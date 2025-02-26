Древняя Габала: первая столица Кавказской Албании под защитой ЮНЕСКО

Археологический комплекс Древней Габалы - сердце первой столицы Кавказской Албании - включили в Предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Расскажем, что такое Чухур-Габала, где находится Древняя Габала, когда она была столицей Кавказской Албании и чем еще интересна

Это признание подчеркивает роль Древней Габалы как одного из ключевых центров цивилизации Закавказья, где на протяжении десятков веков переплетались судьбы империй, религий и культур.

Что такое Чухур-Габала?

Чухур-Габала - современное азербайджанское село, около которого находятся руины древнего города Габала, который был первой столицей Кавказской Албании. Но Древняя Габала - это не просто груда древних камней. Это палимпсест цивилизаций, где каждый слой открывает диалог эпох. Продолжающиеся раскопки около Чухур-Габалы - это путешествие в машине времени, где каждый артефакт - это письмо из прошлого, адресованное будущему. Включение в список ЮНЕСКО увеличит шансы того, что эти "письма" будут прочитаны еще многими поколениями. Уже сейчас Габалинский историко-художественный заповедник представляет собой мост между наукой и туризмом.

Где находится Древняя Габала?

Руины Древней Габалы находятся к востоку от села Чухур-Габала, расположенном на Алазань-Авторанской равнине в 24 км к юго-западу от современной Габалы. Историко-архитектурный комплекс раскинулся в живописном урочище между реками Гарачай и Джовурлу. Название села Чухур-Габала (азерб. "впадина" или "овраг") отражает рельеф местности - котловину, окруженную холмами. Это место было выбрано не случайно: высота 400-500 метров над уровнем моря и холмы помогали в защите от набегов, плодородные долины рек обеспечивали сельское хозяйство, перекресток торговых путей связывал Каспий с Черным морем, а Персию - с Северным Кавказом. Древняя Габала занимала площадь около 25 гектаров. А общая площадь заповедных зон в Габалинском районе превышает 480 гектаров.

Архитектурные особенности Древней Габалы

Площадь: 25 га цитадели + 50 га гористый храмовый участок;

Структура: делился на две части Гала (цитадель) - резиденция правителей и Сельбир (ремесленный район), где находились мастерские гончаров, ювелиров, стеклодувов. Самая древняя часть города - Гюллютала, откуда с III века до н.э. стали переселяться в части Гала и Сельбир.

Сохранившиеся объекты:

Крепостные стены толщиной 5 м с круглыми башнями (южные ворота в город) и оборонительной ямой. Система керамического водопровода, места для очага и тендир для выпечки хлеба; Катакомбные захоронения; В этом районе также находятся десятки других исторических и культурных памятников.

Более 10 лет назад на территории заповедника был открыт музейный комплекс с более чем 1500 экспонатами - Габалинский археологический центр.

Почему ЮНЕСКО признало Древнюю Габалу?

Свидетельство цивилизационного обмена

Город Кабалака (позднее Габала) был столицей Кавказской Албании почти 800 лет - примерно с III века до н.э. по V век н.э.

Здесь были найдены монеты Александра Македонского, римских императоров, сасанидских шахов, подтверждающие роль города на Великом шелковом пути.

Упоминания у Плиния Старшего, Птолемея, а также арабских историков также подчеркивают его международное значение.

Инженерный гений и ремесла

Крепостные стены толщиной 5 метров с высокими башнями, пережившие осады хазар и арабов;

Древняя система водопровода, состоящая из глиняных труб;

Гончарные, шелковые, ювелирные, ткаческие, стеклодувные мастерские.

Многослойность культур

В селе Нидж, расположенном в 10 км от Чухур-Габалы, сохранилась община удинов - прямых потомков одного из племен Кавказской Албании, хранящих удинский язык и исповедующих православие.

Что значит включение в Предварительный список ЮНЕСКО?

Статус, полученный Древней Габалой 11 июля 2025 года, стал первым шагом к включению в основной список ЮНЕСКО. В подготовительный список включают объекты, потенциально достойные включения в Список всемирного наследия. Подготовка номинационного досье для списка Всемирного наследия ЮНЕСКО включает в себя научное обоснование, которое необходимо для включения объекта в основной список. Предварительный список представляет собой промежуточный этап, когда объект находится в процессе подготовки к финальной подаче документов. На этом этапе проводится сбор и анализ научных данных, подтверждающих выдающуюся универсальную ценность объекта.