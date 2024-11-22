Что такое голубой углерод и почему он важен?

Углерод - ключевой компонент таких парниковых газов как метан и углекислый газ. И здесь открываются возможности для борьбы с климатическими изменениями.
Что такое голубой углерод?
Это углерод, поглощаемый океаническими и прибрежными экосистемами: мангровыми зарослями, солончаками, лугами морских трав и макроводорослями. В отличие от "зеленого углерода" (лесного), голубой углерод депонируется в донных отложениях на столетия или тысячелетия благодаря анаэробным условиям, где разложение замедлено. Термин отражает связь с водной средой ("blue" - синий/голубой цвет океана). Но в русскоязычной чаще используется вариант "голубой углерод".
Большие объемы голубого углерода - это углекислый газ, который растворяется в океане, либо хранится в подводных отложениях, прибрежной растительности и почвах, а также в океанической жизни - от китов до крошечного фитопланктона.
Почему важен голубой углерод?
Международные соглашения по сдерживанию климатических изменений чаще сосредоточены на голубом углероде, накопленном в растительности и почвах соленых экосистем. С точки зрения площади, эти экосистемы - соленые марши (прибрежные солончаки), мангровые заросли и луга морских трав - имеют объективно малый глобальный охват. Тем не менее, их насыщенные водой почвы могут поглощать больше углерода, чем тропический дождевой лес.
Эта повышенная способность накапливать углерод объясняется двумя причинами. Во-первых, эти растения быстро растут и в процессе поглощают большие количества углекислого газа. Кроме того, их почвы в основном анаэробные (не содержат кислорода), поэтому углекислый газ включается в почвы, медленно разлагаясь за сотни или даже тысячи лет. Таким образом эти экосистемы, распространенные на каждом континенте, кроме Антарктиды, жизненно важны для снижения уровня углерода в атмосфере. Когда они повреждаются, значительное количество углерода выбрасывается обратно в атмосферу.
Что поглощает голубой углерод?
- Луга морских трав - десятки видов растений, растущих в соленой морской среде - особенно хорошо накапливают углерод. Занимая всего 0,1% от площади океанического дна, они хранят 11% поглощенного органического углерода.
- Мангровые заросли тоже невероятно полезны: это деревья, кустарники или растения, растущие в прибрежных заболоченных зонах, которые секвестируют (связывают и изолируют) углерод со скоростью в десять раз быстрее, чем дождевой лес.
- Наконец, солончаки - солеустойчивые травы или кустарники, растущие между сушей и открытой соленой водой.
В совокупности почвы и растительность в прибрежных экосистемах хранят 10-24 млрд метрических тонн углерода. Каждый год они добавляют в свои почвы примерно 30-70 млн метрических тонн. Хотя это звучит внушительно, на самом деле это лишь малая часть углерода, растворенного непосредственно в океане в виде углекислого газа (40 трлн метрических тонн).
Как защищают прибрежные экосистемы?
С 1800-х годов освоение побережий привело к потере 25% прибрежных солончаков во всем мире. С 1940-х годов исчезли 30-50% мангровых лесов, а 50% всех морских лугов морских трав исчезли только за последние 35 лет. В наши дни мангровые заросли продолжают уничтожаться со скоростью до 3% в год, солончаки - 1-2%, а морские травы - 7% в год. Одна лишь остановка уничтожения и деградации морских трав могла бы увеличить объем поглощения выбросов углекислого газа на 650 млн тонн в год.
По всему миру осуществляется проекты, направленных на сохранение прибрежных экосистем. Один из основных проектов - углеродный рынок, на котором деятельность по сокращению выбросов становится валютой, используемой для компенсации выбросов или для торговли с другими странами.
Значимые проекты в сфере голубого углерода
- Проект Великобритании стоимостью £2.5 млн по восстановлению морских экосистем должен компенсировать 44% исчезнувших с 1936 года морских водорослей;
- Проект Австралии по восстановлению морских трав фокусируется на борьбе с эрозией берегов и поглощении углерода;
- Проект Нидерландов по выращиванию морской травы как сельхозкультуры для производства хлеба. Это не требует пресной воды и удобрений, помогает поглощению углерода;
- Проект Шри-Ланки по восстановлению мангровых лесов уже помог восстановить 500 гектаров. К 2030 году планируется довести площадь до 10,000 га и создать более 4 тысяч рабочих мест
- Во Флориде планируется проект по исследование возможности включения мангровых лесов в рынок углеродных кредитов;
- Проект Вьетнама по созданию зоны производства морских семян для восстановления мангровых экосистем;
- В Турции, Ливане, Марокко и Тунисе с 2017 года было восстановлено 2 млн га лесов и водно-болотных угодий после пожаров, к 2030 году планируется восстановить еще более 8 млн га;
- В Пакистане идет восстановление бассейна реки Инд после наводнений 2022 года, к 2030 году планируется восстановить 25 млн га речного бассейна.
Что такое углеродные кредиты и как они могут помочь?
Один из способов замедлить последствия изменения климата - включить прибрежные водно-болотные угодья в углеродный рынок путем покупки и продажи углеродных кредитов. Это финансовые инструменты, представляющие собой право на выброс парниковых газов. Их цель - стимулировать снижение выбросов через рыночные механизмы. Углеродные кредиты финансируют природоохранные проекты, создают экономическую ценность для экосистем и позволяют бизнесу включаться в климатическую повестку.
Компания реализует проект, сокращающий выбросы. После независимой верификации ей выдают углеродные кредиты. Кредиты продаются на биржах компаниям, которые не уложились в свои квоты на выбросы. Покупателю нужно погасить кредит, чтобы заявить о нейтральности своих выбросов.
Таким образом, создается финансовый стимул для проектов восстановления и сохранения, помогающий смягчать налоги, направленные на сокращение использования ископаемого топлива. Когда выбрасывается меньше парниковых газов, создается меньше загрязнения. Соответственно, меньшие налоги на загрязнение создают выгоду для окружающей среды наряду с финансовой выгодой.