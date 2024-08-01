Голова Отапа: как посетить самую экстремальную из доступных пещер Абхазии

Благодаря пещерам село Отап стало заметным на туристической карте Абхазии. Сюда привозят на экскурсионных автобусах, самостоятельные туристы-любители приключений также приезжают увидеть подземный мир Абхазии во всей красе. Расскажем, где находится Голова Отапа, как добраться до этой пещеры, какова цена билета, что там посмотреть и насколько это безопасно.

Абхазия славится множеством интересных и загадочных мест, но не все из них доступны туристам, в том числе четыре самые глубокие в мире пещерные системы. Зато около села Отап есть целых две пещеры, которые разрешено свободно посещать - Абрскил и Голова Отапа.

Где находится пещера Голова Отапа?

Пещера Голова Отапа (по-абхазски Уатап-ахы) располагается рядом с селом Отап и одноименной речки в Очамчирском районе Восточной Абхазии. Расстояние до пещеры от Сухума - 71 км, от города Гал - 52 км, от города Очамчира - 30 км.

В 1,7 км от Головы Отапа находится вторая пещера Абрскил, которую часто называют Отапской, из-за чего иногда возникает путаница. В 15 км от села Отап находится село Моква, где есть каменный православный собор X века, его также можно посмотреть по пути.

Как добраться до пещеры Голова Отапа?

От села Отап идти пешком минут 5-10, к пещере ведут указатели, поэтому потеряться сложно. Но чтобы добраться до села самостоятельно, понадобится либо арендовать транспорт, либо взять такси, поскольку расписание автобуса до села Отап очень неудобное для туристов. Больше шанс доехать из Сухума от остановки “Рынок” до села Члоу, которое находится от Отапа в 10 км. Из Сухума ехать до пещеры автомобильным транспортом 1,5 часа.

Что посмотреть в пещере Голова Отапа?

Водить экскурсии по этой пещере начали только 10 лет назад, поэтому она пока еще считается относительно новой достопримечательностью. С точки зрения геологических образований Голова Отапа также “молода” - по сравнению с другими пещерами образование сталактитов и сталагмитов началось здесь позднее. Поэтому здесь не увидеть огромных кальцитовых образований. Но в отличие от пещеры Абрскила путешествие по Голове Отапа включает в себя поездку на лодке. В обеих пещерах есть подземные реки, но в Голове Отапа посетители сначала передвигаются по деревянным мосткам, а потом плывут на лодке, а в пещере Абрскила приходится все время идти по воде в выдаваемых резиновых сапогах (с 40 размера). В этой пещере сапоги тоже, кстати, выдают, поэтому с собой стоит взять носки. В пещере прохладно, но не настолько, как в Отапской пещере (около 18˚C), так что если идти в обе, то понадобится что-то теплое. После короткой лодочной “прогулки” путь снова лежит по мосткам. Некоторые проходы очень низкие, поэтому стоит рассчитывать свои силы: пожилым и просто людям с больной спиной будет очень сложно. С маленькими детьми сюда тоже не стоит идти.

Голова Отапа менее туристическая и с точки зрения освещения, здесь он есть не везде, приходится пользоваться фонариком. У посетителей даже складывается впечатление, будто они участвуют в настоящей спелеологической экспедиции. В этой пещере стоит обязательно взять защитную каску, так как во многих местах приходится пригибать голову, а края пещеры довольно острые. Одежду для подземной прогулки также стоит выбрать не самую лучшую, поскольку перемазаться глиной очень просто.

В Голове Отапа летучих мышей видят чаще, чем в пещере Абрскила. Кульминацией экскурсии служит зал с маленькими пещерными водопадами. Желтоватое округлое образование около водопадика именуют Головой Отапа - отсюда и название пещеры, здесь загадывают желания. Протяженность маршрута, по которому гид ведет туристов, около километра. Прогулка занимает около часа. В дождливую погоду в пещере экскурсии не проводятся, так как уровень воды поднимается.

Чтобы посмотреть “все и сразу”, туристы обычно ходят в обе пещеры - Абрскила и Голову Отапа. Дойти от одной пещеры до другой можно за 20 минут, а довезут всего за 6 минут. А если ехать в составе экскурсии, то обычно останавливаются еще и на термальных источниках Кындыг, расположенных в 40 км от пещеры, оттуда ехать примерно час. Около села Отап также есть руины башен Абхазской стены, водяная мельница и небольшой водопад.

Какая стоимость билета в пещеру Голова Отапа?

В 2024 году стоимость посещения пещеры Голова Отапа - 500 рублей. Хотя дети до 7 лет проходят бесплатно, с точки зрения безопасности это не очень хорошее решение. В стоимость входит экскурсия с гидом, а также резиновые сапоги и каска, которые необходимо надеть перед экскурсией.