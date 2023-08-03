Пашинян атаковал российских миротворцев

Российские миротворцы должны дать отчет армянской стороне по ситуации с азербайджанским пунктом пропуска "Лачин", расположенным на территории Азербайджана. Такое заявление сделал сегодня армянский премьер-министр Никол Пашинян.

Ситуация на Лачинской дороге нуждается в разъяснениях, и они должны поступить от российских миротворцев. Уверенность в этом выразил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"После заявления президента Азербайджана о том, что Лачинский коридор не заблокирован, нужно выслушать разъяснение миротворческого контингента РФ в Карабахе. Почему они не обеспечивают проезд гуманитарного груза, отправленного из Армении в Карабах, если Баку утверждает, что не блокирует Лачинский коридор"

– Никол Пашинян

Глава правительства обратил внимание на важную роль, которую играет разрешение этого вопроса. Он призвал представителей армянских властей прилагать усилия, чтобы получить эти разъяснения.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В чем лжет Пашинян?

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, Никол Пашинян прежде всего лжет, когда утверждает, что российские пограничники должны содействовать пересечению грузами условной армяно-азербайджанской границы.

"Трехсторонним заявлением от 9-10 ноября 2020 года гарантом безопасности движения по Лачинской дороге является Азербайджан, за российскими миротворцами закреплена лишь функция контроля этого движения. При этом "контроль" не означает какие-либо полицейские полномочия, у российских миротворцев нет мандата на применение силы, они только наблюдают, сопровождают транспорт и людей, перевозят гуманитарные грузы, участвуют в расследованиях инцидентов и обмене задержанными гражданами. Причем все это – только на территории Азербайджана, поскольку Лачинский коридор начинается от границы и целиком расположен на азербайджанской земле", - указал он.

сайт МККК

"Вторая ложь Пашиняна относится к условиям работы Лачинского коридора. Лачинский коридор открыт только для карабахских армян и гуманитарных грузов для них, поставляемых по двум официальным каналам – через российских миротворцев и Международный Комитет Красного Креста. Просто так любая другая машина, чей водитель уверяет, что везет гуманитарный груз, въезжать на территорию Азербайджана по Лачинской дороге не имеет права. Да, раньше по Лачинской дороге в Карабах ввозили все, что угодно, включая оружие, мины и боевиков, но теперь там наведен порядок, и ни один транспорт, пытающийся по старинке нарушить особый режим Лачинского коридора, в Азербайджан проникнуть не может. Поскольку фуры у границы не принадлежат ни РМК, ни МККК, пересечь границу без разрешения Азербайджана они не могут, что бы в них ни находилось", - подчеркнул Андрей Петров.

Зачем Пашинян критикует российских миротворцев?

Старший аналитик "Вестника Кавказа" выразил уверенность в том, что провокационная акция Еревана направлена прежде всего против Москвы. "Здесь задействован тот же механизм, что и во время сентябрьских боев прошлого года, когда армянские власти спровоцировали масштабное боестолкновение только ради того, чтобы потребовать от ОДКБ выступить на стороне Еревана в конфронтации с Баку. Заметьте, фуры отправились к ППП "Лачин" сразу же после встречи глав МИД трех стран в Москве – режим Никола Пашиняна постарался обесценить итоги переговоров, изобразив для международных СМИ "блокаду Карабаха". Никакой блокады нет, карабахские армяне, российские миротворцы и сотрудники МККК продолжают въезжать в Азербайджан по Лачинской дороге, но для Пашиняна важно создать повод для упрека в адрес России, которая вновь не делает то, чего от нее требует Армения", - заявил он.

"Цель здесь геополитическая – увеличить список обвинений в адрес России, чтобы создать себе пространство для глобального маневра передислокации из российской сферы влияния в сферу влияния Запада. Сама по себе идея Пашиняна заменить российских миротворцев в Азербайджане международной миссией безжизненна, Баку никогда не согласится на вмешательство посторонних в свои внутренние дела, да и потребность в каком-либо наблюдении в Карабахе скоро отпадет, как только начнется процесс паспортизации карабахских армян, но для Еревана важно не это, а возможность лишний раз обидеться на Москву. В Москве это видят и требуют, чтобы Пашинян прекратил вести себя неадекватно по отношению к главному союзнику, но в Ереване эти призывы к политическому благоразумию пока не слышат. В итоге отношения России с Арменией в самом деле портятся", - заключил Андрей Петров.