране: как болельщицам разрешили посещать футбольные матчи?

Почему в Иране женщинам более 40 лет был запрещен вход на футбольные матчи? Когда ситуация начала меняться? Могут ли сегодня иранки ходить на стадион?

Высший совет национальной безопасности Ирана одобрил присутствие женщин на футбольных стадионах. Глава Федерации футбола Ирана Мехди Тадж заявил о создании рабочей группы, ответственной за реализацию этого плана.

В решении вопроса задействованы сразу несколько ведомств - регламент посещений женщинами футбола разрабатывают:

МВД,

Минспорта и молодежной политики,

Федерация футбола,

два учреждения министерства информации (разведки) ИРИ.

Почему женщинам нельзя было ходить на футбол в Иране?

После Исламской революции 1979 года иранским женщинам запретили смотреть на стадионе соревнования, в которых участвуют мужчины. Решение было принято религиозными властями страны в рамках общей политики раздельного присутствия мужчин и женщин в общественных местах.

Поскольку футбол – самый популярный вид спорта Иране, запрет на посещение женщинами стадионов быстро стал социальной проблемой. Недовольство высказывалось и внутри Ирана, его озвучивали представители международных спортивных ассоциаций.

Тем не менее, на протяжении четырех с лишним десятилетий единственной возможностью для иранских болельщиц посмотреть матчи с участием мужчин оставался телевизор, а позже – интернет.

Иранки на футбольных стадионах в других странах

Среди иранских болельщиков десятилетиями ходили легенды о том, как наиболее рьяные фанатки футбола переодевались в мужские костюмы и таким образом оказывались на трибунах.

Истинную любовь иранских женщин к футболу подтвердил чемпионат мира-1998 во Франции. Сборная Ирана впервые после Исламской революции оказалась в числе участников мундиаля. Среди болельщиков иранской команды на трибунах хватало женщин, облаченных в национальную символику. Похожая картина наблюдалась и на других мундиалях с участием сборной Ирана: в Германии-2006, Бразилии-2014, России-2018 и Катаре-2022.

Когда женщинам в Иране разрешили ходить на футбол

После 2018 года, закон о запрете посещения женщинами стадионов отменила Саудовская Аравия, Иран еще некоторое время оставался единственной страной в мире, где женщинам было запрещено посещать публичные соревнования с участием мужчин.

2019 год стал переломным для иранских любительниц футбола. Увы, хорошим новостям предшествовала трагедия. В марте 30-летняя болельщица тегеранского «Эстигляля» Сахар Ходаяри переоделась в мужчину, чтобы посетить матч своей любимой команды. На подходе к стадиону органы правопорядка задержали девушку. Ей был выписали арест на трое суток, после чего ее отпустили под залог.

Спустя несколько месяцев стало известно, что Сахар за ее «проступок» грозит от полутора лет лишения свободы. В знак протеста «Девушка в синем» (как ее в последствии прозвали фанаты, так как синий – основной цвет формы ФК «Эстигляль») пришла к зданию суда. На глазах у собравшихся сочувствующих и прохожих Сахар Ходаяри совершила акт самосожжения. Спустя несколько дней девушка скончалась в одной из больниц Тегерана.

Смерть Сахар стала резонансным событием как в Иране, так и за его пределами. На официальной странице «Эстигляля» в Twitter появилось видео, где команда в полном составе почтила перед тренировкой память болельщицы минутой молчания. Известный в прошлом иранский футболист Фархад Маджиди написал на своей странице в соцсети:

«Дорогая Сахар, устои свободы будут навсегда связаны с твоим именем».

В поддержку Сахар высказались также деятели культуры и искусства, политики и спортсмены, а также правозащитники от Афганистана до США.

Через месяц, 10 октября 2019 года, иранских женщин впервые за 40 лет с лишним лет пустили на стадион, где проходил матч квалификации ЧМ-2022 Иран – Камбоджа. Болельщицы получили право купить ограниченное число билетов в отдельный сектор.

Заместитель главы Федерации футбола Ирана Мансур Ганбарзаде в январе 2023 года заявил, что опыт проведения ряда игр Азиатской конфедерации футбола, на которых присутствовали женщины, был удачным. Однако, по его словам, организация посещения женщинами стадионов должна быть согласована и с другими инстанциями, не только с Федерацией футбола.

Позже женщинам еще несколько раз разрешали посещать отдельные матчи - например, товарищескую встречу Иран – Россия на тегеранском стадионе «Азади» 23 марта 2023 года.

Иранкам открыли доступ на стадион: как это будет работать

На днях стало известно, что ключевой исполнительный орган Ирана – возглавляемый президентом Высший совет национальной безопасности – разрешил женщинам смотреть футбол на стадионах страны. Впрочем, стоит сделать несколько оговорок.

Во-первых, по конституции ИРИ, решения совета должны быть утверждены Верховным лидером страны аятоллой Али Хаменеи. Только после этого они вступят в силу.

Во-вторых, на данный момент речь идет о разрешении женщинам приходить только на несколько определенных стадионов страны. Женщины смогут посмотреть матчи на стадионах:

«Голь Гоухар» в городе Сирджан провинции Керман на юге Ирана,

«Накш-э Джахан» и «Фулад Шехр» в Исфахане в центре страны,

«Гядыр» в Ахвазе на западе Ирана.

Для появления женщин должен быть также подготовлен стадион «Азади» в Тегеране – главная футбольная арена страны.

Хочется заранее пожелать иранским болельщицам красивой игры и много забитых голов!