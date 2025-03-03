Горские евреи отмечают Пурим

С вечера 13 до вечера 14 марта иудеи по всему миру, в том числе горские евреи, отмечают свой самый веселый праздник Пурим. О том, как это происходит "Вестнику Кавказа" рассказал президент Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев.

Центральным событием праздника считается чтение Книги Эстер в синагоге. В синагогу принято приходить в карнавальных костюмах (говорят, что это делается в подражание царице Эстер, которая скрывала от царя свое еврейское происхождение, в Пурим даже отменяется строгий запрет на ношение одежды противоположного пола). При чтении книги каждый раз, когда упоминается имя Амана, раздаются крики и шум. Многие, особенно дети, создают шум с помощью специальных трещоток, называемых на идиш «грагер».

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пурим и театр

Важнейшая традиция праздника Пурим — пуримшпиль — театрализованная сценка, в которой пуримский сюжет используется для высмеивания современных событий. Считается, что благодаря пуримшпилям в XIX веке в Восточной Европе зародился профессиональный еврейский театр.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пурим и алкоголь

Пурим — это единственный праздник, когда рекомендуется обильное употребление алкоголя, обычно не поощряемое еврейской традицией. Хотя слабые здоровьем люди и водители освобождаются от этой заповеди, большинство евреев в Пурим напиваются. В конце концов, когда еще обычно запретное совпадает с предписанным?

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кухня Пурима

Традиционным пуримским угощением у восточноевропейских евреев являются особые пирожки гоменташен («кармашки Амана»), имеющие треугольную форму, со сладкой начинкой внутри. Обычно в качестве начинки используется мак — по той причине, что на немецком и на идиш мак называется Mohn, что созвучно с именем Амана.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пурим и благотворительность

За две недели до праздника в горско-еврейских синагогах было принято ставить специальную коробку для сбора пожертвований на нужды бедных. Каждый глава семейства приносил определенную сумму за каждого домочадца и бросал в эту коробку.

В сам день праздника Пурим горские евреи специально готовили деньги для бедных. Эти средства они отдавали привратникам синагог, которые распределяли их среди нуждающихся. Так выполнялась пуримская заповедь о необходимости одаривать бедных.

Пурим — праздник, важный для каждого еврея. Он напоминает нам о древних временах, когда неоднократно предпринимались попытки истребить еврейский народ, но они неизменно оказывались неудачами. Пусть в день праздника радость наполняет наши сердца, а угощения приносят удовольствие! Мира и счастья в каждом доме!