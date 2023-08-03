Пашинян обвинил Россию в геополитической ревности

© Фото: с сайта премьер-министра Армении

Что сказал премьер-министр Армении в интервью западному каналу о России, почему в Москве усматривают двусмысленность в его словах, чего в российском МИДе ждут от Еревана, а в Ереване от Москвы – расскажем в этом материале.

Вслед за президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым большое интервью телеканалу Euronews дал премьер-министр Никол Пашинян. Получилось оно несколько размытым. То ли из-за того, что армянская сторона сейчас находится далеко не в лучшей переговорной позиции, то ли в силу недостатка ораторских способностей главы Кабмина Армении.

Стоит сказать, что интервью Пашиняна всегда довольно сложны для понимания: стиль подачи материала не характерен для бывшего журналиста и главного редактора. Большая часть интервью нередко – то, что называется "вода":

Если идет война, значит, кто-то где-то что-то сделал не так, или некоторые люди сделали что-то не так.

Возможно, это попытка не называть вещи своими именами, а возможно - сложности перевода: если Ильхам Алиев отвечает на вопросы западных журналистов по-английски, то Никол Пашинян – по-армянски.

В ходе интервью премьер-министр Армении повторил все то, что было им сказано ранее, обвинив Баку в "грубом нарушении договоренностей", и при этом не упустив возможности "пнуть" Россию, при посредничестве которой была остановлена 44-дневная война, что стало, по сути, спасением для проигравшей и на военном, и на политическом фронтах Армении. Говоря о посреднических усилиях России, которая теперь помогает найти пути нормализации армяно-азербайджанских отношений, Пашинян заметил:

Мы становимся свидетелями, образно говоря, определенных сцен геополитической ревности.

Речь, конечно, идет о брюссельских переговорах лидеров Армении и Азербайджана, причем Пашинян убежден, что Россия взревновала Армению к Евросоюзу после начала спецоперации на Украине:

Ровно с 24 февраля 2022 года сопредседатели фактически [Минской группы ОБСЕ] прекратили свои физические контакты. Часть из них решила, что не хочет общаться с другой частью. И тут возникла такая проблема… То, что я назвал жанром геополитической ревности, возник после этой даты, потому что до этого такого жанра по сути не существовало.

На ремарку корреспондента Euronews том, что президент России Владимир Путин пригласил Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Москву для нового раунда переговоров, премьер-министра Армении ответил:

Я не получал никакого приглашения, и должен это подчеркнуть.

Пашинян не стал давать оценку российскому влиянию в регионе, посетовав лишь, что из-за событий на Украине внимание не только России, но и других геополитических игроков к региону снижается. При этом премьер, по сути, уравнял российское и западное влияние:

Россия присутствует в нашем регионе, она присутствует в Карабахе, она присутствует в Республике Армения, но присутствует и Европейский союз: гражданская миссия ЕС на границе Армении и Азербайджана является новым фактором.

Что же касается посреднических усилий, то незадолго до этого интервью, буквально на днях армянский премьер намекал на то, что российских миротворцев на территории Азербайджана стоит заменить международной миссией, правда, незамедлительно получил жесткий ответ российского внешнеполитического ведомства.

Абсолютно непонятные рассуждения о возможности выхода российских миротворцев из Карабаха – это пожелание господина Пашиняна? Он хочет, чтобы так было? Общеизвестно, что наши миротворцы выполняют важные функции – это и обмен пленными, и разминирование, и урегулирование инцидентов, и оказание гуманитарной помощи. Неужели с точки зрения руководства Армении эта деятельность не нужна и нежелательна?

- спросила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, обвинив Пашиняна в "жонглировании словами".

Прямого ответа из Еревана не последовало, но косвенный оказался вполне красноречивым. Буквально сегодня утром Никол Пашинян потребовал от миротворцев предоставить ему отчет о ситуации с азербайджанским пунктом пропуска "Лачин".

Справедливости ради стоит сказать, что на Смоленской площади уже давно не питают иллюзий в отношении четкости позиций Еревана по действительно важным проблемам. В Москве уже не раз на дипломатическом уровне заявляли, что представители руководства Армении занимают двусмысленную позицию по ряду ключевых вопросов, призывая их, наконец, определиться. Однако нападки со стороны армянских властей на российский миротворческий контингент, дислоцированный на территории Карабахского экономического региона Азербайджана, так и не прекратились.