3 самые узнаваемые армянские песни

Говорить о современной музыке в Армении сложно, еще сложнее предположить, что слушают армяне, живущие за пределами Южного Кавказа, тем более что американо-армянский музыкальный коллектив System of a Down исполняет композиции, далекие от традиционных национальных напевов. Расскажем о трех наиболее узнаваемых армянских песнях.

"Ов, сирун, сирун…" (Ах, красавица, красавица)

Эта народная песня стала широко известна благодаря фильму Георгия Данелии "Мимино" (1977), где она звучит в ресторане гостиницы "Россия". Хотя в фильме исполняется всего лишь первый куплет с заметным русским акцентом, внимание к песне с того момента возросло. Автор "Ов, сирун, сирун" неизвестен, как и ее аутентичное звучание.

А эта песня для нашего гостя из солнечного Дилижана!

Некоторые музыковеды утверждают, что первоначально песня относилась к хоровому пению, поскольку текст, который характеризуется обилием гласных, располагает к многоголосому исполнению. Другие полагают, что изначально песня была написана для соло. Так или иначе "Ов, сирун, сирун" была переведена и адаптирована на зарубежные языки, распространившись далеко за пределами Южного Кавказа. Мотив о неразделенной любви молодого человека к прекрасной незнакомке, одинаково пленил сердца и мужчин и женщин, а для курортного Дилижана, упоминаемого в комедии "Мимино", песня стала негласным городским гимном.

"Армения моя" (Тата Симонян и Анатолий Днепров)

Эта песня была создана благодаря творчеству сразу трех композиторов, поскольку исполнялась на двух языках. Слова для армянского куплета написал и исполнил известный в среде армянской поп-музыки певец Тата Симонян, а ее русская и наиболее звучная часть была создана Анатолием Днепровым и Василием Харитоновым. Премьера песни пришлась на 2006 год, однако задумывалась она гораздо раньше. Вернувшись в СССР после продолжительного проживания в США, Анатолий Днепров испытывал проблемы с сердцем. В качестве места санаторного лечения он избрал курортный Джермук, который ему посоветовали знакомые армяне.

Восхитившись природой и восстановив силы, музыкант решил отблагодарить их песней. Она была тепло воспринята на постсоветском пространстве и среди эмигрантов. Армяне, обосновавшиеся в США, России, на Украине и в других странах, испытывали ностальгию, слушая песню. Благодаря несложному лиричному мотиву, "Армения моя" стала своего рода народным гимном армян и даже способствовала консолидации диаспоры.

"Кайфуем" (Арсен Петросов)

В конце нулевых жанр городского шансона переживал своеобразный ренессанс. Тогда модно было закатывать пышные свадьбы, дни рождения и прочие торжества, делая акцент на дороговизну мероприятия.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В такой атмосфере успех песни "Кайфуем" был предопределен. Легкий, беззаботный мотив, исполненный в зажигательном ритме, приправленный колоритом кавказского шансона, ворвался в хит-парады всего постсоветского пространства, став неотъемлемой композицией практического любого застолья. Под "Кайфуем" плясала каждая армянская свадьба. Поскольку песня всегда исполнялась на русском языке и не имела подчеркнутой национальной принадлежности, она без каких-либо ментальных преград хорошо воспринималась везде.

Мотив и слова застольного шлягера родились в ресторане, где Арсен Петросов с семьей отмечал какой-то праздник. Едва ли он не мог предположить, что песня, не известно кем слитая в интернет, в 2009 году прославит автора на пространстве бывшего СССР и станет хитом.