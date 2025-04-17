Фильм о войне времен оттепели

Александр Клемент

В большом ряду художественных фильмов, посвященных Великой Отечественной войне, особняком стоит картина «До свидания, мальчики!», снятая в далеком 1964 году режиссером Михаилом Каликом по повести Бориса Балтера.

Картина эта вышла на экраны с большими цензурными сокращениями, а затем и вовсе была запрещена к показу по причине отъезда режиссера в Израиль. И сейчас, несмотря на то что фильм довольно часто стали показывать по телевизору, он по-настоящему не пробился в сердца массовой аудитории.

Может, это происходит от того, что большинство предпочитает фильмы, где рвутся снаряды, гибнут солдаты, идет обсуждение тактики и стратегии битв между Сталиным, Жуковым и другими военачальниками, где ужасы войны показаны так прозрачно и осязаемо, что поневоле воспринимаешь их как ужасающее, но все-таки постановочное нагромождение кадров, в духе хороших боевиков.

На этом фоне фильмы о войне, где нет ни одной батальной сцены, производят настолько сильное впечатление, что не каждый зритель в состоянии их осилить. Это действительно страшные картины о безысходности, без малейшей надежды на спасение, поскольку зритель заранее знает, какая участь ждет героев. Там нет и намека на героизм - просто будничная повседневная жизнь обычных людей, которые принесут себя в жертву. Особенно страшно, если это вчерашние подростки, молодые люди, у которых нет будущего, о чем сухо и беспристрастно сообщают титры, которые действуют сильнее, чем разрывы снарядов. Чего стоит только одна надпись, которая появляется в сцене прощания главного героя с матерью на вокзале перед отъездом в военное училище:

Больше я маму никогда не видел, даже мертвой

Наверное, лучшие фильмы о войне те, которые показывают, насколько противоестественна и чужда нормальному человеку бойня, где персонажи не героизируются, а показаны со всеми слабостями, что отнюдь не мешает им проявить свои лучшие качества. Все это присуще картине Михаила Калика «До свидания, мальчики!». Стоит упомянуть и виртуозную работу оператора Левана Патаашвили, и замечательную музыку. Но главное, что делает этот фильм безусловным шедевром советского кино - там достоверно, без фальши и напускной бравады показано самое ужасное, что может произойти с человеком.