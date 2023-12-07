3 главные исторические достопримечательности Саудовской Аравии

Саудовская Аравия стала популярным местом отдыха туристов со всего мира. Сегодня среди множества достопримечательностей здесь также можно увидеть места, в которых зарождалось история королевства. Расскажем о трех наиболее значимых.

Эд-Диръия

В этом городе началась история Саудовской Аравии. Первые упоминания о нем относят к XV веку, когда на эти земли пришел Мани аль-Мурайди – предок сегодняшней династии Саудитов. К XVIII веку Эд-Диръия становится одним из крупнейших городов, когда к власти приходит Мухаммад ибн Сауд. Именно его считают основателем династии Саудитов, а также создателем первого Саудовского государства.

Власть, богатство и влияние государства быстро росли, к концу XVIII века саудиты подчинили себе большие территории. В начале XIX века государство еще больше расширилось – были захвачены почти все западные земли Аравийского полуострова. Столица государства - Эд-Диръия росла быстрыми темпами и вскоре стала одним из самых крупных городов в Аравии. Однако в 1810-х город был разрушен.

Вновь эти края были заселены лишь в 1970 году. Ат-Тураиф - исторический район старого города - в 2010-х годах был внесен ЮНЕСКО в список Всемирного наследия. Эти места примечательны тем, что здесь жили представители саудовской королевской семьи. Королевская цитадель, построенная из сырцового кирпича, расположена между долиной Вади-Ханифа и оазисом Эд-Диръия. В 2019 году король Салман заложил фундамент "Ворот Эд-Диръии", призванных привлечь путешественников со всего мира. Это проект включает в себя развитие музеев, галерей, ресторанов, магазинов, домов, гостиниц, образовательных учреждений.

Крепость Масмак

Крепость была возведена в 1865 году в Эр-Рияде. Она построена из сырцового кирпича и выполнена в форме четырехугольника с 18-метровыми башнями по углам. За высокими и мощными стенами сооружения расположены зал собраний, внутренние помещения и мечеть.

Отдельного внимания заслуживают ворота крепости. Их высота составляет почти четыре метра, ширина чуть более двух с половиной метров. Толщина ворот из пальмовых стволов - 10 метров. В их центре прорезаны узкие малые ворота, через которые может войти лишь один человек.

Ворота сыграли важную роль во время штурма королем Абдул Азизом, который находился до этого в изгнании в Кувейте. Изгнав соперников, он вернул законное наследие своей семьи и изменил историю. Именно Абдул Азиз впоследствии и основал Саудовскую Аравию.

После возвращения крепости, в ее стенах долгое время находился городской суд. В 1980-х годах в здании были проведены реставрационные работы. С 1999 года здесь располагается городской музей, в котором представлены экспонаты, рассказывающие о быте в этих краях в начале XX века, а также экземпляры орудий тех времен и материалы о судьбе крепости.

Дворец Мурабба

Каср Аль-Мурабба находится недалеко от крепости Масмак в Эр-Рияде. После основания Королевства Саудовская Аравия в 1932 году было принято решение построить новую резиденцию правительства в 2 км к северу от старого города. Это была первая застройка, возведенная за пределами городских стен, которая проложила путь к первому расширению Эр-Рияда за пределы его первоначальных границ. Это было также последнее крупное здание из сырцового кирпича, построенное в столице на пороге современной нефтяной эпохи. Сегодня Аль-Мурабба находится в самом сердце исторического центра короля Абдул Азиза, культурного кампуса, включающего Фонд исследований и архивов короля Абдул Азиза и Национальный музей Саудовской Аравии. Все они расположены в зданиях, построенных с использованием традиционного архитектурного стиля и материалов Неджди.