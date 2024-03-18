Что такое "уши Амана" и с чем их едят?

Пуримские пирожки "уши Аман" любимы не только евреями, но и людьми других вероисповеданий. История их названия связана с путаницей, которая произошла в русском языке, и к ушам главного злодея праздника совсем не относится.

Один из главных праздников в иудаизме – Пурим, который в этом году начнется 23 марта. Традиционно в этот праздник пекут пирожки, которые называются "уши Амана".

На самом деле, к ушам это блюдо не имеет отношения, а в обществе произошла путаница из-за неверного перевода.

Пирожки "уши Амана" представляют собой конверты из теста в форме треугольников с различной начинкой. Обычно в них кладут мак, мед, орех.

Президент Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев рассказал, что традиционные пирожки еврейской кухни стали называть так из-за того, что в советские времена "ушками" называли сладкую выпечку, которою сворачивали кольцом.

"Когда же в конце 19 века формировался лексикон современного иврита, эти ушки перевели на иврит как "уши". Когда же во время перестройки началось возрождение еврейской жизни в СССР, "уши Амана" появились уже в обратном переводе с иврита. На самом деле "таше" (Tasche) означает на идише и немецком "сумка", "карман" (ср. ягдташ — охотничья сумка)"

- Герман Захарьяев

Также глава фонда объяснил, что традиционно пирожки пекут с маком, который на идише и немецком созвучен с именем злодея Пурима Амана. Поэтому обычай готовить "уши Амана" с маковой начинкой прижился.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Захарьев отметил, что горские евреи имеют свою традицию празднования этого праздника.

"У горских евреев этот праздник чаще называют именно "Омуну" — по имени Амана. В горско-еврейской кухне есть свой десерт, который традиционно подают к праздничному столу на Пурим: "лаваш хасидо", напоминающий по вкусу халву"

- Герман Захарьяев

Независимо от того откуда пошло название этих пирожков они остаются любимым лакомством не только людей, которые исповедуют иудаизм, но и многих других. Устоять перед таким угощением невозможно.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"