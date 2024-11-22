Что такое голубой углерод и почему он важен?

Об углероде - строительном материале для всех организмов и основе жизни на Земле - знают все. Но в научных работах и исследованиях стало все чаще появляться такое понятие как голубой углерод. Расскажем, что такое голубой углерод, откуда он берется и как он помогает планете, а также как защищают прибрежные экосистемы и что такое углеродные кредиты.

Углерод - ключевой компонент таких парниковых газов как метан и углекислый газ. И здесь открываются возможности для борьбы с климатическими изменениями.

Что такое голубой углерод?

Это углерод, поглощаемый океаническими и прибрежными экосистемами: мангровыми зарослями, солончаками, лугами морских трав и макроводорослями. В отличие от "зеленого углерода" (лесного), голубой углерод депонируется в донных отложениях на столетия или тысячелетия благодаря анаэробным условиям, где разложение замедлено. Термин отражает связь с водной средой ("blue" - синий/голубой цвет океана). Но в русскоязычной чаще используется вариант "голубой углерод".

Большие объемы голубого углерода - это углекислый газ, который растворяется в океане, либо хранится в подводных отложениях, прибрежной растительности и почвах, а также в океанической жизни - от китов до крошечного фитопланктона.

Почему важен голубой углерод?

Международные соглашения по сдерживанию климатических изменений чаще сосредоточены на голубом углероде, накопленном в растительности и почвах соленых экосистем. С точки зрения площади, эти экосистемы - соленые марши (прибрежные солончаки), мангровые заросли и луга морских трав - имеют объективно малый глобальный охват. Тем не менее, их насыщенные водой почвы могут поглощать больше углерода, чем тропический дождевой лес.

Эта повышенная способность накапливать углерод объясняется двумя причинами. Во-первых, эти растения быстро растут и в процессе поглощают большие количества углекислого газа. Кроме того, их почвы в основном анаэробные (не содержат кислорода), поэтому углекислый газ включается в почвы, медленно разлагаясь за сотни или даже тысячи лет. Таким образом эти экосистемы, распространенные на каждом континенте, кроме Антарктиды, жизненно важны для снижения уровня углерода в атмосфере. Когда они повреждаются, значительное количество углерода выбрасывается обратно в атмосферу.

© Фото: Narissa Bax, David K. A. Barnes, Santiago E. A. Pineda-Metz, Tabitha Pearman, Markus Diesing, Stefanie Carter, Rachel V. Downey, Chris D. Evans, Paul Brickle, Alastair M. M. Baylis, Alyssa M. Adler, Amy Guest, Kara K. S. Layton, Paul E. Brewin, Daniel T. I. Bayley/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Что поглощает голубой углерод?

Луга морских трав - десятки видов растений, растущих в соленой морской среде - особенно хорошо накапливают углерод. Занимая всего 0,1% от площади океанического дна, они хранят 11% поглощенного органического углерода.

Мангровые заросли тоже невероятно полезны: это деревья, кустарники или растения, растущие в прибрежных заболоченных зонах, которые секвестируют (связывают и изолируют) углерод со скоростью в десять раз быстрее, чем дождевой лес.

Наконец, солончаки - солеустойчивые травы или кустарники, растущие между сушей и открытой соленой водой.

В совокупности почвы и растительность в прибрежных экосистемах хранят 10-24 млрд метрических тонн углерода. Каждый год они добавляют в свои почвы примерно 30-70 млн метрических тонн. Хотя это звучит внушительно, на самом деле это лишь малая часть углерода, растворенного непосредственно в океане в виде углекислого газа (40 трлн метрических тонн).

Как защищают прибрежные экосистемы?

С 1800-х годов освоение побережий привело к потере 25% прибрежных солончаков во всем мире. С 1940-х годов исчезли 30-50% мангровых лесов, а 50% всех морских лугов морских трав исчезли только за последние 35 лет. В наши дни мангровые заросли продолжают уничтожаться со скоростью до 3% в год, солончаки - 1-2%, а морские травы - 7% в год. Одна лишь остановка уничтожения и деградации морских трав могла бы увеличить объем поглощения выбросов углекислого газа на 650 млн тонн в год.

По всему миру осуществляется проекты, направленных на сохранение прибрежных экосистем. Один из основных проектов - углеродный рынок, на котором деятельность по сокращению выбросов становится валютой, используемой для компенсации выбросов или для торговли с другими странами.

Значимые проекты в сфере голубого углерода

Проект Великобритании стоимостью £2.5 млн по восстановлению морских экосистем должен компенсировать 44% исчезнувших с 1936 года морских водорослей;

Проект Австралии по восстановлению морских трав фокусируется на борьбе с эрозией берегов и поглощении углерода;

Проект Нидерландов по выращиванию морской травы как сельхозкультуры для производства хлеба. Это не требует пресной воды и удобрений, помогает поглощению углерода;

Проект Шри-Ланки по восстановлению мангровых лесов уже помог восстановить 500 гектаров. К 2030 году планируется довести площадь до 10,000 га и создать более 4 тысяч рабочих мест

Во Флориде планируется проект по исследование возможности включения мангровых лесов в рынок углеродных кредитов;

Проект Вьетнама по созданию зоны производства морских семян для восстановления мангровых экосистем;

В Турции, Ливане, Марокко и Тунисе с 2017 года было восстановлено 2 млн га лесов и водно-болотных угодий после пожаров, к 2030 году планируется восстановить еще более 8 млн га;

В Пакистане идет восстановление бассейна реки Инд после наводнений 2022 года, к 2030 году планируется восстановить 25 млн га речного бассейна.

Что такое углеродные кредиты и как они могут помочь?

Один из способов замедлить последствия изменения климата - включить прибрежные водно-болотные угодья в углеродный рынок путем покупки и продажи углеродных кредитов. Это финансовые инструменты, представляющие собой право на выброс парниковых газов. Их цель - стимулировать снижение выбросов через рыночные механизмы. Углеродные кредиты финансируют природоохранные проекты, создают экономическую ценность для экосистем и позволяют бизнесу включаться в климатическую повестку.

Компания реализует проект, сокращающий выбросы. После независимой верификации ей выдают углеродные кредиты. Кредиты продаются на биржах компаниям, которые не уложились в свои квоты на выбросы. Покупателю нужно погасить кредит, чтобы заявить о нейтральности своих выбросов.

Таким образом, создается финансовый стимул для проектов восстановления и сохранения, помогающий смягчать налоги, направленные на сокращение использования ископаемого топлива. Когда выбрасывается меньше парниковых газов, создается меньше загрязнения. Соответственно, меньшие налоги на загрязнение создают выгоду для окружающей среды наряду с финансовой выгодой.