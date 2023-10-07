© Фото: Ассоциация развития туризма Дедоплистскаро

Опытные путешественники знают Дедоплисцкаро как отправную точку для посещения грузинского национального парка Вашловани - края фисташковых деревьев, травянистых равнин, глубоких ущелий и грязевых вулканов, простирающегося до границы с Азербайджаном. Но и в самом Дедоплисцкаро есть чем заняться.

Как и большинство небольших кахетинских городов, Дедоплисцкаро обладает своими особыми чертами. Здесь есть семейная винодельня Насрашвили и арт-студия, продолжающая местные традиции ковроткачества. В Дедоплисцкаро также находится один из самых необычных в Грузии мемориалов, посвященных Второй мировой войне. А на окраине города можно увидеть ущелье, впечатляющую средневековую крепость и монастырь, расположенный на горе.

Где находится Дедоплисцкаро?

Дедоплисцкаро (царицыны источники по-грузински) расположен в Кахетии, а точнее в самой юго-восточной части Грузии к югу от Сигнахи. Рядом находится Алазанская долина - один из основных регионов грузинского виноделия. Это довольно недооцененный в плане туризма небольшой городок, который служит воротами в один из самых феноменальных природных парков региона - Вашловани.

Когда лучше ехать в Дедоплисцкаро?

Самое лучшее время для поездки в эту часть Кахетии - весна или осень. Поскольку в основном туристы приезжают в Дедоплисцкаро с целью посетить парк Вашловани, местность в котором по большей части открытая, с недостаточным количеством тени для температуры воздуха до +40°C, лето - это не слишком удачное время для посещения. Зимой в парке может быть довольно холодно, но зависит от зимы. В самом Дедоплисцкаро зимы более мягкие и температура воздуха редко падает ниже -5°С.

Как добраться в Дедоплисцкаро?

Дедоплисцкаро расположен в 130 км от Тбилиси, добираться оттуда чуть больше 2 часов. При самостоятельном путешествии на автомобиле лучше всего ехать по Кахетинскому шоссе в объезд Сигнахи. Тогда возле селения Чалаубани можно увидеть монумент, который отмечает въезд в историческую область Кизики. Дороги в Дедоплисцкаро и в окрестностях в хорошем состоянии, за исключением дороги к авиабазе Большой Шираки и национальному парку Вашловани, где уже понадобятся внедорожники.

Если добираться общественным транспортом, то удобнее всего это делать из Сигнахи (36 км), либо Цнори (30 км). Также в Дедоплисцкаро ходят маршрутки из Телави (90 км). Из Тбилиси на маршрутке также можно добраться с автостанции “Самгори” или автовокзала “Ортачала”. К сожалению, железнодорожная станция в Дедоплисцкаро используется только для грузовых перевозок.

Что посмотреть в Дедоплисцкаро?

Орлиное ущелье

"Орлиное ущелье" - это глубокий речной каньон на северо-западной окраине Дедоплисцкаро, всего в 3 километрах от центра города. Каньон простирается на 1,7 км, там гнездятся около чем 60 видов птиц, включая черных аистов и белоголовых стервятников. В 10 минутах езды от центра Дедоплисцкаро есть стоянка, где можно припарковать автомобиль, но сюда легко дойти и пешком. К каньону ведет обозначенная пешеходная тропа. По пути есть несколько ворот для скота, их нужно просто открыть, пройти и закрыть за собой. Вдоль тропы указателями отмечены различные смотровые площадки. В каньоне обычно проводят от часа до 90 минут, но можно углубиться дальше. Глубже в каньоне есть вышка для наблюдения за птицами и кемпинг.

Крепость Хорнабуджи

Хорнабуджи или Крепость царицы Тамары представляет собой каменные руины, сокрытые за лесу на восточной стороне Орлиного ущелья. Развалины крепости расположены на вершине скалы. От Дедоплисцкаро руины расположены в 3 км. Посещение бесплатное. Первая крепость в этом месте была построена еще до нашей эры, но была разрушена, а первые свидетельства датируются V веком н.э. Тогда эта крепость была центром Хорнабуджи или "солнечной горы" - большого и процветающего города. После этого крепость завоевывали империя Сасанидов в VI веке, монголы в XIII веке и персы в 17 веке. В настоящее время Хорнабуджи представляет собой в основном руины, сохранились стены и ворота. Подъем на вершину замка непростой, подобие лестницы есть только сначала, но дальше подниматься намного сложнее.

Монастырь Ильи Пророка

Храм Святого Илии расположен на противоположной стороне Дедоплисцкаро, на вершине горы Элиа. Построенная в VI веке церковь была отреставрирована в 2006 году, к ней ведет винтовая лестница. После посещения небольшой часовни, можно подняться до распятия, установленного на самой высокой точке скалы.Каждый год в начале августа к этой церкви приходят паломники в день Илии Тезбители (Пророка).

Мемориал воинам Второй мировой войны

В Грузии есть несколько очень интересных мемориалов времен Второй мировой войны, один из них находится в Дедоплисцкаро. Построенный в 1985 году памятник расположен в мемориальном парке у въезда в город. Две приподнятые бетонные платформы увенчаны скульптурным ансамблем, включающим львов - часто встречающимся в регионе символом.

Музей дружбы народов

Основанный в 1984 году музей расположен в бревенчатом доме, построенном русским офицером Нижегородского драгунского полка Григорием Нечволодовым. Живший в Дедоплисцкаро с 1813 года офицер был поборником грузино-российских отношений на протяжении всего XIX века. Его дом был местом сбора интеллектуалов и творческих людей. В доме-музее хранятся предметы быта, фотографии и документы тех времен. Музей открыт с воскресенья по вторник с 10 утра. Вход бесплатный.

Арт-студия "Песвеби"

Студия, расположенная в самом центре города, была основана в 2005 году Нино Бахуташвили, которая занимается восстановлением и развитием традиционного местного ковроткачества. "Песвеби" переводится с грузинского "корни". Многие мотивы гобеленов вдохновлены флорой и фауной парка Вашловани, а для окрашивания шерсти используются только натуральные ингредиенты - растения, минералы.Посещение студии следует согласовывать заранее, чтобы совершить экскурсию по студии или принять участие в мастер-классе. При студии есть магазин, где можно приобрести гобелен или кожаные сумки, украшенные ковровыми вставками.