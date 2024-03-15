Пурим 2024: самый веселый еврейский праздник отметили в Москве

Праздничный вечер к Пуриму 2024 устроил в Москве Российский еврейский конгресс. Было сыграно представление пуримшпиль, гости веселились на маскараде, танцевали и угощались традиционными пирожками уши Амана. Показываем на фото, как прошел праздник.

Посвященный Пуриму 2024 вечер провел сегодня в Москве Российский еврейский конгресс.

В программу праздника вошли представление пуримшпиль от театра "Шалом" и концерт, а также застолье с обязательным блюдом – треугольными пирожками, которые называются уши Амана.

Представляем самые веселые фото с праздника Пурим!

Напомним, Пурим отмечается в память о спасении еврейского народа от козней Амана, царедворца царя Ахашвероша, то есть Артаксеркса. Он приходится на 14-й день еврейского месяца адара. В 2024 году Пурим будет отмечаться с вечера субботы 23 марта по вечер воскресенье 24 марта.

Традиции Пурима – веселиться, обмениваться подарками, помогать бедным и накрывать богатый стол, устраивать карнавал и танца, а также специальное праздничное поздравление – пуримшпиль.