Что нужно знать об отдыхе в Черногории в 2023 году

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Хотя популярность Черногории растет с каждым годом, эта балканская страна пока остается недооцененной жемчужиной Адриатики. Многие туристы ошибочно связывают побережье Далмации исключительно с Хорватией, хотя в Черногории такие же исторические города, галечные пляжи с кристально чистым морем и гораздо меньше туристов.

С вступлением Хорватии в шенгенскую зону Черногория оказалась для российских туристов гораздо более доступным вариантом.

Зачем ехать в Черногорию в 2023 году?

европейская страна с доступными ценами

потрясающая природа

очаровательные города

красивые пляжи

интересная история.

Каждый найдет себе здесь занятие по душе: любители истории смогут прогуляться по мощеным улочкам Котора, а любители пляжного отдыха отправятся на Будванскую ривьеру. Любителям хайкинга и природных красот тоже будет чем заняться: несмотря на небольшой размер государства, которое обрело независимость лишь в 2006 году, здесь пять очень красивых национальных парков: Дурмитор, Ловчен, Биоградска гора, Скадарское озеро и Проклетие. Черногория имеет богатую историю, в разное время эта территория находилась под влиянием греков, римлян и византийцев.

Также Черногория - одна из самых гористых стран мира.

Что нужно для въезда в Черногорию?

Для поездки в Черногорию туристам из РФ виза не нужна, если срок пребывания не превышает 30 дней, но прямых рейсов нет, можно добраться с пересадкой. Можно поехать как самостоятельно, так и в рамках пакетных туров, которые предлагаются российскими туроператорами. Для въезда необходим загранпаспорт, действующий еще 3 месяца после планируемого выезда из Черногории.

Лучшие места для отдыха на море в Черногории

Будва - одно из самых популярных направлений для пляжного отдыха в стране, считается, что здесь лучшие песчаные и песчано-галечные пляжи: Славянский пляж, Могрен, Яз, Гуванце, пляж Гавайи на острове Святого Николая, Ричардова Глава, Трстено и Каменово. Популярны и курорты, расположенные рядом или подальше: Бечичи, Рафаиловичи, Свети Стефан, Пржно, Петровац, Сутоморе, Тиват, Херцег-Нови, Бар и Улцинь.

Что посмотреть в Черногории самостоятельно?

Один из лучших способов передвижения по Черногории - аренда автомобиля. Но есть и автобусы, которые курсируют между многими городами. На поездах можно добираться только между городами Бар, Подгорица, Колашин, Мойковац и Биело-Поле.

Котор можно по праву назвать самым красивым прибрежным городом Черногории. Главное, что стоит сделать в Которе - это прогуляться в крепость Святого Иоанна, расположенную в старом городе. На нее ведут две тропы, официальная и неофициальная (бесплатная, но требующая больших усилий), с обеих открывается потрясающий вид на Которский залив. Помимо интересной исторической части со множеством церквей и других средневековых архитектурных построек, в Которе также есть множество ресторанов, отелей, музеев, театров и магазинов с широким ассортиментом.

Один из старейших городов Черногории Улцинь был основан в 5 веке до нашей эры колонистами из Колхиды, и после римлян и византийцев город долгое время находился под властью османов. Здесь тоже хорошие пляжи, самый большой из которых покрыт черным вулканическим песком. В Улцине также можно увидеть розовых фламинго.

Каньон реки Тары - самый глубокий и большой каньон в Европе, уступающий только Сулакскому каньону в Дагестане. Большая часть каньона находится в Черногории на территории национального парка Дурмитор, простираясь дальше на территорию Боснии и Герцеговины. В каньоне можно заняться пешим туризмом, рафтингом, верховой ездой, есть зиплайн.

В Черногории много красивых монастырей, причем находятся они в наиболее живописных местах. Однако при их посещении необходимо одеваться соответствующим образом.

Самые известные монастыри:

монастырь Морача XIII века недалеко от Подгорицы

высеченный в скале монастырь Острог 17 века около города Никшич

монастырь Градиште рядом с городом Петровац XII века.

Когда лучше ехать в Черногорию?

В Черногории несколько климатических зон, теплее всего в прибрежной части страны, а холоднее в горах. Пляжный сезон здесь продолжается с мая-июня по октябрь, но на курортах Которского залива теплее, чем на побережье Адриатического моря. Кроме того, в Черногорию можно приезжать и зимой, но уже ради других видов туризма - экскурсионного и горнолыжного (кроме более популярных курортов Жабляк и Колашин есть еще несколько). На побережье зимой температура воздуха обычно не опускается ниже + 8 °C, но и это считается чересчур холодной погодой. Летом же температура сохраняется на отметке +23-29 °С, максимум +35 °C. Больше всего осадков выпадает в период с ноября по апрель.

Какая валюта в Черногории?

Хотя Черногория не входит в ЕС, официальная валюта в стране – евро. Рубли не принимаются, впрочем как и доллары. Их лучше поменять на евро заранее, так как обмен в Черногории невыгодный. На всякий случай всегда стоит иметь с собой и наличные деньги, даже если есть банковская карта, выпущенная не в России, которой расплачиваться можно. Можно снимать деньги с карты через банкоматы или в отделениях банков.