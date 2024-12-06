Дома 5 цивилизаций: как жили древние люди?

Жилые постройки - отражение культуры, социального устройства и технологических достижений своего времени. От простых хижин до величественных вилл - дома древних цивилизаций поражают разнообразием и технологическим воплощением. Расскажем о том, как выглядели дома пяти древних цивилизаций и где можно увидеть их реконструированные жилища.

В чем жили люди в древние времена после того, так пещеры перестали полностью справляться со своими функциями в качестве укрытия? И как выглядели жилые дома древних людей? Были ли они красивыми или они были неудобными и продуваемыми? Это зависело от нескольких причин, в том числе от положения в обществе, доступных ресурсов и территориального расположения. Несмотря на это, даже не самые богатые люди часто имели доступ к порой неожиданным для тех времен вещам.

Анатолийский неолит

Когда : IX тысячелетие до н. э.

: IX тысячелетие до н. э. Тип дома : глинобитные квадратные дома с плоской крышей

: глинобитные квадратные дома с плоской крышей Где есть реконструкция: археологический объект Ашиклы-Хююк, Каппадокия

Расположенная на территории современной Турции Анатолия в 10-м тысячелетии до н. э. была очагом неолитизации. Примерно в 8200 году до н. э. здесь было заселено городище, давшее археологам более глубокое понимание повседневной жизни в период докерамического неолита. Это место называется Ашиклы-Хююк, раскопки фундаментов неолитических домов здесь велись с 1964 года. Каждый дом использовался в среднем 240-480 лет. Если дом разрушался от времени, его строили на том же самом месте. Есть предположение, что жилища распределялись между членами сообщества в соответствии с изменением статуса и потребностей.

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Средний размер дома составлял всего 12 кв метров, но все отдельные дома находились очень близко друг от друга, некоторые даже были соединены. Таким образом, все жили рядом, но каждой семье предоставлялось небольшое личное пространство. Доступ в жилище осуществлялся либо через крышу, либо через окна. Всего в поселении было раскопано более 400 таких домов-комнат. Интересно, что некоторых умерших хоронили прямо в доме, выкапывая яму. Пока что было найдено около 70 таких могил, причем со скелетами разных полов и возрастов. В Ашиклы-Хююк можно не только увидеть настоящие руины этих домов, но и исследовать тщательно реконструированные жилища самостоятельно.

Кипрский неолит

Когда: VII тысячелетие до н. э.

VII тысячелетие до н. э. Тип дома : круглые дома из глиняных кирпичей или камня с плоской крышей

: круглые дома из глиняных кирпичей или камня с плоской крышей Где есть реконструкция: неолитическое поселение Хирокития, Кипр

Неолитическое поселение Хирокития, расположенное неподалеку от кипрской Ларнаки, было основано примерно в 7000 году до н. э. Его жители были скотоводами и земледельцами, которые держали овец, коз и свиней, а выращивали в основном пшеницу, ячмень, чечевицу, горох и конские бобы. Дома в этом поселении были круглыми с плоской крышей, оно было отгорожено трехметровой стеной. Дома построены из глиняного кирпича или камня, а их внутренний диаметр составлял от 1,4 до 4,8 метров. Из-за высокой температуры воздуха, которая наблюдается в этом регионе летом, стены жилищ довольно толстые.

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Но уникальными эти дома делает их кольцевое расположение. То, что жилища Хирокитии строились группами по несколько домов, облегчало доступ к соседям, способствуя более крепким социальным связям. Первые раскопки здесь проводились в 1834 году. Археологическая площадка Хирокития входит в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, который регулярно посещают туристы, чтобы увидеть, какой была жизнь местного населения во время докерамического неолита.

Древний Египет

Когда: Новое царство, 1570-1069 годы до н. э.

Новое царство, 1570-1069 годы до н. э. Тип дома: просторные дома из кирпича с садами

просторные дома из кирпича с садами Где есть реконструкция: Египетский музей в Турине, Гамильтонские сады в Новой Зеландии

Древний Египет - это одна из старейших цивилизаций мира, поэтому стилей домов строилось множество. Из-за строгой иерархии для людей из разных слоев общества были доступные разные дома. В то время как простые люди жили в домах прямоугольной формы из сырцового кирпича, дома египетской элиты строились для демонстрации статуса и великолепия. В этих богатых домах Нового царства неотъемлемую роль играли сады.

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Сады состояли из красивых деревьев, например, платанов, акации, граната, оливы, финиковых пальм, а также прудов с водоплавающими птицами, рыбой и водными растениями (лилии, лотос и папирус). В садах были и такие цветы, как жасмин, розы, маргаритки и хризантемы. Египетские сады проектировали таким образом, чтобы там было приятно находиться в жару благодаря тени и воде. Например, в Новой Зеландии можно посетить Гамильтонские сады, где был воссоздан среди прочих египетский сад, также в прошлом году в итальянском Турине открылась реконструкция египетских садов, в том числе погребального.

Древняя Греция

Когда : VI век - I век до н. э.

: VI век - I век до н. э. Тип дома: ойкос

ойкос Где есть реконструкция: вилла Керилос во Франции, дом Гиппократа в Греции

Древнегреческие жилые дома ойкос представляли собой конструкции из глиняного кирпича, но стены были оштукатурены, а пологие крыши выложены черепицей. Украшались дома мозаикой и росписями. Как и многие другие сооружения, построенные древними греками, жилые дома могли иметь колонны на крыльце или портике. Греки также придумали тип атриума - перистиль, представляющий собой прямоугольное пространство, окруженное колоннадой. Это часто был внутренний двор с садом, по которому могли прогуливаться жильцы и гости дома.

© Фото: Finoskov/Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

Кроме семейных зон, для мужчин и женщин в домах были разные публичные пространства: женская часть называется гинекей, мужская - андрон. Гинекей находился либо сзади дома, либо на втором этаже, там обычно находились приспособления для шитья, ткачества, прессы для оливкового масла. В андроне были столики и ложи, где устраивались пиры и обеды. Обычно это были самые красивые комнаты дома. Вилла Керилос, расположенная около французской Ниццы, была задумана как копия древнегреческого дома с мозаикой, перистилем и садом. Еще один реконструированный древнегреческий дом находится на греческом острове Кос - дом и сады Гиппократа.

Древний Рим

Когда: 509 год до н. э. - 476 год н. э.

509 год до н. э. - 476 год н. э. Тип дома : домус и инсула

: домус и инсула Где есть реконструкция: древнеримские виллы в Германии, Великобритании, Испании, Австрии

Древнеримские дома для элиты - домусы - часто отличалась изящной архитектурой и красивыми садами. В таких домах мог быть не только перистиль, но и имплювий (бассейн с водой в помещении), а стены и полы украшались фресками и мозаикой. Есть очень много реконструкций римских домов, например, вилла в немецком Борге, вилла Венторум в британском Сомерсете, вилла Юлиобрига в испанском Ретортильо, вилла Карнунт в австрийском поселении Петронелль-Карнунтум, Помпейский дом в немецком Ашаффенбурге и в других местах. Настоящие древнеримские дома, сохранившиеся под пеплом Везувия, можно увидеть в итальянских Помпеях и Геркулануме.