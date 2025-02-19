Что такое город-курорт Sea Breeze: где находится, как добраться и когда откроют?

Sea Breeze позиционируется как "город мечты" - место, где сочетаются комфорт городской жизни, природа, морской климат и высокий уровень сервиса. Эмин Агаларов превращает Sea Breeze в международный бренд, планируя открыть подобные курорты и в других странах.

Что такое город-курорт Sea Breeze?

Sea Breeze - это современный город-курорт на берегу Каспийского моря, созданный как пространство для отдыха, жизни и бизнеса. Курорт был основан в 2006 году по инициативе азербайджанского певца и предпринимателя Эмина Агаларова, который вложил в проект не только инвестиции, но и личное видение пространства для жизни.

Где находится город-курорт Sea Breeze?

Курорт, выросший в целый город, находится в азербайджанском поселке Нардаран, недалеко от Баку. Sea Breeze расположен на побережье Каспия примерно в 30 км от центра столицы. Территория курорта протянулась на северном побережье Апшеронского полуострова на 7 км, предлагая гостям панорамные виды на море и доступ к частным пляжам с золотистым песком.

Как добраться до города-курорта Sea Breeze?

Международный аэропорт Гейдара Алиева находится примерно в 20-30 минутах езды от Sea Breeze (около 30 км). От центра Баку до города-курорта ехать 30-40 минут. Многие отели курорта предлагают услугу трансфера. Также можно воспользоваться местными службами такси, например гостакси Baku Taxi, или приложениями вроде YanGo, Bolt и Uber. Недалеко от курорта есть автобусная остановка, в будущем планируется проложить трамвайную линию до поселка Пиршаги.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Россияне на азербайджанский курорт россияне могут попасть по пакетному туру уже с 1 июня. Самолеты AZAL будут перевозить туристов из Домодедово в аэропорт Гейдара Алиева четыре раза в неделю по 14 сентября. Лететь из Москвы в Баку три часа. Кроме перелета, проживания в апарт-отелях или виллах и одного из трех вариантов формата питания в тур входит трансфер и страховка. К тому же этим летом между Азербайджаном и Россией могут запустить чартерные перелеты.

В Москве уже открылся флагманский офис продаж города-курорта Sea Breeze. Со следующего месяца на курорте начнут принимать российские банковские карты "Мир". Для граждан РФ для въезда в Азербайджан не нужны визы на срок до 3 месяцев.

Когда откроется город-курорт Sea Breeze?

Город-курорт Sea Breeze уже функционирует. Окончательное завершение работ по строительству планируется в 2028 году. Общая сумма инвестиций в этот проект может достичь $60 млрд. Сейчас общая площадь города-курорта составляет 500 га, но в будущем его территория может увеличиться до 1,5 тысяч га.

Например, на курорте уже строится насыпной остров в форме полумесяца, где будут расположены отели, апартаменты и необходимая инфраструктура. Вдохновением для которого послужил искусственный остров Палм-Джумейра. В городе-курорте также строится множество туристических комплексов и вилл, например у острова возводится Caspian Dream Liner в форме корабля. Также здесь построят насыпной остров в виде пламени, куда могут переместить азербайджанский этап гонки "Формула-1".

Чем примечателен курорт Sea Breeze?

Sea Breeze - э"город в городе", где сочетаются отдых на море, гастрономические путешествия и культурные мероприятия. Кроме того, его близость к Баку позволяет совместить пляжный релакс с изучением столичных достопримечательностей. Sea Breeze включает в себя:

Элитные жилые комплексы и виллы с видом на море, отели;

Современные рестораны и кафе с азербайджанской и международной кухней;

Рекреационная зона, парки и песчаные пляжи с шезлонгами и барами;

СПА-центры, фитнес-клубы, бассейны, йога и велнесс-центры;

Концертные и развлекательные площадки, арт-центр;

Луна-парк, цирк, аквапарк, картинг, частная средняя школа и детский сад;

Пространства для работы и проведения бизнес-мероприятий.

В середине мая на территории жилого квартала Marina Village открылся первый частный яхт-клуб страны Sea Breeze Marina. В прошлом году на территории курорта открылся первый wellness-проект компании - The Grand Wellness Club.

Планируется сделать из успешного курорта настоящий “зеленый” город будущего. Семикилометровый бульвар курорта будут украшать гранатовые деревья, первые из них уже посадили в прошлом ноябре в рамках климатической конференции COP29.

Также у курорта есть собственная Аллея славы с именными звездами мировых знаменитостей.

Sea Breeze периодически побеждает в различных номинациях престижных международных премий. Например, в прошлом году курорт вошел в шорт-лист World Architecture Festival, а в этом году строящийся жилой квартал Palazzo Del Mare, вдохновленный архитектурой французской Ривьеры, победил в одной из номинаций международной премии NYX Awards. Город-курорт Sea Breeze победил в двух номинациях премии IPAX Asia Pacific International Property & Hotel Awards: в области ландшафтной архитектуры и многофункциональных девелоперских проектов.

Какие мероприятия пройдут в Sea Breeze в 2025 году?

Особое внимание в Sea Breeze уделяется мероприятиям, связанным с культурой, искусством и спортом. Здесь регулярно проходят концерты, выставки и фестивали:

летний музыкальный сезон на курорте откроет концерт Мири Юсифа - 6 июня;

международный игровой фестиваль Gamesummit - 6-8 июня;

концерт турецкого музыканта Махмута Орхана - 7 июля;

международный фестиваль юмора “ЮМОР ФЕСТ” - 18 июля;

международный музыкальный фестиваль DREAM FEST - 23-26 июля.

Что еще строит Эмин Агаларов?

В будущем свой курорт Sea Breeze получит и Узбекистан. В конце прошлого года Агаларов предложил построить туристический центр на берегу Чарвакского водохранилища с участием крупных инвесторов. В середине апреля был представлен мастер-план Sea Breeze Uzbekistan, который будет возводиться в Бостанлыкском районе. Проект площадью 6,5 млн кв. метров, включает строительство жилых кварталов, школ, больниц, отелей, аквапарка и парков отдыха, спортивных комплексов и мост через водохранилище. Стоимость масштабного проекта оценивается в $10 млрд.

Кроме того, Agalarov Development планирует построить курорт на Каспийском побережье Казахстана, аналогичный бакинскому Sea Breeze. Пока что известно, что рассматриваются локации Мангистауской области, в том числе районы Кендирли и Теплый пляж. В Кыргызстане для строительства курорта Агаларов рассматривает берег Иссык-Куля.