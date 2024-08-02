Отапская пещера в Абхазии: что нужно знать о посещении пещеры Абрскила

В Абхазии есть не только самые глубокие пещеры, посещение которых разрешено лишь спелеологам, но и туристические подземные маршруты. Расскажем, где находится пещера Абрскила, какая легенда с ней связана, как добраться до пещеры, какие у нее часы работы, сколько стоит входной билет и что там посмотреть.

Хотя пещера Абрскила уступает Новоафонской пещере по размерам, в рамках самостоятельной поездки или экскурсии из Сухума - это хороший вариант. Пещера получила свое название в честь героя абхазского эпоса Абрскила.

Где находится Отапская пещера?

Пещера Абрскила (Абраскила) расположена у подножья Кодорского хребта в Очамчирском районе центральной Абхазии. Пещера находится около небольшого села Отап, именно поэтому ее часто называют Отапской пещерой. Однако ее не стоит путать с соседней пещерой Голова Отапа. Крупные города ближе всего расположенные к пещере Абрскила - это Очамчира, Гал и Сухум.

Как добраться до пещеры Абрскила?

Пещера находится в 30 км от приморского города Очамчира, от него можно добраться примерно за час на машине. Сухум расположен подальше - в 70 км и 1,5 часах дороги. Из более дальних городов в Отапскую пещеру ехать не стоит. Например, в Новом Афоне, расположенном в 100 км и почти 2 часах пути на автомобиле, есть более интересная Новоафонская пещера, а Пицунда и Гагра тем более находятся на другом конце Абхазии.

Посетить пещеру можно самостоятельно на арендованном или собственном автомобиле такси, либо с однодневной экскурсией из Сухума. Из Сочи или Гагры в восточную Абхазию стоить ехать на двухдневную экскурсию, так как одного дня не хватит. Общественный транспорт до села Отап существует, но ходит раз в день и в неудобное для туристов время.

Что посмотреть в Отапской пещере?

В пещере течет подземная река, поэтому на входе выдают каски (по желанию, но высоким людям пригодится) и высокие резиновые сапоги. Неудобство состоит в том, что все размеры сапог довольно большие (от 39 размера) и не подходят на детскую ногу. С собой стоит взять носки (или бахилы) и теплые вещи, так как в пещере холодно даже летом - около 12-14°C. Для поездки стоит выбрать хорошую погоду, так как после дождей уровень воды в пещере может повыситься и высоты сапог не хватит.

В самой пещере есть обычная и цветная подсветка, но в Абхазии случаются отключения света и в таком случае придется ходить с фонариком. Стены пещеры можно трогать. Длина Отапской пещеры составляет более 2 км, но туристы допускаются только в безопасную часть - чуть менее километра.

В этой пещере галерейного типа есть сталактиты, сталагмиты и сталагнаты. Всего туристов ждет четыре так называемых зала. Около пещеры есть кафе, парковка и туалеты, а также небольшой рынок с местными продуктами и изделиями. Недалеко от пещеры также есть башня Абхазской стены и маленький водопад.

Пещера Абрскила лежит в километре от села Отап, идти до нее около 10 минут. Расстояние от Отапской пещеры до Головы Отапа меньше 2 км, их можно пройти всего за 20 минут. Поэтому за одно посещение стоит увидеть сразу 2 местные достопримечательности.

Поскольку термальные источники в селе Кындыг - это даже более популярное у туристов место, пользуются спросом экскурсии, объединяющие посещение пещеры и источников в одну поездку. Расстояние от Отапской пещеры до Кындыгского горячего источника - 40 км, ехать около часа.

Какой режим работы Отапской пещеры?

Пещера Абрскила открыта каждый день в туристический сезон. Время работы с 09:30 до 17:00. Для посещения пещеры придется ждать, пока наберется достаточное число туристов, желающих ее увидеть.

Какая стоимость билета в пещеру Абрскила?

Цена посещения Отапской пещеры в 2024 году - 500 рублей. Экскурсия, во время которой местный гид рассказывает об истории пещеры и связанных с ней легендах, продолжается около часа. Без сопровождения экскурсовода пещеру посетить нельзя.

Какая легенда у пещеры Абрскила?

По легенде в этой пещере был заточен богатырь Абрскил, которого называют абхазским Прометеем, и его верный конь-араш. По одной из версий Абрскил, как и Прометей, подарил огонь людям, за что был наказан вечным заточением. Но по другой, более популярной версии, Абрскил был наоборот наказан за дерзость, гордыню и истребление неугодных ему людей и растений. Высота одного из сталагмитов составляет целых 10 метров, считается, что именно к нему приковали заносчивого богатыря. Сталагмит можно увидеть в последнем зале пещеры.